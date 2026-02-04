【人事研修DX導入】人事研修の負担を削減。WriteVideoで研修動画を自動生成
株式会社X（所在地：東京都港区虎ノ門）は、2024年10月1日にリリースしたAI動画生成サービス「WriteVideo」について、医療法人様向けの新機能をリリースしましたのでお知らせ致します。
■人事研修のDX課題
現代の企業では、社員教育や研修が重要視されていますが、従来の研修方法では、膨大な時間とコストがかかり、効率的な人材育成が難しいという課題が浮き彫りになっています。特に新入社員研修や定期的なスキルアップ研修において、その負担は増加の一途を辿っており、業務の効率化が急務となっています。
そのような状況の中で、企業の人事研修業務を効率化し、負担を削減するためのツールとして「WriteVideo」が注目されています。
＜企業様から好評の活用シーン＞
・新入社員研修の動画化
・会社の方針や理念、業務マニュアルの動画化
・社員向けの定期的なスキルアップ研修の動画化
URLをワンクリックするだけで動画が再生され、高齢者の方でも簡単に閲覧できます。ご家族への共有も簡単にできるようになったと好評です。
■「WriteVideo」について
このサービスは、文章を書くだけでAIが自動的にナレーション付きの動画を作成し、企業の教育・研修領域におけるデジタルトランスフォーメーション（DX）を強力にサポートします。
また、既存資料（Word,PowerPoint等）をアップロードするだけで、自動的にナレーション付き動画が作成されます。
■主な導入先
昨年10月のリリースから約3か月で驚異の150％成長中！商談からご契約までの契約率は驚異の3割となっています。（※25年2月時点）
・企業内の研修コンテンツを動画化し、伝達効率の向上
・業務マニュアルや規定の動画化で社員教育の負担軽減
・各種社内研修や企業イベントの録画動画化による学習効果の向上
など、多くの企業で
「既存のPowerPointやWord資料を簡単に動画に出来て、導入が簡単」
「文章を書くだけで動画になる、使い方もシンプルでこれなら使えそう」
と広がりを見せています。
■企業の皆様へ
・人事研修の効率化
・研修動画の自動生成
「WriteVideo」を導入し、企業内の研修業務をより簡単で効率的にし、社員教育の効果を最大化してみませんか？
下記より、WriteVideoの詳細資料をダウンロードいただけます。
サービスに興味をお持ちの方はぜひダウンロードください。
https://www.writevideo.ai/
■無料セミナーについて
WriteVideoの使い方無料セミナーはこちらからお申込みをお願いいたします。
https://www.writevideo.ai/seminar
■運営会社について
WriteVideo運営会社の株式会社Xは、エンジニアメンバーの半数以上が外国籍でグローバル展開を進めるスタートアップ企業です。AIとxR技術を活用したサービスを通して、企業のDXを支援します。
会社名 ：株式会社X
所在地 ：東京都港区虎ノ門1-17-1 虎ノ門ヒルズビジネスタワー15階
代表者 ：代表取締役 米倉 暁
URL ： https://www.xinc.co.jp/
Write Video：https://www.writevideo.ai/
就活ひろば：https://www.syukatsu-hiroba.jp/
■本件に対するお問い合わせ
株式会社X
pr@xinc.co.jp
電話：03-6807-3898（広報担当）
