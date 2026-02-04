AIと対話しながら“考えるところから”始められる新体験 COMLOG CLOUD 初期設定フローを大幅アップデート ― 作って終わりではない。ホームページを「育てる」ための第一歩へ ―
【概要】
クラウドシステム開発会社・株式会社イーハイブ(本社 福岡市中央区、代表取締役社長 平井良明)は、AIを活用したホームページ作成・運用支援サービス「COMLOG CLOUD（コムログクラウド）」 において、初期設定の進め方を選択できる新UI・新フローを2026年2月4日にリリースいたしました。
本アップデートにより、
「何から考えればいいかわからない方」から「すでに文章や資料をお持ちの方」まで、
利用者それぞれの状況に合わせて、最適な始め方を選べるようになりました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340888/images/bodyimage1】
■ 背景と開発の意図
ホームページは「作ること」より「育てること」が難しい
これまで株式会社イーハイブには、
● ホームページを作ったが、うまく活用できていない
● 何を書けばいいかわからず、更新が止まってしまう
● 作ったあと、どう改善すればいいか分からない
といった声が多く寄せられてきました。
私たちは、ホームページは作って終わりではなく、事業や想いの変化に合わせて育てていくものだと考えています。
今回のアップデートは、その「育てていくためのスタート地点」である初期設定を、
よりやさしく・迷わず進められるようにするための大きなチャレンジです。
■ 新しく選べる「4つの進め方」１． 考えを整理しながら作りたい（おすすめ）
AIが質問を投げかけながら、
「誰に・何を・どう伝えるか」を一緒に整理します。
イーハイブオリジナルの「ホームページビジョンシート」を使い、
考えを言葉にしながら、ホームページの土台を作ります。
２． とにかく早く形を作りたい
会社名や事業内容などの基本情報を入力するだけで、
AIがホームページ用の文章案を自動作成。
短時間で“まず形にする”ことができます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340888/images/bodyimage3】
３． 文章や資料をもとに作る
セミナーや打ち合わせなどで
すでにビジョンシートや原稿をお持ちの方向け。
準備済みの内容を活かして、スムーズに初期設定を進められます。
４． 自分で入力作成
使いたい文章や方針が明確な方向け。
初期設定項目を自分で入力しながら進めることができます。
※ 途中で進め方を変更することも可能です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340888/images/bodyimage4】
■今後の展望
コムログクラウドでは今後も、ユーザーの運用スタイルやニーズに応じて、「選べるCMS」をテーマに開発を進めてまいります。
個別設計に適したモバイル／PC切り替え型と、共通デザインのレスポンシブ型の両方を提供することで、事業者ごとの運用方針に最適な構築環境を選択できるようになります。
【株式会社イーハイブ 代表取締役 平井良明のコメント】
ホームページは、作った瞬間が完成ではありません。
お客様や事業の変化に合わせて、少しずつ手を入れながら育てていくものだと考えています。
COMLOG CLOUD は、その最初の一歩をできるだけ迷わず、安心して踏み出してもらうためのサービスです。今回のアップデートをきっかけに、ホームページが「負担」ではなく、事業を支える心強い存在になれば嬉しいです。
＜株式会社イーハイブ：インターネット関連＞
商号 株式会社イーハイブ https//www.i-hive.co.jp/
設立 1997年12月1日
本社 福岡市中央区天神4-8-2
代表取締役 平井良明
＜関連URL＞
コムログクラウド https://cloud.comlog.jp/
配信元企業：株式会社イーハイブ
