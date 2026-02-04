『PSO2 ニュージェネシス ver.2』『ヘキサギア』『メガミデバイス』とのコラボ実施中！

株式会社セガ

株式会社セガは、好評サービス中の『PSO2 ニュージェネシス ver.2』（以下、NGS ver.2）にて、コトブキヤのプラモデルシリーズ『ヘキサギア』『メガミデバイス』とのコラボレーションの配信をはじめとするアップデートを、2026年2月4日（水）に実施しました。

■『ヘキサギア』『メガミデバイス』コラボ

配信期間：2026年2月4日（水）メンテナンス終了後～3月4日（水）メンテナンス開始まで

今回のコラボでは、コラボアイテムが獲得できるスクラッチの配信のほか、コラボ開催にあわせた期間限定ログインボーナスを実施します。

特別なログインボーナス

コラボ期間中のゲームへのログインで、『ヘキサギア』『メガミデバイス』とコラボしたビルドパーツなどが7日間獲得できる特別なログインボーナスです。どうぞお見逃しなく！

新たなACスクラッチ「ヘキサギア＆メガミデバイススタイル」

配信期間：2026年2月4日（水）メンテナンス終了後～3月4日（水）メンテナンス開始まで

コトブキヤのプラモデルシリーズ『ヘキサギア』『メガミデバイス』とのコラボスクラッチ、「ヘキサギア＆メガミデバイススタイル」が登場します。

「武威登龍 “凱風快晴”」「皇巫 アマテラス レガリア」「皇巫 アマテラス 日蝕」「PUNI☆MOFU マオ」「PUNI☆MOFU トゥ」になりきれるアバターアイテムや武器迷彩に加えて、印象的なポーズを再現できるロビーアクションや、武器が反映される待機モーションなど豊富なコラボアイテムが入手できます。

■新たなショートエピソード追加

新たなショートエピソードを追加します。前回に続き、ヴァエルとの戦いを経て変化していく仲間たちの想いが描かれます。

今回は、ネームレスシティで発見した音楽について、ナーデレフとマノンが想いをはせたり、アイナが教育した新人アークスのその後について、ブルーダーから報告を受けるエピソードが描かれますので、ぜひご覧ください。

■新たなストーリークエストが登場

7章メインタスク「大いなる脅威」を未クリアの方に向けて、ストーリークエスト「継章：星蝕の奔流」を追加します。対象タスクを受注しており、かつ未クリアの場合、セントラルシティに立っているアイナから受注できます。

クエストに登場する「ダークファルス・ヴァエル」は、従来のストーリークエストと同様に一人でプレイするクエストとして調整されています。まだ対象タスクをクリアされていない方は、ぜひこの機会にプレイしてみましょう。

■ネームレスシティ探索をアップデート

「ネームレスシティ探索」に新クエスト「ネームレスシティ遊興区画調査」が追加されます。

新たに発見された区画「ネオンシティ」を舞台に、一定時間内に集めた「探索ポイント」に応じて、クリア時に出現する「グレイドチェスト」の報酬がグレードアップしていくクエストです。

探索ポイントはエネミーの撃破、アンロックサインの収集など様々な方法で獲得できます。

また、フィールドに配置された「ラッピーティンクル」は、探索ポイントを消費して入手するオブジェクトで、エネミー撃破時に獲得できる探索ポイントの獲得倍率を上げることができます。

さらに、新たなトライアル「スターラッピーティンクル回収」が発生します。トライアル中に出現する「スターラッピーティンクル」は、触れると多くの探索ポイントを獲得できるオブジェクトで、エネミー撃破時に獲得できる探索ポイントの獲得倍率もわずかに上げることができます。

ラッピーティンクルを3種類、またはスターラッピーティンクルを3個集めると探索ポイントを獲得できます。獲得できるポイント量は抽選で決まり、一度に大量の探索ポイントを入手することも可能です。多くの探索ポイントを集め、最高グレードのチェストを狙いましょう。

ネームレスシティ探索のアップデートにあわせて、期間限定タスクや、称号タスクが追加されます。タスクを達成して、「ビッグバンスクラッチ・フィーバー券」や「N-マスターキューブ」、武器迷彩「＊スプラディオアルマティ」を獲得しましょう。

■期間限定のスペシャルスクラッチが登場

・ビッグバンスクラッチ・フィーバー

配信期間：2026年2月4日（水）メンテナンス終了後～3月11日（水）11:00

『NGS』5周年イベント「5! GO!! BEYOND!!!」の開始を記念して、新SPスクラッチ「ビッグバンスクラッチ・フィーバー」を配信します。

本スクラッチには、特殊能力カプセル、ブーストアイテム、各種素材アイテムなど多数の景品がラインナップされており、期間限定タスクなどでチケットを集めることで最大500回以上引くことができます。

また、目玉景品としてスキルリングも含まれているほか、回数ボーナスでは「ベータリアクター」や「N-マスターキューブ」などの役立つアイテムも入手可能です。

さらに、「ガンマリアクター」「N-特殊能力移植パス」「200スタージェム」といった豪華景品も、低確率ではありますが排出されます。チケットをたくさん集めて、ぜひ狙ってみてください。

なお、メインタスク「クヴァリスリージョンへ」を達成することで、2月4日（水）～3月4日（水）までの期間中、毎日「ビッグバンスクラッチ・フィーバー券」10個が獲得できます。メインストーリーを進めて毎日スクラッチ券をもらいましょう。

・5周年サンクフルFeb

配信期間：2026年2月4日（水）メンテナンス終了後～3月4日（水）メンテナンス開始まで

『NGS』5周年を記念した特別なリバイバルスクラッチが登場します。ゲーム内でチケットを集めることで、無料で引くことができる「チケット版」も登場しますので、ゲームを遊んでアイテムを手に入れましょう。

第1弾となる今回は、『NGS』がサービスを開始した「2021年6月」から、初のオータムイベントが開催された「2021年9月」前半までに配信したACスクラッチアイテムを中心に構成されています。

5周年サンクフルは、5周年期間を通して毎月開催予定です。ラインナップも毎回変わりますので、ぜひチェックしてみてください。

今回は特別に、期間中にメインタスク「クヴァリスリージョンへ」を達成することで、チケット10個を獲得できます。

■レベル上限を解放

クラスレベル上限を115まで解放します。レベルを上げて新たなクエストに挑みましょう。

■新たな装備が登場

新たなレアリティ★14武器「スプラディオ」シリーズが登場します。「スプラディオ」シリーズは、クリティカル率とダメージ耐性が上昇するほか、PP消費量が軽減される効果を持っています。「ネームレスシティ遊興区画調査」で入手可能なため、積極的にクエストに参加しましょう。

なお、レアリティ★12武器「クローディム」シリーズと同様に、「N-特殊能力移植パス」を消費することなく特殊能力の移植を行うことができます。

本シリーズは、今後のアップデートでさらなる強化も予定しています。

■新たなビルドパーツを追加

道路や横断歩道など、ネームレスシティをモチーフとしたアイテムがビルドパーツとなって登場します。

新しいビルドパーツでクリエイティブスペースやチームスペースをさらに飾り付けてみましょう。

■ラインストライクに新カードを追加

カードスクラッチに『ファンタシースターオンライン2』および『NGS』のキャラクターをモチーフにした19種類の新カードが追加されます。

今回の追加カードの中にはゲーム本編のキャラクターだけでなく、公式サイトで掲載されているWEBマンガ「せんとらるっ！」とTVアニメ「PSO2 ジ アニメーション」をモチーフにしたカードが含まれています。

また、新たなシステムとして指定カードが自分の場に揃ったときに効果を発揮する「連携」スキルが登場します。パティとティアの2人が「連携」を持った新カードとして登場します。

連携を持つパティとティアの新カードはカードスクラッチのほか、イラスト違いのカードが「アークスレコードバッヂ交換」で入手可能です。

さらに、ACショップにパティとティアの双子の連携を活用した炎氷デッキと、召喚封印に特化した雷闇デッキの2種類のスターターデッキが追加します。このスターターデッキには「超・夢幻祭'25」のキービジュアルを使用したアークスカード背景2種のうち、炎氷にはルーサーが、雷闇デッキにはシバがそれぞれ同梱されています。

このほか、レートバトルが全シップマッチングに対応します。対戦に使われるレートは所属シップのものを参照し、勝敗に応じたレート増減も所属シップのものが対象となります。

■様々な機能改善と新要素を追加

・BP「アークスデコイ」の機能を拡張

ビルドパーツの「アークスデコイ」に視線追従のON/OFF、表情の設定、モデルに現在のキャラクターで更新するか選択できる機能を追加します。

また、メッセージ、フキダシ、漫符の設定を変更した際にプレビューを表示するよう改善を行います。

「アークスデコイ」はクリエイティブスペース端末の「ビルドパーツの購入（GP）」からジェネシスポイントで購入可能ですので、未入手の方はぜひチェックしてみてください。

・クイックフードの素材上限を変更

クイックフードにおいて、「フードブースト効果」を最大にするために必要なアイテム数を「5」に調整します。

使用できるアイテムは変わらず10個まで選択できるため、複数の「フードブースト効果」が発動しやすくなります。この機会にさまざまな組み合わせを試してください。

・スタンプにお気に入り機能を追加

スタンプにお気に入り機能を追加します。「お気に入り登録」をすることで、「お気に入り」タブが表示されます。

登録されたスタンプは、登録順に並びますので、変更したい場合は「編集」から操作してください。なお、登録可能数は最大60個までです。

・「特殊能力/プリセット能力の相場を見る」機能の拡張

武器の「特殊能力/プリセット能力の相場を見る」で、EX特殊能力のシリーズ検索が選択できるようになります。

EX特殊能力がある場合、検索する特殊能力のリスト上にシリーズ検索用の？が付いた項目が表示されるため、これを選択することで検索範囲がシリーズに変更されます。

シリーズ検索を複数選択することもできますので、売りたいアイテムの相場を調べる際の利便性を高める対応となります。

・マグの登録シーケンスを改善

マグの「新フォルムの登録」やミュージックディスク登録時のUIについて、登録、登録後の適用やBGM再生の確認を1つの画面で行えるようにし、手順を短縮するようにします。

・コーデカタログに機能を追加

コーデカタログの「みんなのコーデを見る」からブロックリスト登録、プレイヤーの報告をできるようにします。ブロックしたプレイヤーのコーデは、ウィンドウを開きなおすことで次回以降表示されなくなります。

・エステの「モーション変更」に検索機能を追加

コスチューム選択画面などで使用できる検索機能を「モーション変更」のモーション選択画面でも使用できるようにします。モーションも増えてきたため、目的のモーションを探す際の利便性を高めるための対応です。

・エステ内の絞り込み機能を改善

エステ内のウェアやパーツ、アクセサリーの選択画面で絞り込みの設定をエステから出るまで維持するように仕様を変更します。

今まではウィンドウを閉じた際に設定を破棄してしましたが、誤操作やウィンドウの行き来をする際のストレスを軽減するための対応となります。

その他、アップデート内容の詳細は公式サイトをご確認ください。

https://pso2.jp/players/update/2026-02/

◆『ヘキサギア』とは

破壊も創造もすべておまえが決めろ…

世界累計出荷数100万個を突破した、コトブキヤが送る“プラモデル”と“ブロック”の要素を掛け合わせた新ジャンル“キットブロック”を提供するオリジナルプラモデルシリーズです。

商品コンセプトはスクラップ&ビルド。

1/24のスケール設定で、フルアクションモデルのパイロットフィギュアと連動して楽しめる仕様と、幅広いメカデザインが多数登場する世界観で新たなる物語を構築。

六角型汎用ジョイント「ヘキサグラムシステム」を採用することで様々なカスタマイズを可能とし、ガバナー自らが理想とする機体を構築することができます。

●『ヘキサギア』公式サイト： https://hexa-gear.com/

●『ヘキサギア』公式 X： https://x.com/Hexagear_team

権利表記：(C) KOTOBUKIYA

◆『メガミデバイス』とは

世界累計出荷数380万個を突破した、全高14cmの自立型フィギュアロボが存在し、プラモデルを楽しむように作って、改造して、戦わせることのできる‟近未来のバトルホビー”を想定したプラモデルシリーズです。

可動フィギュアの第一人者、浅井真紀氏新設計素体‟マシニーカ”をコアとし、キャラクター＆メカニックを

様々なデザイナーが手掛けてまいります。

●『メガミデバイス』公式サイト： https://www.megamidevice.com/

●『メガミデバイス』公式 X： https://x.com/MEGAMIDEVICE

権利表記：(C) KOTOBUKIYA (C)Masaki Apsy (C)Toriwo Toriyama

◆『NGS ver.2』とは

2012年にサービスを開始した国産オンラインRPG『ファンタシースターオンライン2』（PSO2）シリーズ最新作。全世界の総登録ユーザー数は1,100万を突破しています(2023年6月時点)。

2023年6月には超進化アップデートとなる『NGS ver.2』の配信を開始。

究極のキャラクタークリエイトには、新たな表現として「トゥーン表示」機能が追加され、さらに進化。世界に1人だけの英雄を作って冒険にでかけましょう。

また、新コンテンツ「クリエイティブスペース」では、自分だけの島を丸ごと一つ編集することが可能に。様々な建材や機能を駆使し、多種多様な遊びを作り出すことができます。

最大32人ものプレイヤーが行き交うシームレスなオープンフィールドに、「ポータブルホログラム」などの新要素も加わり、冒険の世界にさらなる繋がりや広がり、新たな出会いや驚きが生まれます。

新エネミー種「スターレス」など、強大な敵との戦闘では、簡単操作の爽快なアクションでスピード感のある戦闘が楽しめます。

集え。創れ。想うままに。

『NGS ver.2』公式PV：https://www.youtube.com/watch?v=l0QrG2AeLFE(https://www.youtube.com/watch?v=l0QrG2AeLFE)

【『NGS ver.2』商品概要】

商品名 ：PSO2 ニュージェネシス ver.2

対応機種 ：PlayStation(R)4、Windows PC、クラウド版（Nintendo Switch(TM)、Windows PC）

サービス時期 ：

2021年6月9日（水）サービス開始

PSO2 ニュージェネシス ver.2 2023年6月7日（水）サービス開始

価格 ：基本プレイ無料（一部有料アイテムあり）

ジャンル ：オンラインRPG

メーカー ：株式会社セガ

CERO表記 ：D区分（17歳以上対象）

著作権表記 ：(C)SEGA

公式サイト ：https://pso2.jp

公式Discord ：https://discord.com/invite/kH6dDMQqCX

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。