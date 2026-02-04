不安・先延ばし・恐れを生み出す「悪魔」の正体とは？ ナポレオン・ヒルの幻の名作『悪魔の習慣を断ち切れ』が発刊！

アチーブメント株式会社

2026年2月4日（水）に新刊『悪魔の習慣を断ち切れ』（著：ナポレオン・ヒル）を発売いたしました。本書は、全世界で1億部以上読まれている『THINK AND GROW RICH』の著者ナポレオン・ヒル博士による、70年以上隠され続けてきた“幻の原稿”を現代に合わせて蘇らせた一冊です。この度、改題・新訳し現代人が抱える「先延ばし」や「不安」を打破するための実用書として発刊いたします。

■なぜ、人は「分かっていても行動できない」のか

「やるべきことは分かっているのに、つい先延ばしにしてしまう」「失敗への不安から、新しい一歩を踏み出せない」。多くの人が直面する葛藤。ナポレオン・ヒル博士は、成功哲学を体系化する過程で、成功を妨げる負の力の正体、すなわち「悪魔」の存在に行き当たりました。本書における「悪魔」とは、宗教的な概念ではなく、私たちの心の中に潜む「怠惰」「先延ばし」「恐怖」といったネガティブなエネルギーそのものです。本書は、その悪魔がいかにして人間を「流される習慣」へと誘い込み、思考停止に陥らせるか、そのメカニズムを鮮烈に解き明かしています。

■ナポレオン・ヒルの親族により70年以上封印されていた禁断の書

本書の原稿は1938年に書き上げられながらも、そのあまりにも核心を突いた内容ゆえに、親族や関係者の反対にあい、70年以上もの間、世に出ることなく封印されていました。既存の邦題『悪魔を出し抜け』から、より具体的アクションを促す『悪魔の習慣を断ち切れ』へと改題・新訳された本書は、自分の人生の主導権を取り戻したいと願うすべての人へおすすめの1冊です。

■本書で得られる「悪魔」を出し抜く7つの原則

本書の後半では、「悪魔」との対話を通じて引き出された、惰性の習慣を断ち切るための「7つの原則」が提示されます。

原則１.明確な目標を持つ

原則２.自制心

原則３.逆境から学ぶ

原則４.環境/性格を形づくるもの

原則５.時間

原則６.調和

原則７.警戒心

■書籍情報

タイトル：『悪魔の習慣を断ち切れ』

著者：ナポレオン・ヒル

発売日：2026年2月4日

価格：2,200円（税込）

ISBN：978-4-86643-185-7

発行元：アチーブメント出版株式会社

▼詳細・ご購入はこちら

https://achievement-shop.jp/products/851

■アチーブメント株式会社について

創業から39年目を迎える、人材教育コンサルティング企業。「教育の力で世界を変える」をスローガンに、社会人向け公開講座や企業向け研修をはじめ、目的を土台にした人生設計・企業経営を伝えている。これまでに情報をお届けした顧客は51万名以上にのぼり、経営者教育に特化したプログラムや、組織力開発などでも高い評価を得ている。2022年に東京商工会議所議員企業に選出。2025年には世界最大級の意識調査機関であるGPTWが行う日本における「働きがいのある会社」ランキングにて中規模部門「第1位」にランクイン。社会人教育で培ったノウハウを生かして、学校教育・子ども教育の分野や、官公庁・国公立大学での人材教育にも活動の幅を広げ、企業に限らず多くの組織を支援している。