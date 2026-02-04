「40人学級に3人」の読み書き困難を支える【読み書き困難指導・支援講座】2026年第1期生を募集！

■ なぜ、今この講座が必要なのか

特定非営利活動法人エッジ読み書き困難のこどもに合った指導・支援を- 文字の読みがたどたどしく時間がかかる、読み間違いが多い- 問題などを読み上げると答えるが、自分で読んで答えるのは難しい- 書き間違いが多い、練習しても書けない- 意見は言えるのに書こうとすると書けない- 板書を書き写すのが間に合わない

学習障害のひとつであるディスレクシアなど、読み書きに困難をみせる児童は40人学級に3人程度います。見た目ではわからないので理解されず、「頑張っても読めない・書けない」「宿題を泣きながら夜までやっている」「勉強ができないとバカにされる」などつらい気持ちを抱えて、二次障害や不登校の形で苦しむこともあります。

※日本語では8％が読み書き困難と報告されている（Uno et. al. 2009. Reading and Writing. ）

■ 「できない」を「できる」に変える、読み書き支援の専門講座

読み書きの困難さは、一人ひとりに合った教材や指導の工夫、代替手段によって補うことができます。

【読み書き困難指導・支援講座】は、指導や支援の基本、児童生徒の困りごとへの気づき、ICTの活用、読み書き困難のアセスメント等、読み書きに困難を抱えるこどもへの指導・支援に特化したeラーニングです。

英語の読み書きにつまずくこどもへの支援方法も扱っており、ことばの特性に応じて日本語・英語の両面から、一人ひとりに合った支援ができる力を育みます。

【講座概要】読み書き困難指導・支援講座（2026年 第1回）

プロの知見を、場所を選ばずeラーニングで。受講後にはオンラインでのフォローアップも用意しています。

申込期間： 2026年1月6日（火）～3月31日（火）

受講期間： お申込み・決済後～5月31日（日）

学習形式： eラーニング（動画視聴）

講座数： イントロダクション＋全9講座（約10時間）

受講料： 一般 22,300円（税込） ※学生・教員・支援員の割引制度あり

受講特典： オンラインフォローアップセミナー『読み書き支援ラボ』へ無料招待（2026年6月6日開催）

申込：（Peatix） https://npoedgeyomikaki261.peatix.com

【まずは無料で体験】講座説明会動画を公開中

「実際の講義の雰囲気は？」「自分に合っている？」そんな疑問にお答えする説明会動画をご用意しました。

内容： 講座の概要説明 ＋ エッジ会長・藤堂栄子によるミニ講座「理解することから支援がはじまる」

視聴費用： 無料

詳細・視聴申込： （Peatix）https://npoedgeyomikaki-info261v.peatix.com

【認定NPO法人エッジ】

2001年設立。ディスレクシア（知的な発達に遅れはないが読み書きに困難をみせる学習障害）の正しい認識の普及と支援を目的とする当事者団体です。会長の藤堂栄子は、文部科学省や厚生労働省の政府委員を歴任し、「発達障害者支援法」「教科書バリアフリー法」「読書バリアフリー法」などの立法プロセスにも深く携わっています。当事者がいきいきと暮らせる社会を目指し、啓発活動や支援者養成、ネットワーク作りを行っています。



所在地： 〒108-0014 東京都港区芝4-7-1 西山ビル4階

公式サイト： https://www.npo-edge.jp/

お問い合わせ：https://npo-edge.jp/contact/