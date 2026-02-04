SUUNTO、創業90周年を迎える

Suunto Oy

2026年2月、フィンランド発のアウトドアおよびダイブウォッチブランド「SUUNTO（スント）」は、1936年の創業から90周年を迎えます。

SUUNTOは創業以来、スポーツウォッチおよびダイブコンピューターの分野で革新を牽引し続け、海の深淵から大自然、そして世界最高峰の山々に至るまで、数えきれない冒険者たちとともに歩んできました。 本年、SUUNTOはこの節目を記念し、世界各地でブランド展示やコミュニティイベントを開催し、90年にわたるパイオニア精神、フィンランドのクラフツマンシップとデザイン、そして「冒険はマインドセットである」という信念を表明します。



▪️創業の物語

SUUNTOの歩みは1936年、フィンランドの発明家トゥオマス・ヴォフロネンが、過酷な北欧の環境にも耐えうる、より正確で安定したコンパスを作ろうとしたことから始まりました。彼が開発した液体充填式コンパスは、精度、革新性、そしてブランドの故郷フィンランドの厳しい自然環境への深い敬意によって定義される企業の礎となりました。

1939年にヴォフロネンが逝去した後も、妻のエリ・ヴォフロネンがこれらの価値観を守り、1950年代までSUUNTOの初期の成長期を導き、今日に続くSUUNTOのレガシーを確立しました。

フィンランドらしい機能性、静かな自信、耐久性、そして明快なデザイン―この精神は、これまでに作られたすべてのSUUNTO製品に受け継がれています。

▪️アウトドアを定義する存在 冒険と革新によって築かれたヘリテージ

冒険とは、極限だけで定義されるものではなく、マインドセットによって形づくられるものです。より遠くへ、より高くへ、より深くへ、あるいは単に一歩外へ踏み出して新しい何かを発見したいという想い。

SUUNTOのコミュニティがこのブランドを信頼する理由は、SUUNTOが常に未知への一歩に寄り添い、最も必要な瞬間に確かな指針を示してきたからです。 SUUNTOは、アウトドア、持久系スポーツ、ダイビングテクノロジーの分野で、幾度となく新しい時代を切り拓いてきました。1965年には、SUUNTOのコンパスが水中でも正確に機能することが発見され、初のSUUNTOダイブコンパスが誕生しました。

1997年には、「Suunto Spyder」が世界初の腕時計サイズのダイブコンピューターとして登場し、コンパクトなリストウォッチに本格的なダイブコンピューター機能をもたらしました。

1998年に発売された「Suunto Vector」は、高度計・気圧計・コンパスを統合した世界初の「ABCウォッチ」として、まったく新しいカテゴリーを切り開きました。このモデルは、世界中の登山家や探検家にとって欠かせないツールとなりました。

SUUNTOはGPSウェアラブルの分野でも早期からのパイオニアであり、2000年代初頭には「Suunto X9」や「G9」を開発しました。特にG9は、ゴルフ向けに設計された初期のGPSウェアラブルのひとつで、GPSゴルフウォッチが一般的になる以前から高度なショットトラッキング機能を提供していました。

SUUNTOのスポーツ別インテリジェンスは、トレーニングと探求に構造と明快さをもたらしてきました。すべてのSUUNTO GPSウォッチに搭載された世界中の無料オフラインマップや、さまざまなスポーツ向けのヒートマップは、アスリートがより安全で利用頻度の高いルートを見つける手助けをしています。さらに、水泳の自動インターバル検出、バイアスロンのリアルタイム・スキー＆シューティングトラッキング、サイクリングの自動スプリント認識などの革新は、各スポーツの本質を深く理解しようとするSUUNTOの姿勢を示しています。

SUUNTOは生理学的解析の分野でも先駆者でした。2004年に発売された「Suunto T6」は、HRV（心拍変動）に基づくリアルタイムのトレーニング負荷インサイトを提供しました。SUUNTOは、好気・無酸素運動の違いをより正確に定量化するためのDDFA解析を導入し、後から同期するために心拍データをバッファリングできる初期のシステムのひとつを構築しました。

そして近年の大きな革新として、SUUNTOは2024年に「ZoneSense」を導入しました。これは、ラボテストを必要としない、HRVベースのリアルタイム運動強度ガイダンスです。

こうしたイノベーションは常にSUUNTOコミュニティによって形づくられてきました。アウトドアコミュニティをひとつにまとめ、その中心に据えることは、SUUNTOにとって不可欠な要素です。2002年に開始された「SuuntoSports.com」は、アスリートがアクティビティを記録し、知見を共有し、議論に参加できる場を提供し、後に登場する多くのプラットフォームに先駆ける存在でした。Movescount AppZoneから進化を続けるSuuntoPlus Storeに至るまで、SUUNTOは常にプラットフォームをオープンに保ち、次世代のツールを形づくるアスリートや開発者とともに歩んできました。

▪️次の90年へ

SUUNTOは次の90年に向けて、ナビゲーション、持久系パフォーマンス、生理学的インテリジェンス、そして素材の耐久性の進化に引き続き取り組んでいきます。

同時に、責任あるオペレーションとプロセス、修理可能性、そして長く使える製品設計を通じて、環境負荷の低減にも注力していきます。

SUUNTOはこれからもアウトドアコミュニティのブランドであり続け、「冒険はすべての人のためにある」ことを使命として、より多くの人々がアクセスできる、より包括的なアウトドアコミュニティを支えていきます。

90周年を記念して、SUUNTOは世界各地の主要都市で、ポップアップ展示、コミュニティイベント、パネルディスカッション、そしてアドベンチャーコミュニティによるチャレンジ企画を開催します。

これらのイベントでは、SUUNTOの歴史を形づくってきた代表的な製品を紹介し、何十年にもわたる探検の物語を共有するとともに、ブランドの未来を築いていく冒険者たちを称えます。

Suunto 90 years film:

https://youtu.be/n79r2FGpq7E

詳細はこちら

Suunto 90 years: https://www.suunto.com/heritage

Suuntoのサステナビリティへの取り組み: https://www.suunto.com/sustainability

◆SUUNTOについて

ウェブサイト: https://apac.suunto.com/ja-jp/(https://apac.suunto.com/ja-jp/)

1936年、フィンランドの発明家トゥオマス・ヴォフロネンは、自らの開発したフィールドコンパスによって、精密なナビゲーションの新基準を築きました。このコンパスは、当時のどの手持ちナビゲーションツールよりも強力で安定し、精度においても優れていました。これが、過酷なフィンランドの自然環境に耐えるために生まれた製品群の第一歩となりました。

それから近100年、トゥオマスの革新精神はSuuntoの進化を牽引し続けています。歴史的なダイビングコンピューターや高高度の腕時計型高度計、そして現代のGPSウォッチに至るまで、Suuntoは世界中のアウトドア愛好者にとって信頼のパートナーであり続けています。

私たちの使命は、探検家、アスリート、そして週末の冒険者たちをサポートすること。彼らに、深く潜り、高く登り、人間の限界に挑戦するためのツールを提供し続けることです。