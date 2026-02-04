IENA×MANA YAMAMOTO　スペシャルコラボレーション第二弾発売

株式会社ベイクルーズ

株式会社ベイクルーズ（本社：東京都渋谷区取締役社長:古峯正佳）が運営する、

フレンチシックを提案するIENA（イエナ）から、スタイリスト山本マナさんを迎えたコラボレーション第二弾が登場。

2月6日（金）～IENA限定店舗と公式オンラインにて発売いたします。

チョコレートやミルクティーのような、春だけど甘い色味からヒントを得たというマナさん。

チノ風の生地やチェック柄など、今年らしいトラッドなアイテムに落とし込んだ。

オーセンティックさと程よいボリュームを併せ持ったシルエットでどんな人にもフィットする

ジャケットをはじめ、ショーツ、タックパンツ、ワンピース、バッグの5型、そしてレペットとの

コラボレーションシューズがローンチされる。

特設サイトのビジュアルには、モデルで女優の飯豊まりえさん、モデル・女優・歌手の甲田益也子さんが登場。個性の異なる2名のモデルによる特別な世界観は今回のコラボレーションアイテムがもつ懐の深さが窺える。

マナさんらしいエッセンスを加えたアイテムがあれば、毎日のスタイリングがいきいきと輝きだす。

■コラボレーションアイテム

１.ステンカラージャケット／IENA×MANA YAMAMOTO

SIZE; free PRICE;\30,800（税込み）

ロングシーズン活躍する軽やかな素材感が特徴のジャケットは無地とシェパードチェック柄の展開。

ショート丈に太めスリーブ、たっぷりとしたシルエットはマナさんならではのバランス感覚。

裏地や袖口から覗くピンクカラー、衿吊りのロゴ刺繍など、細部までこだわりを詰め込みました。

大き目の衿まわりにはワイヤーを入れ、形を崩したり結んだりと自由なアレンジを楽しんでいただけます。

２.ワイドタックパンツ／IENA×MANA YAMAMOTO

SIZE; 34/36/38 PRICE; \24,200（税込み）

ジャケットと同じシェパードチェック柄を採用したタックパンツ。

深めのタックを施したワイドテーパードシルエットで、リラックス感がありながらもすっきりとした印象に。ウエストはゴム仕様でイージーな履き心地を叶えつつ、ピンクのコードや内側のピンクパイピングなど、マナさんらしい遊び心のあるティテールをプラスしています。

３.ショートパンツ／IENA×MANA YAMAMOTO

SIZE; 36/38 PRICE; \17,600（税込み）

立体的で美しいフォルムを保ちながら、コットンならではの軽やかさとカジュアルになりすぎない上品な表情を兼ね備えています。

太めのシルエットにウエストゴム仕様でリラックス感のある履き心地に。ワイドタックパンツ同様に、ウエストのピンクコードや内側のピンクパイピンクなどマナさんのこだわりがこちらにも配されています。

４.ギャザーネックワンピース／IENA×MANA YAMAMOTO

SIZE; 36/38 PRICE; \35,200（税込み）

こちらは当初ブラウスとして構想されていたデザインを、試作を重ねる中でワンピースへと昇華した一枚。首元はゴム仕様で着脱しやすく、リラックスした着心地を叶えています。

縫い代にはピンクのパイピングをあしらい、袖をロールアップした際にさりげなく覗くカラーアクセントもこだわり。

５.トートバッグ／IENA×MANA YAMAMOTO

SIZE; free PRICE;\14,300（税込）

横長シルエットに、しっかりとしたコットンハンドルを合わせたカジュアルながらもモダンな印象のトートバッグ。

内側には鮮やかなピンクの裏地を配し、さりげないアクセントに。セットの同素材スカーフ（バンダナ）は荷物の目隠しにも。内ポケットは4つ配置、底部分には芯を入れることで安定感も担保した、デザイン性と機能性を両立させた仕様に仕上げています。

６.レースアップスニーカー／repetto×MANA YAMAMOTO×IENA

SIZE; 37/38/39 PRICE;\58.300（税込） ＊こちらのスニーカーのみ3月発売予定

2色のサテンリボンを採用したtennis silkシューズを特別なカラーリングで。

フラットなラバーソールが歩きやすく、かかと部分にしっかりフィットして快適な履き心地を叶えます。

■ABOUT IENA×MANA YAMAMOTO COLLABORATION

発売日；2026年2月6日（金）～

展開店舗；ルミネ新宿、ルミネ立川、ルミネ有楽町、maison iena 自由が丘、名古屋タカシマヤゲートタワーモール、ルクア大阪、福岡パルコ、公式オンラインストア（ベイクルーズストア）

特設サイト→https://baycrews.jp/feature/detail/17454

■PROFILE／STYLIST山本マナ（MANA YAMAMOTO）

雑誌、広告、カタログ、アーティスト等のスタイリングを手がける。2020年には、雪景色への特別な愛着からオンラインギャラリー「SNÖ」をオープン。2025年にスタイリスト大森礱佑子、アートディレクターNEWTONE、フォトグラファー戎康友と４名で「COPY(C)」展を開催。また、映画『ミーツ・ザ・ワールド』で初めて衣装を手がけた。

https://www.sno.gallery/

instagram: @mana.snow

■ABOUT IENA

Concept； SOPHISTIQUE

上質でディティールにこだわったスタンダードアイテムを好み、トレンドは程よく取り入れて自分らしく着こなす。

しなやかで知性を感じる女性の上品で洗練されたスタイリングを提案するブランド。

OFFICIAL MEDIA;

OFFICIAL SITE； https://iena.jp/

ONLINE STORE；https://baycrews.jp/brand/detail/iena

SHOP；https://baycrews.jp/store/list?shop=0997

INSTAGRAM: iena_jp

【株式会社ベイクルーズ】

設立 ：1977年7月22日

代表取締役会長 ：杉村 茂

取締役社長 ：古峯 正佳

本社所在地 ：東京都渋谷区渋谷1-23-21

事業内容 ：レディース・メンズのトータルファッションの企画・製造・販売・直営店の運営、飲食店の運営、インターネット通販サイトの運営、及び家具の販売

グループ会社 ：株式会社LADUREE JAPON、株式会社WILL WORKS、株式会社ル・プチメック、台灣貝肯士股份有限公司、Foodies USA, Inc.

HP：http://www.baycrews.co.jp/