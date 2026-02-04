310万票を突破！一般読者の投票で決定した電子コミック大賞は「継母の心得」（アルファポリス）に決定！コミックシーモア『みんなが選ぶ!!電子コミック大賞2026』授賞式

NTTソルマーレ株式会社

NTTソルマーレ株式会社（本社：大阪市中央区、代表取締役社長：朝日利彰、以下 NTTソルマーレ）が運営する、国内最大級の総合電子書籍ストア「コミックシーモア」は、今年も読者の皆さまに新たなコミックとの出会いの場を創出したいという想いから、「次にヒットする作品はこれだ！」というネクストブレイクを一般読者の投票で決める『みんなが選ぶ!!電子コミック大賞 』を開催しました。

2月4日、都内にて、2026年の大賞作品や受賞作品を発表する『みんなが選ぶ!!電子コミック大賞 2026』授賞式を実施し、第9回を迎える今回は「継母の心得」（アルファポリス）が大賞を受賞したことを発表しました。また、イベントでは特大クラッカーを発射して受賞作品をお祝いし、さらに大賞作品にちなんだクイズを行いました。

1．イベントレポート

■大賞作品は「継母の心得」（アルファポリス）に決定！

『みんなが選ぶ!!電子コミック大賞 2026』授賞式では、大賞1作品、男性部門賞2作品、女性部門賞2作品、異世界部門賞2作品、ラノベ部門賞2作品、BL部門賞2作品、TL部門賞2作品の計13作品を発表。大賞作品には「継母の心得」（アルファポリス）が選出され、ほおのきソラ先生より､今回の受賞に際してコメントをいただきました。

ほおのきソラ先生のコメント

「この度は栄えある賞をいただきまして誠にありがとうございました。私は、作品の制作体制が庭に植えられている木のようだと感じてます。作画担当の私は恐れ多くも花を添える役割を担当しております。花を咲かせるために、藤丸先生の無数の枝があります。さらに、トール先生の強力な根っこがあります。土台を作ってくださるのは、編集者や出版社の方でして、水や太陽は読者様の存在です。親の愛情で子どもが育つように、この作品もたくさんの方々の愛とともに成長し続けたいと思います。ありがとうございました。」

大賞作品の発表を受けて小芝さんは「続きを本当に早く読みたいです！本当にノアの天使っぷりに癒されていますし、お話も面白いです。絵も素晴らしくて、ページをめくるごとにノアのように私も目を輝かせながら続きを楽しみにしています。」と嬉しそうに語りました。

■受賞作品の祝福として、特大クラッカーが登場！「みんなが選ぶ!!電子コミック大賞2026受賞作品決定おめでとう！」という掛け声とともに特大クラッカーを発射！

『みんなが選ぶ!!電子コミック大賞 2026』の受賞作品のお祝いとして、特大クラッカーを発射。小芝さんは「すご～い！」と興奮した表情を見せ、バッテリィズ・エースさん、寺家さんも「なんじゃこりゃ！」と驚いた様子でした。発射しないハプニングのフリがありつつも、無事特大クラッカーを発射し、三人とも「最高です！」と笑顔を浮かべて受賞作品をお祝いしました。

■大賞作品「継母の心得」にちなんだクイズを実施！

小芝さんとバッテリィズ・エースさん、寺家さんが大賞作品の「継母の心得」にちなんだクイズに挑戦しました。

１.今回の大賞受賞作品「継母の心得」は異世界部門でのエントリーでしたが、実は異世界ジャンルには、さらに細かく分類された「◯◯系異世界ジャンル」と呼ばれるジャンル名があります。 「継母の心得」は何系の異世界ジャンルになるでしょうか？

小芝さんの提案で、三人で声をそろえて回答したものの揃わず。小芝さんは、主人公が一度亡くなった後に異世界に転生していることから、「転生系」、エースさんは家庭がテーマになっていることから「家系」、寺家さんは自身の子育ての励みになるとし、「少子化対策系」と回答しました。エースさんの回答に対してラーメンも連想することから、会場から笑いが起きました。正解は「子育て系」となっており、子どもにまつわる回答をした「少子化対策系」寺家さん、「転生系」と回答した小芝さんに0.5ポイントずつ与えられました。

２.今回、大賞に輝いた『継母の心得』の読者レビューでは、「ノアくんの＿＿＿＿に癒される」と絶賛されています。この空欄に入る言葉を書いてください。

小芝さんは一生懸命大人に挨拶するけど、ちょっとかんじゃう感じが可愛いくて共感できるノアくんに魅力を感じたことから「舌ったらずさ」、エースさんはノアくんの滑り台を降りるスピードが速すぎるとし、「滑り台の下りる速さ」、寺家さんは顔の半分くらいあるんじゃないかとしつつ「キラキラした目」と回答。正解が「かわいさ」であることを受けて三人は「これは大前提じゃないの！？」と驚いた様子でした。「かわいさ」に近い回答をした小芝さんに1ポイント、寺家さんに0.5ポイントが与えられました。

３.今回、大賞に輝いた『継母の心得』は、主人公が「 ＿＿＿＿ と ＿＿＿＿」の力で異世界の育児事情を変えるストーリーが描かれています。空欄に入る２つの言葉を書いてください。

小芝さんは、転生した時に前世のおもちゃの知識を頼りに育児をしたことから「本とおもちゃ」、寺家さんは主人公の行動に魅力を感じたとして「企画力と営業力」、エースさんは前のクイズを参考にシンプルに回答するのが良いと予想し「愛と勇気」と回答。正解が「愛とオタク」であることに対して三人とも「えーーーー？！」と驚いた様子でした。小芝さんはノアへの愛・オタク心を象徴するものを回答したとして0.5ポイント、エースさんは「愛」が入っていることや、推理力を評価され、1ポイントを獲得しました。

3本勝負の結果、2ポイントを獲得した小芝さんが見事優勝しました。今回の勝負を受けて、小芝さんは「だいぶ甘やかせてもらったのですが、大好きな作品のクイズ大会で優勝できてとても嬉しいです。」、バッテリィズのお二人は「本当にちゃんと読んでいたので結構自信があった。ぜひポイントをシーモアポイントでも欲しいです！」と悔しさをにじませながらも笑顔で回答しました。受賞作品のヒットを祈願しつつ、大賞作品をよりじっくりと味わうことができました。

※本リリース内容の引用・転載にあたりましては、WEB・携帯サイトでの有料配信は禁止させていた

だいております

※本イベント紹介以外の用途での二次利用はお控えください

2．『みんなが選ぶ!!電子コミック大賞 2026』概要および特設サイト

『みんなが選ぶ!!電子コミック大賞 2026』とは、出版社54社が、「2026年にヒットしそうな電子コミック」を推薦し、皆さまにその作品を読んで、気に入った作品に投票をしていただき、得票数が最も多い作品を「みんなが選んだ、2026年に最もヒットする電子コミック」として発表する賞です。

第9回目となる今回は、前回に引き続き「男性部門」「女性部門」「異世界部門」「ラノベ部門」「BL部門」「TL部門」の6部門を設けています。

■電子コミック大賞2026概要

企画名 ： みんなが選ぶ!!電子コミック大賞 2026

受賞作品一覧 ：一般ユーザ310万票超から選ばれた受賞作品はこちら

https://www.cmoa.jp/comic_prize/

投票期間 ：2025年9月22日（月）～11月30日（日）

部門 ：男性部門、女性部門、異世界部門、ラノベ部門、BL部門、TL部門

エントリー作品数 ：100作品

作品推薦出版社（※五十音順、敬称略）：54社

アース・スター エンターテイメント、秋田書店、アルファポリス、一迅社、英和出版社、SBクリエイティブ、宙出版、オーバーラップ、乙女ドルチェ・コミックス、海王社、笠倉出版社、KADOKAWA、CLAPコミックス、幻冬舎コミックス、コアマガジン、コアミックス、講談社、シーモアコミックス、集英社、シュークリーム、秋水社ORIGINAL、主婦と生活社、ジュリアンパブリッシング、小学館、祥伝社、CLLENN、新書館、新潮社、スクウェア・エニックス、スターツ出版、大洋図書、竹書房、ＴＯブックス、DPNブックス、徳間書店、日本文芸社、ハーパーコリンズ・ジャパン、白泉社、パチカ、ファンギルド、双葉社、ふゅーじょんぷろだくと、ブライト出版、プランタン出版、フロンティアワークス、ぶんか社、Bevy、芳文社、マイクロマガジン社、マッグガーデン、マンガボックス、モバイルメディアリサーチ、ライブコミックス、リブレ

■過去の「電子コミック大賞」受賞作品について ※敬称略

・電子コミック大賞2025 大賞受賞作品

「拝啓見知らぬ旦那様、離婚していただきます」（KADOKAWA／紬いろと 久川航璃 あいるむ

URL: https://www.cmoa.jp/comic_prize/?year=2025

・電子コミック大賞2024 大賞受賞作品

『ホタルの嫁入り』（小学館）／橘オレコ

URL: https://www.cmoa.jp/comic_prize/?year=2024

※2026年10月より全国フジテレビ系“ノイタミナ”枠にてTVアニメ化

・電子コミック大賞2023 大賞受賞作品

『鬼の花嫁』（スターツ出版）／富樫じゅん クレハ

URL: https://www.cmoa.jp/comic_prize/?year=2023

※2026年3月27日（金）より全国にて実写映画公開、2026年TVアニメ化

・電子コミック大賞2022 大賞受賞作品

『只野工業高校の日常』（集英社）／小賀ちさと

URL: https://www.cmoa.jp/comic_prize/?year=2022

・電子コミック大賞2021 大賞受賞作品

『十億のアレ。～吉原いちの花魁～』（シーモアコミックス）／宇月あい

URL: https://www.cmoa.jp/comic_prize/?year=2021

・電子コミック大賞2020 大賞受賞作品

『酒と恋には酔って然るべき』（秋田書店） ／はるこ 美波はるこ

URL: https://www.cmoa.jp/comic_prize/?year=2020

・電子コミック大賞2019 大賞受賞作品

『LV999の村人』（KADOKAWA）／岩元健一 星月子猫 ふーみ

URL: https://www.cmoa.jp/comic_prize/?year=2019

・電子コミック大賞2018 大賞受賞作品

『かわいいひと』（白泉社）／斎藤けん

URL: https://www.cmoa.jp/comic_prize/?year=2018

3．総合電子書籍ストア「コミックシーモア」サービス概要

「コミックシーモア」は、『想いとテクノロジーにより、マンガ熱を拡げていく。』のビジョンを基に、常にサービスの向上や機能の拡充を行っています。

（1）月間利用者数4,000万人超！21周年を迎えた国内最大級の総合電子書籍ストア

（2）コミックを中心とした取扱い冊数178万冊以上の充実の品ぞろえ

（3）ドラマ化やアニメ化された話題作も！2,300作品以上のオリジナルコミックを制作・配信する「シーモアコミックス」

（4）「シーモア読み放題」など多様なサービスを展開

（5）業界最大級となる426万件以上のお客様レビュー

（6）無料作品64,100冊以上、お得なキャンペーン1,600本以上の大量キャンペーンを展開

≪数値はすべて2025年12月31日実績≫

4．NTTソルマーレ株式会社について

NTTソルマーレは、『お客様に新鮮な驚きと多くの感動を提供し、豊かな社会づくりに貢献する』ことを目標として、国内最大級の総合電子書籍ストアである「コミックシーモア」の運営、「シーモアコミックス」によるオリジナルコミック制作、全米最大級の電子マンガ配信ストア「MangaPlaza」の運営、人気モバイルゲーム「Obey Me!シリーズ」などを展開しています。

公式サイト：https://www.nttsolmare.com/

事業紹介サイト：https://www.nttsolmare.com/about/

■電子書籍事業

・国内最大級の総合電子書籍ストア「コミックシーモア」の運営

公式サイト：https://www.cmoa.jp/

・デジタル出版を牽引する「シーモアコミックス」の展開

公式サイト：https://www.cmoa.jp/cmoacomics/

・コミックシーモアCM「マンガ多すぎ！業界最大級!!」

公式サイト：https://www.cmoa.jp/cm/

・全米最大級の電子マンガ配信ストア「MangaPlaza」の運営

公式サイト：https://mangaplaza.com/

＜本件に関するお問い合わせ先＞

●NTTソルマーレ株式会社

電子書籍事業部 多田、中本、衣笠、伊藤

連絡先：06-6228-8861

e-mail：info@nttsolmare.com