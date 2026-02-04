銀魂らしさ全開のコマンドバトルRPG『銀魂 すまほ ばとるくろにくる』本日2月4日（水）より正式サービス開始！

株式会社セガ

株式会社セガは、iOS/Android向けRPG『銀魂 すまほ ばとるくろにくる』について、本日2026年2月4日（水）より正式サービスを開始したことをお知らせします。

▼ダウンロードはこちらから！

・App Store URL：https://itunes.apple.com/jp/app/id6749658164?mt=8

・Google Play URL：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sega.soulspirits

■『銀魂 すまほ ばとるくろにくる』とは

なんでもありの「銀魂」がiOS/Android向けゲームになって登場！ プレイヤーはかぶき町の一員となり、銀さんやその仲間たちとの名シーンを追体験することができます。「銀魂」らしいドタバタと熱い戦いを、ぜひお楽しみください。

■事前登録30万人達成！ 豪華報酬をプレゼント！

事前登録の達成報酬として、SSRキャラクターやガチャに使える「銀晶」などのアイテムをプレゼントします。

＜事前登録達成報酬＞

・SSR[疾風の侍]坂田銀時☆1

・銀晶（無償）×1,800

・★1火属性経験値素材×1

・★1水属性経験値素材×1

・★1木属性経験値素材×1

・★2光属性経験値素材×1

・★2闇属性経験値素材×1

＜報酬受取可能期間＞

2026年4月28日（火）23:59まで

＜受け取り方＞

報酬はホーム画面の「メール」より受け取り可能です。

＜注意事項＞

・報酬の受け取りは、1アカウントにつき1回のみとなります。

・キャラクターの詳細なステータスについては、ゲーム内のお知らせをご確認ください。

・キャラクターはLv1、強化+0の状態での獲得となります。

■「晴れ着」姿のピックアップガチャ開催中！

開催期間：2026年2月4日（水）～2月19日（木）14:59

『銀魂 すまほ ばとるくろにくる』のリリースを記念して、「晴れ着」がテーマのピックアップガチャを開催中です。

＜ピックアップガチャ一覧＞

・SSR[晴れ着]坂田銀時ピックアップガチャ

・SSR[晴れ着]志村新八ピックアップガチャ

・SSR[晴れ着]神楽ピックアップガチャ

■リリース記念セール開催中！

開催期間： 2026年2月4日（水）～2月28日（土）14:59

『銀魂 すまほ ばとるくろにくる』のリリースを記念した特別セールを開催中です。「銀晶」やガチャチケットをお得にゲットできるパックを複数ご用意しておりますので、この機会にぜひチェックしてみてください。

■リリース記念キャンペーン開催中！

『銀魂 すまほ ばとるくろにくる』公式Xアカウント（@gintama_battle(https://x.com/gintama_battle)）にて、リリース記念キャンペーンを実施中です。期間中にご参加いただいた方の中から抽選で合計5,000名様に、さまざまなスマホ決済サービスやポイントを自由にえらべるギフト「えらべるPay」を最大5,000円分プレゼントします。

＜賞品＞

「えらべるPay」最大5,000円分 5,000名様

＜応募期間＞

2026年2月10日（火）23:59まで

＜参加方法＞

（１）『銀魂 すまほ ばとるくろにくる』公式X（@gintama_battle(https://x.com/gintama_battle)）をフォロー＋キャンペーン対象投稿をリポスト

（２）ハッシュタグ「#銀ばとリリース」を付けて「銀ばとで会いたいキャラクター」をリプライ

（３）動画をタップで結果確認 ※結果はリプライで届きます。

【タイトル概要】

タイトル名称：銀魂 すまほ ばとるくろにくる

対応OS：iOS／Android

App Store URL：https://itunes.apple.com/jp/app/id6749658164?mt=8

Google Play URL：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sega.soulspirits

配信開始日：2026年2月4日（水）

価格：基本無料（アイテム課金あり）

ジャンル：RPG

メーカー：株式会社セガ

開発：株式会社NextNinja

企画・制作：株式会社セガ／株式会社バンダイナムコピクチャーズ

公式サイト：https://gintama-battle.jp/

公式X：https://x.com/gintama_battle

著作権表記：

(C)空知英秋／集英社・テレビ東京・電通・BNP・アニプレックス

(C) SEGA / NextNinja

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。