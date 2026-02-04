【LAH】しっとりとした着け心地が魅力、ハンドメイドチェーンの新作ブレスレットが登場

株式会社ヴァンドームヤマダ

「ありのままの自分」が主役、をコンセプトに、年齢を問わず全てのジェンダーにフィットするデザイン性で上質なジュエリーを提案するLAHでは、編み込んだロープのデザインがユニークなBRAID(ブレイド)シリーズから新作ブレスレットが登場。

ハンドメイドチェーンならではの地金をしっかりと感じられるボリュームと、肌に寄り添うしっとりとした着け心地が魅力のアイテムです。

ブレスレット（SV925）\41,800、リング［右手］（SV925）\30,800、リング［左手］（SV925、K18YG）\28,600、リング［左手］（K18YG）\79,200

シルバーならではの地金感があるロープチェーンのブレスレット。すっきりとしたシルエットの中に編み込まれたディテールのコントラストが表情を生むデザインは、経年美化で深みを増し、唯一無二の存在感を放ちます。

ボリュームのあるチェーンにはオリジナルデザインのクラスプを合わせ、細部までこだわったつくりに。1つで存在感のあるブレスレットがスタイリングを印象的にみせてくれます。

ブレスレット（SV925）\41,800

【PRESENT】

3月17日(火)までの期間中、エルエーエイチの商品を2点以上お買い上げの方へ、ウォッシャブルペーパーを使用した、ナチュラルカラーのオリジナルポーチを

プレゼントいたします。

※数に限りがございます

LAH公式オンラインストア ≫≫https://vendome.jp/lah(https://vendome.jp/lah)

Early Spring Collection ≫≫https://vendome.jp/lah/feature/lah_earlyspring_collection_2026(https://vendome.jp/lah/feature/lah_earlyspring_collection_2026)

LAH 公式Instagram ≫≫https://www.instagram.com/lah_jewelry/(https://www.instagram.com/lah_jewelry/)