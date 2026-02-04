『ヒューマンバグ大学公式ガイドブック　華の天羽組 羽王戦争』予約受付開始！ 3月12日刊行予定

ひろのぶと株式会社

ひろのぶと株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：田中泰延）は、YouTube漫画「ヒューマンバグ大学」の人気シリーズ「華の天羽組」の公式ガイドブック『ヒューマンバグ大学公式ガイドブック 華の天羽組 羽王戦争』を2026年3月12日（木）に刊行いたします。本日2月4日より各書店・オンライン書店にて予約を受付中です（※書店の予約受付状況は、店頭やサービスにより異なる場合があります）。

また、刊行を記念し、3月上旬に東京都・渋谷「ヒューマンバグ大学カフェ」で展開するテーマカフェにて先行販売予定。ヒューマンバグ大学公式グッズサイトでも事前予約いただいた方へ先行して発送予定です。

＜お取り扱い＞

Amazon

https://www.amazon.co.jp/dp/4809420043

ヒューマンバグ大学公式グッズサイト

https://humanbug.shop/items/697c812aa30c0917dc74a54f

書店、ほかネット書店にて予約受付中。

（※取扱状況は、店頭やサービスにより異なります）

■『華の天羽組 羽王戦争』とは

裏社会では名の知れた、関東最強格と目される超武闘派組織『天羽組』。日本有数の繁華街「空龍街」をシマとして守る任侠集団として、利権獲得を図る敵対組織や、神器はずれな商売で“シマ”を荒らす半グレと日々血で血を洗う争いを繰り返している。

そんなある日、構成員の野田一が何者かによって襲われる。犯人を追う小峠華太の調査により見えてきたのは、大阪の極道集団『天王寺組』だった--。

過去の恨みから関東制圧を目指す天王寺組。

仁義を重んじ、仲間とシマを守る羽王組。

恨みと怒りが連鎖する、天羽組史上最大の戦争がいま、はじまる。

■ ガイドブックの見どころ

● 装画は漫画家・天元なまによる描き下ろし！

● 全ページ フルカラーでイラストたっぷり！

● 40名以上のキャラクターを一挙紹介

● 好きなところから見返せる！ 全58話の視聴ガイド収録

● 原作者・雄燗 特別インタビュー収録

● 漫画家・天元なま 特別インタビュー収録

● あのキャラクターたちの声優からのコメントを掲載！

■ 3月上旬に渋谷「ヒューマンバグ大学カフェ」にて『華の天羽組』が登場するテーマカフェを展開予定

本書の発売に先行し、渋谷の「ヒューマンバグ大学カフェ」では『華の天羽組』が登場するテーマカフェを展開予定。刊行を記念し、本書の先行販売も予定しています。詳しくは、「ヒューマンバグ大学カフェ」WebサイトおよびSNSをご覧ください。

▼ヒューマンバグ大学カフェ テーマカフェ概要

・開催期間：2026年3月上旬

・開催場所：ヒューマンバグ大学カフェ

（〒150-0002 東京都渋谷区渋谷２丁目２２－６ 幸和ビル B1F）

・店舗Webサイト：https://ohaco18.cafe/

・X（旧Twitter）：https://x.com/ohacocafe

・Instagram：https://www.instagram.com/ohaco.cafe

■ 著者プロフィール

● ヒューマンバグ大学

「人間が狂う瞬間に学びがある」という考えのもと、任侠集団の抗争や人々が争う瞬間を切り取って人間の闇を映し出す、登録者数200万人超え（2026年1月現在）の漫画系YouTubeチャンネル。2019年よりスタートし、2021年には「インフルエンサーパワーランキング by BitStar」のYouTubeチャンネル総再生数ランキングにて19位にランクイン。『華の天羽組』のほか、『京極の轍』『元殺し屋のメロンパン屋 瓜生龍臣』『拷問ソムリエ 伊集院茂夫』など複数の人気シリーズを展開中。（運営／制作・著作 株式会社ケイコンテンツ）

＜株式会社ケイコンテンツ について＞

ケイコンテンツはYouTubeを中心に高い人気を誇る『ヒューマンバグ大学』『マリマリマリー』、人気野球系チャンネル『トクサンTV』などを展開している、TBSグループの会社です。

● 原作 雄燗（ゆうかん）

『華の天羽組』原作者。ヒューマンバグ大学の作品全ての原作を一手に担う。大阪出身。野球・格闘技好き。

● 装画 天元なま

漫画家。『華の天羽組』の作画をシリーズ開始時から手がける。各キャラクターのデザインも担当。小峠華太、小林幸真はじめ、『華の天羽組』を中心にヒューマンバグ大学の様々なキャラクターを生み出してきた。また、『華の天羽組』のグッズのイラストも担当している。

【書籍情報】

■タイトル：ヒューマンバグ大学公式ガイドブック 華の天羽組 羽王戦争

■著者名：ヒューマンバグ大学、雄燗（原作）

■発売予定日：2026年3月12日

■予価：3,300円（本体3,000円＋税）

■仕様： B5版ソフトカバー、112ページ（オールカラー）

■ISBN：978-4-8094-2004-7

■発行：ひろのぶと株式会社

■発売：株式会社 順文社

【書店のみなさまへ】

本書は取次各社および「一冊！取引所」よりご注文いただけます。

また、ご注文にあたり事前に原稿をご一読ご希望の場合は、PDFデータにてご案内いたします。

ご希望の方はひろのぶと株式会社までご連絡ください。

【メディアのみなさまへ】

「著者取材」「記事連携」など、お気軽にご相談ください。

また、事前に原稿をご一読ご希望の場合は、PDFデータにてご案内いたします。

【ひろのぶと株式会社 会社概要】

会社名：ひろのぶと株式会社

代 表：田中泰延

設 立：2020年3月

事業内容：出版業

URL : https://hironobu.co/