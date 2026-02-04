いちご最高金賞は「あまりん」 金賞に奈良「古都華」「ならあかり」、品種のおいしさを引き出す技術が目立った「食べチョクいちごグランプリ2026」結果発表

株式会社ビビッドガーデン

認知度・利用率など9つのNo.1（※1）を持つ日本最大の産直通販サイト（※2）「食べチョク」を運営する株式会社ビビッドガーデン（本社：東京都港区、代表取締役社長：秋元里奈）は、全国のいちご生産者を対象に、いちごの多様なおいしさと生産者のこだわりを発掘・発信する、食べチョク主催の”生産者のための”品評会「食べチョクいちごグランプリ2026」を2026年2月3日（火）・4日（水）に開催し、審査終了後、即日で結果を発表しました。

今回は、全国25都道府県から83軒の生産者がエントリーし、124点（42品種）のいちごを審査。その結果、最高金賞には、TNfarm（埼玉県）の「あまりん」が選ばれました。甘味と酸味のバランス、すっきりとした甘い香り、なめらかな舌触りなど、品種のポテンシャルを最大限に引き出す栽培技術が高く評価されました。

また、金賞には、橋本農園（奈良県）の「ならあかり」とLip幸せいちご園（奈良県）の「古都華」が選出。ネクストブレイク部門において品種を対象とした「食べチョク賞」には、奈良県のオリジナルブランドいちご「古都華」が受賞するなど、奈良県のいちごの存在感が際立つ結果となりました。あわせて、「ほしうらら」「ゆうやけベリー」「スターナイト」など、新時代を担ういちご品種の台頭も注目されました。

「食べチョクいちごグランプリ2026」は、品種の多様化による消費者の「選べない」を解消するとともに、生産者のブランディングや販促支援につなげ、持続可能な農業経営を後押しすることを目的としています。

受賞いちごの特設ページはこちら：https://www.tabechoku.com/feature_articles/strawberry-grandprix2026

「食べチョクいちごグランプリ2026」概要

■開催概要

・実施日 ：2026年2月3日（火）・4日（水）

・会場 ：フクシマガリレイ株式会社 東日本支社 ショールーム

・審査員 ：いちごに関する知見を持った研究者・百貨店の生鮮バイヤーなど食のプロ9名

・審査方法：生産者名と品種名を伏せた状態で食味評価

・表彰内容：3部門14賞

・審査の流れ：初日に食味のプロ数名による予選審査を実施し、上位27品を選出。

：翌日に、選出された品を対象に、9名の審査員による最終審査を実施。

・詳細：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000349.000025043.html

審査方法

今年で3回目となる「食べチョクいちごグランプリ2026」では、初めて予選審査を実施しました。先着124点のエントリーの中から、予選を勝ち抜いた上位27点のみが本戦へ進出し、最終審査を行いました。審査は、いちごに関する知見を持つ食味官能評価のプロ、パティシエ、バイヤーなど、食のプロフェッショナル9名により実施しました。

食味審査について

・1粒の外観（色の美しさ・ツヤなど）

・鼻で嗅いだときの香り

・味（甘み、酸味など）

・食感（ジューシーさなど）

※食味審査は、生産者名・品種名を伏せた状態で、食味官能評価のプロ、パティシエ、バイヤーなどが公正に評価しました。

＜主な審査員＞

・株式会社資生堂パーラー レストラン営業部 製菓飲料マネージャー 高森氏

・株式会社三越伊勢丹 生鮮・グローサリー担当バイヤー 真野氏

・株式会社GRA 営業本部長 兼 生産部副部長 勝部氏

・上級食味官能検査技師 他

結果一覧

＜総合部門＞

味、見た目、香りを総合的に評価し優れたいちごを選出する部門

＜味わい部門＞

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/25043/table/438_1_7a3a267cbfee916368265791a9c80781.jpg?v=202602040651 ]

味わいごとに評価して、優れたいちごを選出する部門

＜ネクストブレイク部門＞

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/25043/table/438_2_bc15897f49b46be4523d4bc97cb3eeb5.jpg?v=202602040651 ]

これからの時代を作る生産者や品種を選出する部門

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/25043/table/438_3_3cb30887a997a7e430c37866bd35c923.jpg?v=202602040651 ]

受賞いちご紹介（一部抜粋）

＜総合部門＞

■最高金賞 （1点）

・生産者：TNfarm（埼玉県）

・品種：あまりん

・https://www.tabechoku.com/products/260560

＜生産者のこだわりポイント＞

TNfarmでは、いい物しか出さない！！をテーマに、栽培から商品になるまではもちろん、箱を開け、口にした瞬間の感動体験を大切にしています。

徹底したデータ管理のもと、それぞれの品種に合った環境で栽培し、一粒一粒を最高のタイミングで収穫。 さらにUV-Bライトなどの最先端技術を導入することで、農薬を減らした栽培にも積極的に取り組んでいます。

＜審査員のコメント＞

・甘味と酸味と香り。口の中に広がっていく、すっきりとしたあまーいフレーバーが素晴らしい

・食感、舌触りは、粒の残り感がなく非常に味わい深い。食べ応えもある

・品種の特性とポテンシャルをフルに引き出す栽培をする努力が感じられる

■金賞 （2点）

・生産者：Lip幸せいちご園（奈良県）

・品種 ：古都華

・https://www.tabechoku.com/products/264691

・生産者：橋本農園（奈良県）

・品種 ：ならあかり

・https://www.tabechoku.com/products/263081

■銀賞 （2点）

・生産者：TNfarm（埼玉県）

・品種 ：ほしうらら

・https://www.tabechoku.com/products/263487

・生産者：マルカ農園（愛知県）

・品種 ：スターナイト

・https://www.tabechoku.com/products/296622

■銅賞 （2点）

・生産者：げんき農場羽生農場（埼玉県）

・品種 ：あまりん

・https://www.tabechoku.com/products/231415

・生産者：多幸寿（熊本県）

・品種 ：ゆうべに

・https://www.tabechoku.com/products/295990

＜味わい部門＞

■ザ・リッチな甘さ賞 （4点）

・生産者：のんほいイチゴ園とよはし（愛知県）

・品種 ：ベリーポップすず

・https://www.tabechoku.com/products/225337

・生産者：TNfarm（埼玉県）

・品種 ：あまりん

・https://www.tabechoku.com/products/260560

・生産者：げんき農場羽生農場（埼玉県）

・品種 ：あまりん

・https://www.tabechoku.com/products/231415

■ザ・王道バランス賞 （3点）

・生産者：マルカ農園（愛知県）

・品種 ：スターナイト

・https://www.tabechoku.com/products/296622

・生産者：Lip幸せいちご園（奈良県）

・品種 ：古都華

・https://www.tabechoku.com/products/264691

・生産者：多幸寿（熊本県）

・品種 ：ゆうべに

・https://www.tabechoku.com/products/295990

■ザ・さわやかな甘さ賞 （4点）

・生産者：かがやきいちご園（群馬県）

・品種 ：やよいひめ

・https://www.tabechoku.com/products/177161

・生産者：TNfarm（埼玉県）

・品種 ：ほしうらら

・https://www.tabechoku.com/products/263487

・生産者：橋本農園（奈良県）

・品種 ：ならあかり

・https://www.tabechoku.com/products/263081

・生産者：杉戸いちご農園（埼玉県）

・品種 ：べにたま

・https://www.tabechoku.com/products/296692

■ザ・ジューシー賞 （3点）

・生産者：檜山いちご園（茨城県）

・品種 ：やよいひめ

・https://www.tabechoku.com/products/223986

・生産者：渋田いちご園（佐賀県）

・品種 ：いちごさん

・https://www.tabechoku.com/products/258449

・生産者：マルカ農園（愛知県）

・品種 ：スターナイト

・https://www.tabechoku.com/products/296622

＜ネクストブレイク部門＞

■新時代のいちご賞 （3点）

2010年以降に品種登録されたいちごを対象とし、3点選定。

・生産者：TNfarm（埼玉県）

・品種 ：あまりん

・https://www.tabechoku.com/products/260560

＜審査員のコメント＞

・味が濃厚で、甘い香りと味が口に広がる。甘いけれども、べたつくような甘みや粘るような甘みがなく、いい甘さを楽しめる。

・種まで熟していて形もよく、味わいのムラがない。

・生産者：がもう農園（福島県）

・品種 ：ゆうやけベリー

・https://www.tabechoku.com/products/296666

＜審査員のコメント＞

・甘みも酸味も強くて、かおり野由来の香りが口にふわっと広がる。果肉がしっかりしている。

・とける感じではなく、みずみずしさが感じられる。

・生産者：橋本農園（奈良県）

・品種 ：ならあかり

・https://www.tabechoku.com/products/263081

＜審査員のコメント＞

・見た目がキレイでハリもあり、種の色が白いのものがなく熟していて見た目からしておいしそうだった。

・甘みも酸味も香りもよく、ジューシー感が特に優れていた。

・果汁が大変おいしい。

■ベストスイーツ賞 （1点）

株式会社資生堂パーラー レストラン営業部 製菓飲料マネージャー高森氏による審査で、1点を選定。

・生産者：TNfarm（埼玉県）

・品種 ：ほしうらら

・https://www.tabechoku.com/products/263487

＜審査員のコメント＞

・総合的に素晴らしい。酸味が爽やかで、楽しい酸味。まず甘さが高く高糖度。甘さがだらだらしていなくて心地いい。酸味がそこに重なっているので、食べていておいしい。香りも印象的。

・果肉もしっかりしているので、加工しても、食感も残りそう。

・アイスクリームとあわせたときにアイスクリームの甘さに負けずに楽しめる。

・個人的にはいちごは甘いだけだとあまりおいしくないと感じていて、酸味もあって甘さが引き立つと感じる。逆に、甘さがある分酸味が引き立つこともある。

・パフェに合うのいちごを想定して選出したが、フルーツの皿盛りや、コンフィチュール、シンプルにタルトにも合うと感じた。

▪️高森崇様のプロフィール

1994年入社。喫茶部門やパティシェとして活動した後、資生堂パーラー各店の店長や飲料長を経て、2024年より現職に就任。

製菓・飲料責任者として、資生堂パーラー全体の飲料・デザート・製菓の開発・監修および洋菓子商品の監修などに携わる。

■1粒1,000円でも買いたい賞 （1点）

株式会社三越伊勢丹バイヤー真野氏による審査で、1点を選定。

・生産者：TNfarm（埼玉県）

・品種 ：あまりん

・https://www.tabechoku.com/products/260560

＜審査員のコメント＞

・1粒1,000円に見合う味と見た目だった。見た目は大粒で、粒がしっかり大きく、形状も美しかった。へたまわりまでしっかり色が入っていて、上から見た時も赤く感じられた。

・さらに、味も濃かった。甘さが強いのはもちろんだが、後からくる酸味もしっかりしていて両方のバランスがよく、味が濃く感じた。

・食後の香りの余韻や風味の強さがしっかりあった。1粒1,000円に見合うインパクトの、食べたときにとても満足のいくいちごだった。

▪️真野重雄様のプロフィール

株式会社三越伊勢丹 伊勢丹新宿店 生鮮・グローサリー担当バイヤー。

入社以来、食品畑一筋。主に生鮮食品の担当経験が長く、直近10年では6年ほどチョコレートのバイヤーも担当。

■パッケージ賞 （3点）

食べチョクスタッフが20点に絞った中から、9名の審査員による投票で3点を選定。

・生産者：コードファーム175（兵庫県）

・品種 ：紅ほっぺ

・https://www.tabechoku.com/products/263918

・生産者：杉戸いちご農園（埼玉県）

・品種 ：べにたま

・https://www.tabechoku.com/products/288951

・生産者：橋本農園（奈良県）

・品種 ：ならあかり

・https://www.tabechoku.com/products/263081

■食べチョク賞 （1品種）

エントリー数が一定数以上の「品種」を対象とした賞。1点を選定。

・品種：古都華

・https://www.tabechoku.com/products/categories/200001008

＜審査員のコメント＞

・出品されたすべての古都華がレベルが高かった

・新時代のいちご賞でも際立った昨今のトレンド「濃厚な甘さとさわやかさの両立」を象徴する味わい

■新規就農5年未満賞 （3名）

新規就農5年未満の生産者を対象とした賞。3名を選定。

・生産者：かがやきいちご園（群馬県）

・https://www.tabechoku.com/producers/27800

・生産者：Lip幸せいちご園（奈良県）

・https://www.tabechoku.com/producers/26001

・生産者：多幸寿（熊本県）

・https://www.tabechoku.com/producers/29556

食べチョクのいちごに関する取り組み

■推しいちごに投票！「天下分け目のいちご戦国時代2026総選挙」

全国38都道府県の110品種のいちごを対象に、特設投票ページから「推しいちご（品種）」へ投票できる、戦国時代の合戦に見立てたエンターテインメント型WEB投票イベントを開催中です。

・投票期間：2026年1月15日（木）12:00 ～ 2026年2月27日（金）12:00

・投票ページ：https://strawberry.tabechoku.com/

・結果発表：3月上旬ごろに食べチョク内の特設ページにて発表予定

■埼玉いちごが体験できる「埼玉いちご巡り2026」

埼玉県内でのみ栽培が許可されているオリジナル品種「あまりん」「かおりん」「べにたま」を中心に、生産者との交流や、多種多様ないちごスイーツを提供する大型イベントを開催します。

・名称：埼玉いちご祭

・日程：2026年2月21日(土)・22日(日)

・会場：埼玉スタジアム2◯◯2 南広場ほか

・詳細：https://www.tabechoku.com/ulp/saitama-strawberry2026

メディア取材について

当社および、受賞した生産者や、審査員への取材、公式写真および公式動画のご提供が可能です。

下記よりお申し込み、お問い合わせください。

・メディア様お申し込みフォーム：https://forms.gle/VubingRb83TM7EDEA

▪️「食べチョク」について

食べチョクは、こだわり生産者から直接食材や花きを購入できる産直通販サイトです。日本の産直通販サイトの中で認知度や利用率などの9つのNo.1（※1）を獲得しています。

野菜・果物をはじめ、米・肉・⿂・飲料といった食材全般と、花き類を取り扱っており、消費者が生産者に食べた感想を伝えるなど直接やりとりできることが特徴です。

また、好みに合う生産者を選んでくれる野菜定期便「食べチョクコンシェルジュ」や冷凍食品サブスクリプションサービス「Vivid TABLE（ビビッドテーブル）」なども提供。さらに、企業の福利厚生や販促キャンペーンに活用できる法人向けサービス「食べチョク for Business」も展開しています。

2026年2月時点でユーザー数は130万人、登録生産者数は11,400軒を突破し、約5万点のこだわりの逸品が出品されています。

・URL：https://www.tabechoku.com/

・公式X(Twitter)：https://twitter.com/tabechoku

・公式Instagram：https://www.instagram.com/tabechoku/

・食べチョクのコンセプトやストーリーがわかるサービス紹介動画

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=MdbFpqtryaU ]

（※1）国内の産直通販サイトの中で「お客様認知度」「お客様利用率」「お客様利用意向」「Webアクセス数」「SNSフォロワー数」「生産者数」「生産者認知度」「生産者利用率」「生産者利用意向」の9つでNo.1を獲得。

プレスリリースURL：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000344.000025043.html

（※2）産直通販サイト：生産者が消費者の自宅へ商品を直送することを特徴とする生産者特化型の通販サイト

▪️株式会社ビビッドガーデンについて

代表者：代表取締役社長 秋元里奈

本社所在地：東京都港区浜松町1丁目7番3号 第一ビル4F

設立日：2016年11月29日

事業内容：全国の生産者から食材や花などを直接購入できる産直通販サイト「食べチョク」、ネットスーパー「食べチョク ドットミィ」、生産者の顔が見える冷凍食品ブランド「Vivid TABLE」の開発・運営、官公庁や自治体の支援

会社HP：https://vivid-garden.co.jp/

公式X(Twitter)：https://x.com/vivid_garden_jp