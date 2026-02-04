圧倒的な歌唱力と自在な表現力を武器に、憑依系シンガーとして唯一無二の存在感を放つ佐々木李子。次世代ガールズバンドプロジェクト・BanG Dream!から生まれたバンド、Ave MujicaのGt.&Vo.ドロリス/三角初華役をはじめ、『キラッとプリ☆チャン』(虹ノ咲だいあ役)、『かげきしょうじょ!!』(山田彩子役)など、声優としても活躍している。そんな彼女が、2025年12月に自身最大規模となる神奈川・KT Zepp Yokohamaでワンマンライブ「RE;VERSI」を開催！MUSIC ON! TV（エムオン!）では、このライブの模様を全曲独占放送！





■■番組情報■■

＜番組名＞

全曲独占放送! M-ON! LIVE 佐々木李子 「RE;VERSI」

＜放送日時＞

2026/2/18(水)22:00～24:00

＜オンエアリスト＞

Majestic Catastrophe

Blooming！

ドリームクライマー

Psycho

Freedom

PROVE

Palette Days

君と僕の星

フタリノセカイ

ココロデリシャス (Piano Ver.)

フレンドパスワード (Piano Ver.)

Empty Doll

詩をまく者

Walkin’ Walkin’

豪華絢爛祭

Under the Flag

Daydreamin’

カーテンコールを揺らして

まるでマトリョーシカ

Windshifter









＼プレゼントキャンペーン実施中！／

この放送を記念して、期間中にスカパー！サービスでエムオン!単チャンネルを新規ご契約いただき、キャンペーンにご応募いただいたお客様の中から抽選で計4名様に、「【A賞】お名前を呼んでもらえる！ボイスメッセージ付きチェキ（サイン入り）」「【B賞】直筆プロフィール帳」をプレゼント！









▼本キャンペーンに関する詳細は、こちらをご覧ください

https://www.m-on.jp/info/news-topics/2025/12/27/306037/





以上





MUSIC ON! TV（エムオン!）は、スカパー！、ケーブルテレビ、ひかりTV、auひかりテレビサービスなどでご覧いただける音楽チャンネルです。詳しくは、MUSIC ON! TV（エムオン!）公式サイト(http://www.m-on.jp)まで。