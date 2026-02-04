ビーテック株式会社が運営するオンラインショップ「おうさまのおやつ」は、日本酒、焼酎、梅酒の三種類の銘酒をボンボンチョコで表現した「和酒ボンボンチョコ」を期間限定で新発売しました。新潟県、石川県、兵庫県、和歌山県、京都府、広島県、熊本県、宮崎県の全国各地から厳選した銘酒を使用した商品です。

八県の銘酒を一度に堪能できる豪華な商品構成

「和酒ボンボンチョコ」の最大の特長は、全国各地の代表的な銘酒を厳選し、ボンボンチョコの中に組み合わせた点です。日本を代表する酒どころの品々が一堂に集結しています。また、和柄をあしらったパッケージデザインは、贈り物や自分へのご褒美としても活躍する商品です。各チョコレートには異なる銘酒が使用されており、ひとつひとつ違う味わいを楽しむことで、日本全国の酒文化の奥深さを体験できます。通常のボンボンチョコにはない、大人向けの洗練された味わいが特徴となっています。

利用シーンにつきまして

本商品はお酒が入っていますので、お子様、アルコールに弱い方、妊娠中および授乳期の方、運転時などはご遠慮ください。商品の配送については、4月初旬までのお届けに対応しており、バレンタインデーからホワイトデー、春先のギフトシーズンまで幅広い期間でのご注文を受け付けています。最長2ヶ月先まで配送日を指定できるため、計画的なギフト手配が可能です。

商品概要

https://osamaoyatsu.jp/item/SK-CH-01.html

会社概要

商号 ： ビーテック株式会社代表者 ： 代表取締役 石原 康次所在地 ： ［本社］〒297-0121 千葉県長生郡長南町長南2032-1 ［長野工場］ 〒380-0913 長野県長野市川合新田3411 ［東京営業所］〒103-0004 東京都中央区東日本橋2-27-5設立 ： 2004年5月7日事業内容： 菓子の企画・製造・販売資本金 ： 1,000万円URL ： https://btech.jp/

お問い合わせ

ビーテック株式会社 おうさまのおやつWEBサイト：https://osamaoyatsu.jp/お問合せフォーム：https://osamaoyatsu.jp/inquiry/※本プレスリリースに掲載されている情報は、発表日時点のものです。予告なく変更する場合がございます。