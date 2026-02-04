【札幌】看護師施術のフェイシャルサロンが行う本気の「ローマピンク」黒ずみケア

そばにある、feliz～美肌づくりの小さなサロン～


当サロンは、看護師資格を持つセラピストが施術を行うフェイシャル専門のプライベートサロンです。



皮膚構造やターンオーバー、色素沈着の仕組みを理解したうえで、肌悩みに本気で向き合う施術を提供しております。



2025年2月より、**針を使わずに唇や肌の黒ずみメラニンケアができる韓国発祥の最新美容施術「ローマピンク」**を導入いたしました。



■ ローマピンクとは


「ローマピンク」は、2024年に日本に上陸した針を使わない黒ずみメラニンケア施術です。
唇をはじめ、バストトップ（乳輪）・デリケートゾーン・肘・膝など、これまでケアが難しかった部位にも対応可能です。


市販のクリームでは改善が見られにくい黒ずみに対し、
1回の施術で本来の色味である「赤ちゃんカラー」に近づけていくことを目的とした施術となります。



■ 女性特有の悩みに寄り添うフェムケア施術


女性はホルモンバランスの変化により、
唇・バスト・デリケートゾーンなどの色が濃くなることがあります。


特にバストトップの黒ずみは年齢に関係なく多くの方が抱える悩みであり、
産後のママさんに多いお悩みのひとつでもあります。
ローマピンクの施術部位の中でも、特に人気の高い部位です。


近年注目されている**フェムケア（※）**の一環としても、ローマピンクは多くの女性に選ばれています。


※フェムケア：女性が抱えるデリケートゾーンの悩みや、ライフステージ特有の心身の不調をケアする商品・サービスの総称



■ お客様から多く寄せられるお声


・ずっと黒ずみに悩んでいた
・アートメイクをしたが、期待通りの結果が得られなかった
・レーザー治療は痛みが強く、つらかった
・脱毛後から黒ずみが気になるようになった


このようなお悩みを解決する選択肢として、ローマピンクのメラニンケアが支持されています。




ローマピンク：セラム・LEDマシン・アフタークリーム


■ 施術内容とアフターサポート


ローマピンク施術内容
・セラム
・LEDマシン
・アフタークリーム


当サロンは、ローマピンクの正規講習を受講し、正規代理店から仕入れた商材のみを使用しております。
施術だけでなく、100日間（約3か月）のアフターケアを含めたサポートを重視しています。



施術時間は1部位約30分と短時間。
セラムとLEDライトを用いてターンオーバーに着目したケアを行います。
（痛みはほぼなく、2～4分ほど温かさや軽いひりつきを感じる程度）


施術後は専用のアフタークリームでメラニンレベルを維持し、
徐々に本来の色味へと近づけていきます。



■ ローマピンクの安全性


ローマピンクは、国際的な検査機関により安全性が証明されています。


・アメリカ FDA認証取得
・ICMAD認証取得
・国際SGS検査合格
・KKMALAYSIA承認


さらに、
厚生労働省の基準をクリアし、日本国内での化粧品登録も完了しています。



■ 肌にやさしい天然原料を使用


アメリカで特許を取得した純粋天然植物エキスのみを使用。


・ヒアルロン酸ナトリウム
・ビタミンC／ビタミンB3
・赤ザクロ
・コラーゲン


すべての成分がアレルギー・刺激テストをクリアしており、
敏感肌の方にも配慮された処方です。
化学薬品フリーで、体への負担を最小限に抑えています。



■ 不安に寄り添う丁寧なカウンセリング


「本当に薄くなるの？」「自分に合っているか不安」
そのようなお気持ちに寄り添い、効果・経過・アフターケアについて、メリットだけでなくデメリットも含めて丁寧にご説明しています。


デリケートな部位だからこそ、
不安や羞恥心を抱えたまま施術を受けることがないよう、
納得した上で安心して施術を受けていただける環境づくりを大切にしています。



■ こんな方におすすめ


・産後、バストトップの色が気になる
・黒ずみケアに興味はあるが不安が大きい
・効果や経過をしっかり説明してほしい
・医療知識のある施術者に任せたい
・一時的ではなく、きちんと結果を出したい








■ サロンについて


当サロンは、2024年7月にフェイシャル専門サロンとしてオープンしました。
学生時代から肌悩みが多く、看護師として医療現場に携わる中で、
「自分と同じように肌悩みを抱える方の力になりたい」という想いから開業しました。



素肌が綺麗になることで、鏡を見るのが楽しくなり、
毎日のモチベーションが上がり、仕事・学業・育児も前向きに頑張れる。



そのような変化をサポートしたいという想いで施術を行っています。


ローマピンクの存在を知り、
「女性の悩みが解決し、毎日を活き活きと過ごすための一助になる」と感じ、導入を決めました。



■ 完全個室のプライベート空間へリニューアル


当サロンは、2025年11月に完全個室のプライベート空間へリニューアルしました。
デリケートな施術だからこそ、安心してリラックスできる環境を大切にしています。



素肌すべてに自信を。
見えないところまで美しく。



女性が活き活きと自分らしく過ごせるよう、
これからも全力でサポートしてまいります。





■当店でローマピンクを受けるメリット


〇定価から40%OFFで提供（ローマピンク本社が定める割引可能な価格）
〇アフタークリーム3本プレゼント（約39600円相当）
〇色の変化がなかった場合はお直し無料サービス
〇施術後から3か月間はフェイシャルメニュー全て40%OFFで提供
〇分割払いもOK◎
〇施術後もアフターフォローしっかりさせて頂きます。



※ローマピンクは100日（3か月）かけ肌本来の明るさを引き出すことを目指したケアです。


そのため3か月はアフタークリームでケアがとても重要です。


しっかりとアフターケアをして頂き理想の素肌に近づいてもらいたいという想いから、


アフタークリームを3本プレゼントしています。



ホルモンの影響を受けやすい唇、バスト、デリケートゾーンは3か月以降も週に1～3回


アフタークリームを塗ることで色味を維持できます。


（その場合はアフタークリームは別途購入が必要になりますのでご了承下さい）



■ローマピンクの価格について


※ローマピンクの価格は世界共通の価格です


当サロンは最安値の40%offで提供しております。


詳しく見る :
https://sites.google.com/view/roma-pink-pr/%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0

■ホットペッパーからご予約


ホットペッパーを見る :
https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000735021/

■公式ラインに問い合わせる


公式ライン友達追加 :
https://lin.ee/nCVBGMT

■Instagramはこちら


Instagramを見る :
https://www.instagram.com/sobaniaru.feliz/

■ホームページはこちら


ホームページを見る :
https://sobaniaru-feliz.com/


■住所：札幌市白石区栄通8丁目2-20パンセ栄通305号室


　1階専用駐車場あり（車高190cmまで駐車可能）


　アクセス：地下鉄東西線南郷7丁目駅から徒歩5分


Googleマップを見る :
https://maps.app.goo.gl/DXiY8g2Ka17Dc1kT7