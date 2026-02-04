【婚活のIBJ】年間2万組超の成婚実績！結婚相談所ビジネス成功戦略を公開

株式会社IBJ

成婚数が国内最多*の婚活サービスを提供する株式会社IBJ（代表取締役社長：石坂茂、本社：東京都新宿区、東証プライム：6071、以下「IBJ」）は、2026年2月6日（金）14:00より、婚活市場の最新動向と結婚相談所事業で成果を出す戦略を公開する特別セミナーをオンラインで開催いたします。

■2026年、なぜ「結婚相談所」がビジネスとして選ばれるのか

厚生労働省の統計によると、日本では出生数の減少が年々深刻化しており、少子化は喫緊の社会課題となっています。背景には晩婚化・非婚化の進行があり、未婚率は男女ともに上昇傾向にあります。特に、「結婚したいが出会いがない」「忙しく婚活に踏み出せない」といった理由から結婚に至らないケースが増えており、結婚への意欲と現実との間にギャップが生じています。

こうした状況の中、結婚を真剣に望む人を成婚へ導く結婚相談所の役割は、マッチングアプリの普及などによる婚活環境の変化を受け、より重要性を増しています。専門家による伴走支援に加え、効率よく成婚できるサービスへのニーズも着実に高まっています。特に今後は、「アプリ疲れ」による対面支援への回帰などで、結婚相談所市場は需要が続く分野として注目されています。

さらに結婚相談所は、実店舗を必ずしも構える必要がなく、初期投資や固定費を抑えて参入できるビジネスでありながら、地域に根差し、人の人生に深く関わる社会性と事業性を兼ね備えた事業です。

少子化という時代の課題に向き合いながら、人と人をつなぐ仕事。

2026年、結婚相談所の開業は、今だからこそ選ばれるビジネスの一つとなっています。

■実践者が語る、結婚相談所ビジネスのリアル

IBJグループでは、2025年に過去最多となる年間2万組を超える成婚を創出し、設立以来最高の実績を達成しました。

今回のオンラインセミナーには、これまでサンマリエやオーネットなど、グループ各社の経営・再建を指揮してきたIBJ取締役 横川泰之が登壇します。過去のセミナーで反響を呼んだ「赤字企業を1年で黒字化させた戦略」をベースに、今回はIBJ加盟店本部 本部長 鷲野貴洋とともに、婚活市場予測と実践者だけが語れる現場の成果に焦点を当ててお届けします。机上の理論ではなく、現場での取り組みや事例をもとに、結婚相談所ビジネスの可能性と現実をお伝えします。

■ オンラインセミナーで得られる「一次情報」

・市場動向と参入のヒント

最新データをもとに婚活ビジネスの現状を解説し、参入のタイミングや押さえておきたいポイントをお伝えします。

・未経験でも成果を出す経営ノウハウ

IBJの独自メソッドを活用し、1年で収益を安定させるための具体的なステップを公開します。

・オンラインで伝わる経営の極意

対談形式で、画面越しでも学べる経営判断の核心に迫ります。

日時： 2026年2月6日（金） 14:00～15:00

形式： オンライン開催（Zoom）

費用： 無料

講師： IBJ取締役 横川泰之、IBJ加盟店本部 本部長 鷲野貴洋

■ 講師プロフィール

IBJ取締役 横川泰之

1981年生。セレブリックス・ホールディングス株式会社（現株式会社セレブリックス）に入社。営業に従事。その後2社の代表取締役を経て、2012年、株式会社スタイル・エッジ取締役副社長に就任。2017年、株式会社IBJ取締役に就任。その後2019年、株式会社サンマリエ代表取締役、2023年に株式会社セルフィット代表取締役、2024年に株式会社オーネット取締役副社長。2026年にタメニー株式会社社外取締役に就任。

IBJ加盟店本部 本部長 鷲野貴洋

1976年生。株式会社テイクアンドギヴ・ニーズをはじめ、2社でウェディングプランナーとして従事。2004年株式会社サンマリエ入社。長年にわたり入会・成婚の現場に携わり、中四国・九州エリアの統括を歴任。その後、2022年に常務取締役に就任。2026年よりIBJ加盟店本部 本部長に就任。現場と経営の両面から成婚ビジネスを熟知したプロフェッショナル。

