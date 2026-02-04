伊勢丹新宿店にTherabody（セラボディ）がポップアップ出店。究極のリカバリーと最新の睡眠ケア・フェイスケアをご提案。

ユナイテッドスポーツブランズジャパン株式会社

ユナイテッドスポーツブランズジャパン株式会社（東京都品川区）が展開する、米国ロサンゼルス発のウェルネステックブランド「Therabody（セラボディ）」は、2026年2月7日(土)・8日(日)の2日間、伊勢丹新宿店にて初となるポップアップイベントを開催いたします。

本イベントでは、ブランドの象徴であり世界中のプロアスリートに支持されるパーカッシブデバイス「THERAGUN（セラガン）」の「PRO Plus（プロプラス）」「Sense（センス）」を展示。さらに、現代人の大きな悩みである「睡眠」の質を向上させる最新デバイスや、1台で理想のフェイスケアを叶えるオールインワンLEDデバイスをご紹介いたします。

■ 出店の概要

1. 【ボディケア】米国No.1シェア*「セラガンシリーズ」

THERAGUN PRO Plus（セラガン プロプラス）ー Therabodyの代名詞であるパーカッシブデバイスの最上位モデルです。独自のパワフルな圧迫と振動による深部へのアプローチに加え、近赤外線LEDライトを搭載。さらに、先端が温まる「ヒートアタッチメント」や、繊細な刺激を与える「微振動（バイブレーション）アタッチメント」などをこの一台に統合しました。日々のコンディショニングをプロフェッショナルな領域へと引き上げる、究極のリカバリーデバイスです。

THERAGUN Sense（セラガン センス）ー 独自のパワフルな圧迫・振動に加え、本体に心拍センサーを搭載し、デバイスがガイドする呼吸法のエクササイズを組み合わせることで、身体をよりリフレッシュさせ、毎日のセルフメンテナンスをサポートします。

2. 【スリープケア】質の高い睡眠をサポートするデバイス

SmartGoggles 2.0（スマートゴーグル 2.0）ー 質の高い休息を追求する方へ贈る、次世代のリラクゼーションデバイス。独自の「SmartRelax」テクノロジーが心拍数を読み取り、パーソナライズされた振動パターンでオンとオフの切り替えをスムーズにし、入眠前のリラックス状態へと導きます。

SleepMask（スリープマスク） 徹底した遮光性と快適なフィット感を追求。光の刺激を遮断し、理想的な睡眠環境を整えるためのエッセンシャルアイテムです。

3. 【フェイスケア】健康的なハリ・輝きをサポートする8in1美顔器

TheraFace PRO（セラフェイス プロ）ー 3種のLEDライト、マイクロカレント、パーカッシブ・セラピーにより顔全体にアプローチする1台8役の多機能デバイスです。アタッチメントを付け替えるだけで自宅で本格ケアが可能。

■ ポップアップイベント概要

- 開催期間： 2026年2月7日(土) ～ 2月8日(日)- 営業時間：10時～20時- 場所： 伊勢丹新宿本店 本館5階 ベッドバスパウダールーム- 内容： 下記商品の体験・販売および専門スタッフによる個々のライフスタイルに合わせたコンディショニング提案

■ Therabody（セラボディ）について

Therabodyは米国ロサンゼルス発のウェルネステック ブランドとして、“Empower everybody to live better, longer, healthier lives by creating innovative wellness technologies”（革新的なウェルネステクノロジーを通じて、すべての人がより良く、より長く、より健康に生きる力を与える）というミッションを掲げ、製品開発においては理学療法士や美容皮膚科医などの専門家からなる科学諮問委員会（SAB）を設立。科学的知見に基づいた革新的なテクノロジーの進化を追求し、機能性と安全性の両立を大切にしながら、世界約70カ国のトップアスリート、ジム、医療施設、そして健康を意識する人々から圧倒的な支持を得ています。

■ ユナイテッドスポーツブランズについて

アスリート向けのプロテクトギアとパフォーマンスギアのパイオニアブランド「McDavid」、世界初100%合成繊維素材の革新的キネシオロジーテープ「KT TAPE」、ランナーのためのパフォーマンスギアを開発するランニングエッセンシャルブランド「NATHAN」、マウスガードを始めとするスポーツプロテクション分野の成長ブランド「Shock Doctor」などを世界70カ国でグローバル展開。「革新性」と「専門性」に強くこだわるモノづくりのDNAをもっています。

■会社概要

・ユナイテッドスポーツブランズジャパン株式会社（Therabody国内総代理店）

〒141-0032 東京都品川区大崎1-6-4 新大崎勧業ビル20F

メールアドレス：marketing@unitedspb.jp



■取扱いブランド一覧

* 出典： Circana, LLC、リテール・トラッキング・サービス、米国、コンフォート＆リカバリー マッサージ機器（ポータブル パーカッシブガン※）部門、売上金額ベース、2025年1月～8月。※「マッサージガン」は米国市場におけるカテゴリー名称です。本製品は日本国内において家庭用電気マッサージ器（医療機器）ではありません。