『勇者のクズ』POP UP SHOPの事後通販スタート！
有楽町マルイ 7Fにて開催しておりました『勇者のクズ』POP UP SHOP商品の事後通販をTHEキャラ通販サイトにて注文受付中です！
ぜひこの機会をお見逃しなく！
【販売詳細】
・通販サイト「THEキャラ」
https://www.the-chara.com/view/search?search_category=ct4444
※一部商品につきましては、数量限定となる場合がございます。予めご了承ください。
【注文受付期間】
・2026年2月4日(水)18:00～2月18日(水)23:59
【発送予定日】
・2026年4月上旬～下旬以降順次発送
【製品情報】
カンバッジ(ランダム)
価格：550円（税込）
種類数：全8種
※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。
アクリルキーホルダー(ランダム)
価格：825円（税込）
種類数：全4種
※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。
アクリルマグネット
価格：各770円（税込）
種類数：全4種
アクリルフィギュア
価格：各1,760円（税込）
種類数：全4種
ミニアクリルアート
価格：2,640円（税込）
種類数：全1種
マイクロファイバー
価格：各825円（税込）
種類数：全4種
ラバーデスクマット
価格：4,400円（税込）
種類数：全1種
ポストカードセット
価格：550円（税込）
種類数：全1種
※5枚入り
【権利表記】
(C)ナカシマ723／ロケット商会／リイド社・製作委員会のクズ
【関連サイト】
通販サイト「THEキャラ」：https://www.the-chara.com/
【会社概要】
会社名：株式会社コンテンツシード
所在地：〒141-0022東京都品川区東五反田2丁目10-2 東五反田スクエア 6F
代表者：代表取締役 大塚 則和
設立：平成24年8月1日
URL：https://contents-seed.co.jp/
事業内容：キャラクターグッズの企画・製造・販売