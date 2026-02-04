Da-iCE × ビタブリッドジャパン コラボ決定！「ビタブリッドCフェイス×Da-iCE -TERMiNaL- 応援キャンペーン」開催

株式会社ビタブリッドジャパン

株式会社ビタブリッドジャパン（本社：東京都港区、代表取締役：大塚博史）は、男性グループ「Da-iCE」の全国ツアー「Da-iCE ARENA TOUR 2026 -TERMiNaL-」の開催を記念し、コラボレーションキャンペーン「ビタブリッドCフェイス×Da-iCE -TERMiNaL- 応援キャンペーン」を2026年2月5日（木）より実施いたします。

期間中、対象商品「ビタブリッドC フェイス」をご購入のうえ、キャンペーンサイト（https://vita.link/49Y245(https://vita.link/49Y245T)T※）の応募フォームよりご応募いただいた方の中から抽選で、ライブ会場での特別導線体験や今回だけの限定ラウンジ招待、ライブチケット、コラボ限定グッズなど、ファン必見の豪華特典をプレゼントいたします。

複数購入で応募口数が増えるほか、よりお得に購入できる「まとめ買いセット」もご用意しています。



※キャンペーンサイトは2026年2月5日（木）9:00より公開

キャンペーン概要

キャンペーン期間

2026年2月5日（木）9:00 ～ 2026年2月15日（日）23:59

対象商品

ビタブリッドC フェイス（塗るビタミンCパウダー）

※1個ご購入につき1口応募可能

※複数購入により応募口数が増加します。

※複数本をお得に購入いただける「まとめ買いセット」もご用意しています。

プレゼント内容

【Aコース】

Da-iCE プレミアム【神ルート＆神ラウンジ】体験ライブチケット

（3月8日兵庫／3月22日神奈川）各会場10名様

・会場裏側から客席へご案内する特別導線体験

・当選者限定ラウンジへのご招待

表入口の混雑を避けてご入場いただけるよう「神（＝マネージャー）」がご用意した特別導線【神ルート】にてご案内！

また、ライブ時間までゆったりとおくつろぎいただける、当選者限定ラウンジ【神ラウンジ】にもご招待！

普段は見られない会場の裏側を通ってのルートで客席までの旅もお楽しみください。

※【神ルート＆神ラウンジ】にてDa-iCEメンバーの登場はございません。

【Bコース】

Da-iCE直筆サイン入りツアーTシャツ（BLACK）10名様

【Cコース】

Da-ice ARENA TOUR 2026 -TERMiNaL- ライブペアチケット

（3月8日兵庫／3月22日神奈川）各会場10組20名様

【Wチャンスキャンペーン】 Da-iCE × ビタブリッドジャパン 限定オリジナルスライダーポーチ 300名様

※A～Cコースに落選された方の中から抽選で、今回のコラボレーション限定の撮り下ろしビジュアルを使用したオリジナルスライダーポーチをプレゼントいたします。

【応募者全員特典】

撮り下ろしビジュアル使用 デジタル壁紙（PC／スマートフォン）

応募方法

対象商品をご購入後、キャンペーンサイトよりご応募ください。

キャンペーンサイト：https://vita.link/49Y245T



※キャンペーンサイトは2026年2月5日（木）9:00より公開

※複数購入により応募口数が増加します。

キャンペーンに関するお問い合わせ窓口

Da-ice×ビタブリッドジャパン キャンペーン事務局

VJ_Da-ice@vectorinc.co.jp

「ビタブリッドC フェイス」とは

塗るビタミンC※1パウダーとして累計販売個数460万個※2を突破し大人気のスキンケア「ビタブリッドC フェイス」は、独自の技術で純粋ビタミンC※1とミネラルを結合させたパウダー状の美容液です。

普段の化粧水や水に混ぜて塗るだけで、12時間以上にわたり安定したビタミンCを肌に浸透※3させ、ハリ・ツヤ・毛穴※4・くすみ※5にアプローチする「長時間パック」効果が特徴です。 毛穴※4や肌のくすみ※5、ハリ不足が気になる人、手軽にビタミンC※1ケアをしたい方向けに作られた、実力派のスキンケアパウダーです。

※1 整肌成分として

※2 2014年6月～2026年1月時点

※3 角質層まで

※4 保湿や決めを整える効果にて、目立たなくすること

※5 乾燥による

ビタブリッドジャパン会社概要

株式会社ビタブリッドジャパンは、『明日の可能性を広げる(R)』製品・サービスの開発提供を展開している会社です。例えばビタミンC(※1)長時間パックを実現したパウダー「VitabridC」は世界有望8大技術(※2)にも選ばれた特殊技術により実現し、各方面で評価と賞を獲得。機能性表示食品「ターミナリアファースト」はダイエット総市場で3年連続日本売上NO.1(※3)に。最大よりも最適を目指すマッチング志向を重視し、お客様と直接コンタクト取れるD2C形態（通信販売）を大切にしています。



※1 整肌成分

※2 2001 MRS Highlight Innovations

※3 2022～2024年販売高 出典：富士経済『H・Bフーズマーケティング便覧 2024～2026 No.1 機能志向食品編』＜ダイエット総市場・トータル・ブランド＞

【会社概要】

会社名 ：株式会社ビタブリッドジャパン

住所 ：東京都港区赤坂五丁目3-1 赤坂Bizタワー

設立 ：2014年4月

代表者 ：大塚博史

事業内容 ：ライフテクノロジー関連事業（健康・美容 他）

ダイレクトマーケティングビジネスの事業開発

URL：https://vitabrid.co.jp/

ビタブリッドジャパンお問い合わせ先

フリーダイヤル 0120-987-861

受付時間：9時～18時