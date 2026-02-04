Paradox Live　POP UP SHOPの事後通販スタート！

新宿マルイ アネックス 7Fにて開催しておりましたParadox Live　POP UP SHOPの商品をTHEキャラ通販サイトにて事後通販受付中です！


ぜひこの機会をお見逃しなく！



【販売詳細】


・通販サイト「THEキャラ」


https://www.the-chara.com/view/search?search_category=ct4447


※一部商品につきましては、数量限定となる場合がございます。予めご了承ください。


【注文受付期間】


・2026年2月4日(水)18:00～2月24日(火)23:59


【発送予定日】


・2026年4月中旬～5月中旬以降順次発送




【製品情報】



キラキラカンバッジ(ランダム) A

価格：660円（税込）


セット：10,560円（税込）


種類数：全16種


※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。






キラキラカンバッジ(ランダム) B

価格：660円（税込）


セット：8,580円（税込）


種類数：全13種


※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。






ダイカットステッカー(ランダム) A

価格：660円（税込）


セット：10,560円（税込）


種類数：全16種


※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。






ダイカットステッカー(ランダム) B

価格：660円（税込）


セット：8,580円（税込）


種類数：全13種


※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。






アクリルネームバッジ(ランダム) A

価格：770円（税込）


セット：12,320円（税込）


種類数：全16種


※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。






アクリルネームバッジ(ランダム) B

価格：770円（税込）


セット：10,010円（税込）


種類数：全13種


※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。






アクリルスタンド

価格：各1,320円（税込）


種類数：全29種






クリアポーチ

価格：各1,760円（税込）


種類数：全9種






ネックストラップ付きフォンタブ

価格：各2,200円（税込）


種類数：全9種






マフラータオル

価格：各2,200円（税込）


種類数：全9種






クリアファイル

価格：550円（税込）


種類数：全1種






【権利表記】


(C)Paradox Live2026



