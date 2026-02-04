Paradox Live　POP UP SHOPの事後通販スタート！

株式会社コンテンツシード

新宿マルイ アネックス 7Fにて開催しておりましたParadox Live POP UP SHOPの商品をTHEキャラ通販サイトにて事後通販受付中です！

ぜひこの機会をお見逃しなく！

【販売詳細】

・通販サイト「THEキャラ」

https://www.the-chara.com/view/search?search_category=ct4447

※一部商品につきましては、数量限定となる場合がございます。予めご了承ください。

【注文受付期間】

・2026年2月4日(水)18:00～2月24日(火)23:59

【発送予定日】

・2026年4月中旬～5月中旬以降順次発送



【製品情報】

キラキラカンバッジ(ランダム) A

価格：660円（税込）

セット：10,560円（税込）

種類数：全16種

※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

キラキラカンバッジ(ランダム) B

価格：660円（税込）

セット：8,580円（税込）

種類数：全13種

※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

ダイカットステッカー(ランダム) A

価格：660円（税込）

セット：10,560円（税込）

種類数：全16種

※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

ダイカットステッカー(ランダム) B

価格：660円（税込）

セット：8,580円（税込）

種類数：全13種

※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

アクリルネームバッジ(ランダム) A

価格：770円（税込）

セット：12,320円（税込）

種類数：全16種

※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

アクリルネームバッジ(ランダム) B

価格：770円（税込）

セット：10,010円（税込）

種類数：全13種

※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

アクリルスタンド

価格：各1,320円（税込）

種類数：全29種

クリアポーチ

価格：各1,760円（税込）

種類数：全9種

ネックストラップ付きフォンタブ

価格：各2,200円（税込）

種類数：全9種

マフラータオル

価格：各2,200円（税込）

種類数：全9種

クリアファイル

価格：550円（税込）

種類数：全1種

【権利表記】

(C)Paradox Live2026



【関連サイト】

通販サイト「THEキャラ」：https://www.the-chara.com/



【会社概要】

会社名：株式会社コンテンツシード

所在地：〒141-0022東京都品川区東五反田2丁目10-2 東五反田スクエア 6F

代表者：代表取締役 大塚 則和

設立：平成24年8月1日

URL：https://contents-seed.co.jp/

事業内容：キャラクターグッズの企画・製造・販売