Paradox Live POP UP SHOPの事後通販スタート！
新宿マルイ アネックス 7Fにて開催しておりましたParadox Live POP UP SHOPの商品をTHEキャラ通販サイトにて事後通販受付中です！
ぜひこの機会をお見逃しなく！
【販売詳細】
・通販サイト「THEキャラ」
https://www.the-chara.com/view/search?search_category=ct4447
※一部商品につきましては、数量限定となる場合がございます。予めご了承ください。
【注文受付期間】
・2026年2月4日(水)18:00～2月24日(火)23:59
【発送予定日】
・2026年4月中旬～5月中旬以降順次発送
【製品情報】
キラキラカンバッジ(ランダム) A
価格：660円（税込）
セット：10,560円（税込）
種類数：全16種
※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。
キラキラカンバッジ(ランダム) B
価格：660円（税込）
セット：8,580円（税込）
種類数：全13種
※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。
ダイカットステッカー(ランダム) A
価格：660円（税込）
セット：10,560円（税込）
種類数：全16種
※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。
ダイカットステッカー(ランダム) B
価格：660円（税込）
セット：8,580円（税込）
種類数：全13種
※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。
アクリルネームバッジ(ランダム) A
価格：770円（税込）
セット：12,320円（税込）
種類数：全16種
※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。
アクリルネームバッジ(ランダム) B
価格：770円（税込）
セット：10,010円（税込）
種類数：全13種
※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。
アクリルスタンド
価格：各1,320円（税込）
種類数：全29種
クリアポーチ
価格：各1,760円（税込）
種類数：全9種
ネックストラップ付きフォンタブ
価格：各2,200円（税込）
種類数：全9種
マフラータオル
価格：各2,200円（税込）
種類数：全9種
クリアファイル
価格：550円（税込）
種類数：全1種
【販売詳細】
・通販サイト「THEキャラ」
https://www.the-chara.com/view/search?search_category=ct4447
※一部商品につきましては、数量限定となる場合がございます。予めご了承ください。
【注文受付期間】
・2026年2月4日(水)18:00～2月24日(火)23:59
【発送予定日】
・2026年4月中旬～5月中旬以降順次発送
【権利表記】
(C)Paradox Live2026
【関連サイト】
通販サイト「THEキャラ」：https://www.the-chara.com/
【会社概要】
会社名：株式会社コンテンツシード
所在地：〒141-0022東京都品川区東五反田2丁目10-2 東五反田スクエア 6F
代表者：代表取締役 大塚 則和
設立：平成24年8月1日
URL：https://contents-seed.co.jp/
事業内容：キャラクターグッズの企画・製造・販売