ツエーゲン金沢発アパレルブランド「WAYZ」期間限定ショップOPEN！

株式会社石川ツエーゲン

この度、ツエーゲン金沢(J3)のアパレルブランド「WAYZ(ウェイズ)」が、期間限定のポップアップショップを、金沢市香林坊にあるクラソ・プレイス香林坊3階にてOPENします。



今回販売するアイテムは、2026春夏コレクション。

ツエーゲン金沢のトップチームが着用するウェアや、日常でも使いやすいスウェット生地のトップスなど、新作約20アイテムをお買い求めいただけます。





期間限定ポップアップショショップは2月7日(土)から2月15日(日)20:00まで。

2月14日(土)には、トップチームの選手らもイベントに参加します。

ぜひこの機会にクラソ・プレイス香林坊3階のKemari87 KISHISPO 金沢店まで足をお運びください。

商品一部紹介 | 選手着用モデル

スウェットフルジップジャケット

ストレッチ性があり、ソフトな風合いのライト裏毛素材を使用したスウェットフルジップジャケット。

ダブルジップ仕様で、上下どちらからも開閉できるため、着こなしの自由度が高く、シルエット調整やインナー見せなど、多様なコーディネートが楽しめます。右胸にはバンブルビーのロゴを刺繍、軽く、やわらかな素材感で着心地が良いのも特徴。

こちらはWAYZではなく、ツエーゲン金沢のブラックエンブレムが胸に。ポリクレストのブラックエンブレムは高級感漂う風合いに。

フルジップジャケットは、今季、選手たちが試合入場時に着用するアイテムです。

またスウェットロングパンツも選手着用モデルで、セットアップで着用可能です。

長袖シャツ

こちらも選手着用モデル。選手たちはブラックを着用します。

ストレッチ性があり、程よい張り感の天竺素材を使用したロングTシャツ。吸汗速乾素材で汗をすばやく吸収し、発散、快適な着心地が持続します。また、UVカット効果もあり、紫外線から肌を守ります。

その他アイテム

ツエーゲン金沢のトップチームが着用する以外のアパレル商品も登場。

スウェット生地でセットアップが可能なクルーネックや半袖のポロシャツなど、新しい季節に、新しいスタイルにぜひ出会いきてください。

その他、ツエーゲン金沢の選手たちのアクリルキーホルダーのガチャガチャなども登場します。

イベント

選手によるサイン会&フォトセッション開催！

ツエーゲン金沢の選手2名による、サイン会＆フォトセッションを2月14日(土)11:00~12:00の間に行います。

■参加者：背番号30 FW大谷駿斗選手・背番号39 DF庄司朋乃也選手

■実施日：2026年2月14日(土)11:00～12:00

■参加条件：本ショップ期間中、税込5,000円以上のレシート持参で参加できます。

※都合により参加選手が変更・欠席の場合もあります。

※対象期間中であればレシートを合算することは可能です。(レシート発行できないガチャガチャなどは不可)

※本ショップ以外のレシートは対象外です。

※サイン会用にペンや色紙など、ご持参ください。またフォトセッションはお客様のカメラ・スマホを預かります。

SHOP INFORMATION

クラソ・プレイス香林坊

■住所：〒920-0961 石川県金沢市香林坊2丁目1-1 3F(Kemari87 KISHISPO 金沢店内)

■期間：2026年2月7日（土）～ 2月15日（日）

■営業時間：10:00～20:00 ※クラソ・プレイス香林坊に準ずる

特設サイトはこちらから :https://www.zweigen-kanazawa.jp/conceptshop/2026/