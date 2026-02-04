世界的デザインアワード多数受賞のライフスタイルブランド「Lei」が、代々木上原に「Lei In Praise of Shadows Flagship Store」をグランドオープン

アントビー株式会社

Red Dot Design Award、iF Design Award など、国際的デザインアワード受賞歴を持つライフスタイルブランド「Lei」（ブランド運営会社：アントビー株式会社）は、代々木上原に初の旗艦店「Lei In Praise of Shadows Flagship Store」を2026年1月15日（木）よりオープンしました。

店内のカウンターおよび製品展示天板は、漆芸家・室瀬祐監修のもと、「工房 山のは」の協力を得て、私たち自身が拭き漆を施し一点ずつ製作。光を抑えることで立ち上がる質感と奥行きを、体験として設計しました。香りと所作を“整える”Leiのコレクションに加え、工芸家・アーティストとのコラボ展示／ギャラリー運営を通じて、Leiの美意識を継続的に発信してまいります。

ブランドを象徴するプロダクト：Lei non electric aroma diffuser

Lei non electric aroma diffuser（数量限定販売コレクション )

Leiを象徴するプロダクトが、Lei non electric aroma diffuser(https://shop.lei-aroma.com/collections/flagship-line/products/lei-non-electric-aroma-diffuser)です。

世界で最も詩性ある、電源を使用せずロウソクの熱で発電する新しいアロマディフューザー。

日々の所作を静かに整えるためのプロダクトラインとして生まれました。旗艦店では本製品をはじめとするコレクションを実際にご覧いただけます。

拭き漆の設えが演出する、影の奥行き

私たちがこの旗艦店で目指したのは、明るさの中で“見せる”空間ではなく、光が抑えられた環境でこそ立ち上がる質感、奥行き、そして「間」を、静かに体感できる場所です。

その核として、カウンターと展示天板に拭き漆を採用しました。漆は、光を強く反射して輝く素材ではなく、「光を受け入れ、影を深める素材」です。什器に漆を用いることで、「陰翳礼讃」というLeiのコンセプトを空間として具現化し、ブランドの世界観と調和した店内を創出しています。

谷崎純一郎氏が語る「漆」と薄明かり

陰翳礼讃の著者である谷崎純一郎氏も、漆について以下のように言及しています。

「その時私が感じたのは、日本の漆器の美しさは、そう云うぼんやりした薄明かりの中に置いてこそ、始めてほんとうに発揮されると云うことだった。」

明るさそのものではなく、明るさが抑えられた環境で立ち上がる質感・奥行き・間をお楽しみいただけますと幸いです。

この場所から生まれること

当Flagship Storeでは、Leiのコンセプトである「陰翳礼讃」の精神をブランドとして再解釈し、様々な活動へと換骨奪胎していく所存です。

本旗艦店は、プロダクト撮影・空間取材・思想背景を含めた取材にも対応可能です。

ブランド思想と空間体験を併せてご取材いただけます。

Lei In Praise of Shadows Flagship Storeにて、静謐な時間をお過ごしください。

あなたがあなたのはじまりの座標へ戻るために。

店舗情報

店舗名：Lei In Praise of Shadows Flagship Store

所在地：〒151-0064 東京都渋谷区上原1-30-12 UEHARA TERRACE 1F

アクセス：小田急線・千代田線「代々木上原駅」南口より徒歩2分

営業スケジュール：［https://lei-aroma.com/store-hours/］

※毎月変動するため上記URLからご確認ください

ご来店：［予約不要／混雑時は入場制限あり］

お支払い：［各種クレジットカード／QR決済］

Instagram：［https://www.instagram.com/lei_aroma/］

Google Maps：［https://maps.app.goo.gl/3J3Hi5nPiW1ZkbEh7］

取材・お問い合わせ先

Contact：［佐藤］

Email：［nobu@lei-aroma.com］

※取材・撮影をご希望の場合は、事前にメールにてご連絡ください。

Leiについて

Leiは

心と身体を 0 という

はじまりの座標へと戻す

光と影の美意識

陰影の中に見出す

静謐な時間のための

プロダクト・ラインです。

公式サイト：https://shop.lei-aroma.com/