【東急Sレイエス フットボールスクール 池袋】技術特化クラス260323_27
東急Sレイエス フットボールスクール 池袋では、技術に特化した少人数制クラス『技術特化クラス』を開催いたします。
各回にテーマを設定しており、対人トレーニングの中で技術を発揮できるようなトレーニングを行います。
ぜひこの機会にレベルアップをしましょう！
皆様のご参加をお待ちしております。
■内容
※人数によってゲーム形式のトレーニングは行いますが、ゲームは行いません。
■対象
新小学1～6年生の会員・非会員
■スケジュール
○3月23日(月)
・16:45～17:45 U-9(新小学2・3年生) コンドクシオン(運ぶドリブル)
・17:55～18:55 U-12(新小学4～6年生) コンドクシオン(運ぶドリブル)
○3月24日(火)
・16:45～17:45 U-8(新小学1・2年生) レガッテ(突破のドリブル)
・17:55～18:55 U-11(新小学3～5年生) レガッテ(突破のドリブル)
○3月25日(水)
・16:45～17:45 U-9(新小学2・3年生) レガッテ(突破のドリブル)
・17:55～18:55 U-12(新小学4～6年生) パス
○3月26日(木)
・16:45～17:45 U-9(新小学2・3年生) シュート
・17:55～18:55 U-12(新小学4～6年生) コントロール
○3月27日(金)
・16:45～17:45 U-8(新小学1・2年生) シュート
・17:55～18:55 U-11(新小学3～5年生) シュート
■定員
各12名
※通常スクールより少ない人数で実施いたします。
■場所
アディダスフットサルパーク池袋
・住所 〒170-0013 東京都豊島区東池袋1-5-7
ヤマダデンキLABI池袋本店6F／屋上
アディダスフットサルパーク池袋内
※JR線「池袋駅」より徒歩3分
・電話番号 03-5953-2270
・営業時間 【平日】15:00～23:00【土日祝】10:30～23:00
・休館日 年末年始・臨時メンテナンス時など
■料金(税込)
・会員 1,980円／回
・非会員 2,200円／回
※非会員の方は会員のお友達と一緒に参加すると、会員価格でご参加いただけます。
※事前にオンライン決済にてお支払いください。
■持ち物
・運動できる格好
・シューズ(スパイク以外)
・レガース
・飲み物
・タオル
■その他
・荒天時は開始1時間前に中止または実施の判断をいたします。
天候不良の場合は、お電話またはスクールHPにてご確認ください。
・本イベントのクラス空き状況は学年により異なり、定員に達しているクラスはキャンセル待ちとなります。
・キャンセルの際は、必ずマイページよりお申込みをお願いいたします。
・前日20時以降のキャンセルは、キャンセル料として全額お支払いとなります。
・本イベントは保険対象外となりますので、必要でございましたら各ご家庭で保険の加入をお願いいたします。
■お申込み
※初めて当スクールのプログラムに参加される非会員の方は、下記のボタンをクリックするとマイページ登録のページに進みますので、まずはマイページ登録とお子様の情報及びクレジットカードのご入力をお願いいたします。
マイページ登録後、予約ボタンよりお申込みください。
・マイページ登録済みの方(会員・非会員)
お申込みはこちら :
https://reyes-reserve.tokyu-sports.com/reserve/schedule/7/11/?date_from=2026-03-23
・マイページ登録がなく初めて参加する方(非会員)
ご登録はこちら :
https://reyes-reserve.tokyu-sports.com/register/?_gl=1%2a1nlikfq%2a_gcl_au%2aMjAxOTQ0NjgyNy4xNzU1MDQ3NDc3%2a_ga%2aMTAyMzQzNTY1My4xNzU1MDQ3NDc3%2a_ga_LHTSP0G23K%2aczE3NTc2Mzg4NjgkbzE5JGcxJHQxNzU3NjQzNTM0JGo2MCRsMCRoMA..#_ga=2.190254306.818006561.1757638865-1023435653.1755047477
■お問い合わせ
お問い合わせはこちら :
https://www.tokyu-sports.com/football/reyes/school/ikebukuro/contact.html
■詳細URL
https://www.tokyu-sports.com/football/reyes/school/ikebukuro/news_list/event/2025_year/technical_class_260323_27.html