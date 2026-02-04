【東急Sレイエス フットボールスクール 池袋】技術特化クラス260323_27

東急スポーツシステム株式会社


　東急Sレイエス フットボールスクール 池袋では、技術に特化した少人数制クラス『技術特化クラス』を開催いたします。


　各回にテーマを設定しており、対人トレーニングの中で技術を発揮できるようなトレーニングを行います。
　ぜひこの機会にレベルアップをしましょう！
　皆様のご参加をお待ちしております。


　


■内容


※人数によってゲーム形式のトレーニングは行いますが、ゲームは行いません。



■対象


　新小学1～6年生の会員・非会員



■スケジュール


○3月23日(月)


・16:45～17:45 U-9(新小学2・3年生) コンドクシオン(運ぶドリブル)


・17:55～18:55 U-12(新小学4～6年生) コンドクシオン(運ぶドリブル)


　


○3月24日(火)


・16:45～17:45 U-8(新小学1・2年生) レガッテ(突破のドリブル)


・17:55～18:55 U-11(新小学3～5年生) レガッテ(突破のドリブル)


　


○3月25日(水)


・16:45～17:45 U-9(新小学2・3年生) レガッテ(突破のドリブル)


・17:55～18:55 U-12(新小学4～6年生) パス


　


○3月26日(木)


・16:45～17:45 U-9(新小学2・3年生) シュート


・17:55～18:55 U-12(新小学4～6年生) コントロール


　


○3月27日(金)


・16:45～17:45 U-8(新小学1・2年生) シュート


・17:55～18:55 U-11(新小学3～5年生) シュート



■定員


　各12名


※通常スクールより少ない人数で実施いたします。



■場所


　アディダスフットサルパーク池袋


・住所　　　〒170-0013 東京都豊島区東池袋1-5-7


　　　　　　ヤマダデンキLABI池袋本店6F／屋上


　　　　　　アディダスフットサルパーク池袋内


　　　　　　※JR線「池袋駅」より徒歩3分


・電話番号　03-5953-2270


・営業時間 【平日】15:00～23:00【土日祝】10:30～23:00


・休館日　　年末年始・臨時メンテナンス時など



■料金(税込)


・会員 1,980円／回


・非会員 2,200円／回


※非会員の方は会員のお友達と一緒に参加すると、会員価格でご参加いただけます。


※事前にオンライン決済にてお支払いください。



■持ち物


・運動できる格好


・シューズ(スパイク以外)


・レガース


・飲み物


・タオル



■その他


・荒天時は開始1時間前に中止または実施の判断をいたします。


　天候不良の場合は、お電話またはスクールHPにてご確認ください。


・本イベントのクラス空き状況は学年により異なり、定員に達しているクラスはキャンセル待ちとなります。


・キャンセルの際は、必ずマイページよりお申込みをお願いいたします。


・前日20時以降のキャンセルは、キャンセル料として全額お支払いとなります。


・本イベントは保険対象外となりますので、必要でございましたら各ご家庭で保険の加入をお願いいたします。　



■お申込み


※初めて当スクールのプログラムに参加される非会員の方は、下記のボタンをクリックするとマイページ登録のページに進みますので、まずはマイページ登録とお子様の情報及びクレジットカードのご入力をお願いいたします。


　マイページ登録後、予約ボタンよりお申込みください。



・マイページ登録済みの方(会員・非会員)


お申込みはこちら :
https://reyes-reserve.tokyu-sports.com/reserve/schedule/7/11/?date_from=2026-03-23


・マイページ登録がなく初めて参加する方(非会員)　　　　　　　　　　　　　　　　


ご登録はこちら :
https://reyes-reserve.tokyu-sports.com/register/?_gl=1%2a1nlikfq%2a_gcl_au%2aMjAxOTQ0NjgyNy4xNzU1MDQ3NDc3%2a_ga%2aMTAyMzQzNTY1My4xNzU1MDQ3NDc3%2a_ga_LHTSP0G23K%2aczE3NTc2Mzg4NjgkbzE5JGcxJHQxNzU3NjQzNTM0JGo2MCRsMCRoMA..#_ga=2.190254306.818006561.1757638865-1023435653.1755047477


■お問い合わせ


お問い合わせはこちら :
https://www.tokyu-sports.com/football/reyes/school/ikebukuro/contact.html


■詳細URL


　https://www.tokyu-sports.com/football/reyes/school/ikebukuro/news_list/event/2025_year/technical_class_260323_27.html