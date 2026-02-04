【Ur.Salon】新生活の身支度をスマートに。速乾×コンパクトな「ジェットモンスターマイクロドライヤー02」新色のブラック発売

株式会社KURUKURU

株式会社KURUKURU（本社：東京都中央区銀座、代表取締役：関沢康寛）が展開するライフビューティーブランド「Ur.Salon（ユアサロン）」は、「ジェットモンスターマイクロドライヤー02」の新色である「リッチブラック」を発売しました。高温に頼らず風量で乾かすプロ仕様設計を採用し、特許取得モーターによる大風量で髪の根元から一気に速乾。ドライ時間を最大50％削減しながら、熱ダメージを抑え、髪と頭皮をやさしくケアします。軽量かつコンパクトな設計で、持ち手に負担がかかりづらく、使いやすい一台です。新色を追加したことで、さらに多くのお客様に対応できるドライヤーになりました。

開発者の想い

新生活を迎え、一人暮らしを始めると、身支度にかけられる時間は思った以上に限られます。朝はできるだけ早く家を出たい、夜は帰宅後すぐに休みたい。そんな毎日の中で、「ドライヤーの時間」をもっと効率的にできないかと考えました。「ドライヤーは“熱で乾かすもの”という常識を見直したい。」それが、ジェットモンスターマイクロドライヤー02の開発の出発点です。高温に頼らず、大風量で一気に乾かす設計にこだわることで、ドライ時間を大幅に短縮。スイッチを入れるだけで素早く乾き、朝の身支度や帰宅後の時間を邪魔しません。また、新生活の住空間に馴染むよう、軽量かつコンパクトな設計を採用。新色のブラックは、無駄を削ぎ落としたシンプルなデザインで、一人暮らしの男性の部屋にも自然に溶け込むカラーリングを意識しました。ジェットモンスターマイクロドライヤー02は、新しい暮らしをスタートする男性に寄り添い、時間も身だしなみも無理をしない毎日を支えるために生まれたドライヤーです。

「ジェットモンスターマイクロドライヤー02 リッチブラック」の特徴

【大風量で一気に乾かし、毎日のドライをもっとラクに】

高温に頼らず、圧倒的な風量で一気に水分を飛ばす設計。忙しい朝や帰宅後の面倒な時間をぐっと減らします。熱ダメージを抑えながら素早く乾くので、髪に気を使いたいけれど時間はかけられない新生活でも、使いやすく頼れる一台です。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=x2ATOoBWh4U ]【コンパクト＆軽量。一人暮らしにちょうどいいサイズ感】

約285gの軽量設計で、腕が疲れにくく、毎日の使用も快適。洗面台や収納スペースが限られる一人暮らしの部屋でも、すっきり置けて場所を取りません。バッグにも入れやすいサイズ感で、旅行や帰省、出張にも便利。さらに100～240V対応の海外仕様モデルなので、旅先の使いなれないドライヤーで「風が弱くて乾かない」というストレスからも解放されます。

【高濃度マイナスイオンで、風量が強くても美髪】

大風量でも髪がパサつかない秘密は、高濃度マイナスイオン。乾かしながら髪の水分バランスを整え、広がりを抑えて指通りなめらかな仕上がりへ導きます。ツヤ感のあるまとまりやすい髪を実感でき、ヘアケアに時間をかけられない新生活でも常に身なりを整え清潔感を作ってくれます。

製品情報

【ジェットモンスターマイクロドライヤー02】

[価格]12,180円（税込）

[カラー]リッチブラック

[サイズ]約227×102×58mm(使用時、ノズル含まず)

約190×98×58mm(折畳時、ノズル含まず)

[重量]約285g（コード含まず）

[発売日]2026年2月3日

[販売店]

・公式EC：https://ursalon.jp/products/ur-jmdf-wh-wp01?variant=42932298776643

・Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GHQB9172

・ヤフーショッピング：https://store.shopping.yahoo.co.jp/merin-888/ur-jmdf-bk-wp01.html

・楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/ursalon/ur-jmd/?variantId=UR-JMDF-BK-WP01

Ur.Salon ブランドコンセプト

あなたらしい美を、あなたのそばに。

美容は、誰かに合わせるものではなく、

自分らしさを楽しむもの。

Ur.Salonは、最新のケアを毎日に寄り添う形で届けます。

続けるたびに、新しい自分との出会いが待っている。

そこは、あなただけの“お家サロン”。

Ur.Salon

会社概要

株式会社KURUKURU

「ひとが、つくる。ひとへ、つくる。」 心を込めて、つくり届ける会社です。

会社名：株式会社KURUKURU

代表者名：関沢 康寛

所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座6-10-1

公式HP：https://www.kurukuru.co.jp