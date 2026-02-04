アニメ「えぶりでいホスト」メタリック缶バッジ4個セット、アクリルキャラスタンドの受注を開始しました！
株式会社アズメーカー
株式会社アズメーカーは通販サイト「きゃらON！」にてアニメ「えぶりでいホスト」の新商品を受注開始いたしました。
▼メタリック缶バッジ4個セット
CLUB★ONE/シン＆ルイ＆ミオ＆おこのみ太郎
■4個入り1セット
■サイズ：約φ56mm
■素材：スチール合金製、PET等
■メタリック仕様
▼アクリルキャラスタンド
コーイチ 場面写ver./ハジメ 場面写ver./リョーイチ 場面写ver./センイチ 場面写ver./シン 場面写ver./ルイ 場面写ver./ミオ 場面写ver./おこのみ太郎 場面写ver.
■サイズ：約70×94mm
■素材：アクリル
(C)ごとうにも／えぶりでいホスト製作委員会
※掲載商品の仕様・価格等は予告なく変更する場合や取扱いを中止する場合もございます。ご了承ください。
購入ページ https://www.charaon.jp/SHOP/130419/251402/list.html
きゃらON！ https://www.charaon.jp/
