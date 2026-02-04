新ブランド「SANDQVIST / サンクヴィスト 」の取扱い開始

株式会社アンプラージュインターナショナル



株式会社アンプラージュインターナショナル (本社：大阪府箕面市、代表取締役：本間光彦、以下 UPI) は、2026年2月10日 (火)11:00～より、新たに正規輸入代理店として新ブランド「 SANDQVIST / サンクヴィスト 」の販売を開始いたします。

SANDQVIST / サンクヴィスト

SANDQVIST / サンクヴィストとは

SANDQVISTは、幼なじみの3人によって2004年、ストックホルムで設立されました。都会と森を行き来する生活を送っていた彼らは、その両方の世界で使える良いバッグが見つからず、自分たちで作ることにしました。当初から、アイデアはシンプルで、より良い素材を使い、より責任ある製造方法で、便利な機能とクリーンでミニマルな外観を備えたバッグを作ることでした。

友人同士の小さなプロジェクトとして始まったものが、今では国際的なブランドへと成長しましたが、出発点は今も変わりません。すべてのバッグは、混雑した地下鉄のプラットフォームでも、森の小道でも、そしてその間のあらゆる場所で、心地よく感じられるものであり、これらの意義を大切にし、今日もプロダクトを続けています。

SANDQVISTの定番でありベストセラーの ICON シリーズSANDQVISTの特徴

SANDQVISTのデザインは、スカンジナビアの明快さに根ざしています。シンプルかつバランスのとれたプロポーション。そして日々の使用に真の違いをもたらすディテールや耐久性を重視した素材選びなど、細部にまでこだわっています。

中身はノートパソコン専用のポケット、小物を収納できるスマートなコンパートメント、無駄を省き、本当に必要な機能だけを詰め込んでいます。

街・自然・旅行で使えて、どのような状況でも快適性を保ち、長年愛用しても美しい、信頼できるバッグを目指しています。

これらはスカンジナビアの風景にインスピレーションを得た、機能的でスタイリッシュな、時代を超越した製品をデザインしています。

SANDQVISTのコアバリュー

●責任あるプロダクト

●フレンドリーでインクルーシブであること

●サステナブルな品質を提供する

●修理可能な製品づくり

●北欧のインスピレーションを共有する



私たちは環境を大切にし、可能な限り環境への負荷を抑えることに取り組んでいます。

また、製品が適切な労働環境のもとで生産されるよう、常に日々の業務の改善に努めています。

サステナブルデザインに重点を置く企業として、私たちは事業内容と取り組み方法についてオープンにするよう努めています。すべての製品がどのように製造されているかをお客様に知っていただくため、完全な透明性を実現します。



私たちは、人々が尊重されて価値ある存在として認められ、支えられていると感じられることを大切にしています。 誰もが等しく成長し、社会にポジティブな影響を与える機会を持つべきだと考えています。

私たちは、耐久性の高い製品を最高の品質でつくることを目指しています。そのために、リサイクル素材や環境負荷の少ない素材を積極的に使用しています。

私たちは環境への配慮を重視し、できる限り負荷を抑えることに取り組んでいます。

製品を長く使い続けられるよう、修理可能な設計を大切にしながら、責任ある生産体制の改善を継続しています。 そして、その取り組みや学びを共有し、より良い循環を生み出したいと考えています。

私たちはトレンドやシーズンに左右されることなく、北欧のランドスケープから着想を得た、普遍的で機能的、かつ美しいデザインを追求しています。

2月18日～20日 渋谷開催 JUMBLE TOKYO & WELLNESS MARKETAUTUMN-WINTER 2026 出店決定！

2026年 2月18日(水) ～ 20日(金)

2月18日(水) 10:00～18:00

2月19日(木) 10:00～18:00

2月20日(金) 10:00～16:00

会場 ： ベルサール渋谷ファースト HALL B1

〒150-0011 東京都渋谷区東1-2-20 住友不動産渋谷ファーストタワーHALL B1

▶︎JUMBLE TOKYO(https://jumble-tokyo.com/)

SANDQVIST / サンクヴィスト

スカンジナビアの風景にインスピレーションを得た、クリーンでミニマルな普遍的なデザイン。街でも自然でも、どんな状況でも快適性を保ち、長く使えるバッグを製造。

環境負荷の軽減と適正な労働環境を築き、責任を持った製造を信念とするスウェーデン生まれのバッグブランド。

公式ブランドページ／オンラインストア

▶︎ BRAND SITE(https://sandqvist.jp/)

会社概要

商号：株式会社アンプラージュインターナショナル (UPI)

代表取締役 ：本間光彦

所在地：大阪府箕面市船場東1丁目11番45号

公式WEBサイト：https://upioutdoor.com/

オンラインストア：https://store.upioutdoor.com/

お問い合わせ：press@uneplage.co.jp