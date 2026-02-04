TuneCore Japan x BLUE NOTE PLACEによるライブイベント『BLUEW』始動
音楽配信ディストリビューションサービスTuneCore Japanを運営するチューンコアジャパン株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：野田威一郎）は、BLUE NOTE PLACEとコラボレーションし、インディペンデントアーティストの新しい出演機会創出として、ライブイベント「BLUEW」を発足いたしました。
BLUEWは、自由なスタンスで音楽活動に挑むインディペンデントアーティストを紹介するショーケースイベントです。BLUE NOTE PLACEという特別な空間で、世代やシーン、そして人を紡ぎ、新しい音楽カルチャーを醸成（=brew）していく、そんな思いを込めて企画しました。
その読みには 「brew（醸成する）」の意味も重ね、BLUE NOTE PLACEという場で、新しい音楽カルチャーが生まれていくイメージを込めています。BLUE NOTE PLACEとしてもオーディションで出演アーティストを選出することは初めての取り組みです。
本取り組みが、インディペンデントアーティストの皆様にとって新たな挑戦への足掛かりとなり、さらなる飛躍のきっかけとなることを願っております。
オーディション概要
【名称】
ライブイベント「BLUEW」BLUE NOTE PLACE × TuneCore Japan 出演者募集
【エントリー期間】
2026年2月4日(水)～2月22日(日)23:59まで
【特設ページ】
https://www.tunecore.co.jp/wanted/bluew_01
イベント開催概要
グランプリ選出者
【出演枠：1組】
「BLUEW」BLUE NOTE PLACE × TuneCore Japanステージ出演
「BLUEW」BLUE NOTE PLACE × TuneCore Japan開催日程
日程：2026年3月20日(金・祝)
OPEN：17:30 / START：18:30
会場：BLUE NOTE PLACE 恵比寿
料金：1F：3,500円 / 2F：2,500円
Close：22:00 (food L.O 21:00 / drink L.O 21:30)
※60分程の公演となります。(選出されたアーティストは内30分の出演となります)
※途中30分程の休憩が入ります。(入替なし)
【TuneCore Japan】
自分で作った楽曲を、利用者であれば、『誰でも』世界中（185ヶ国以上）の配信ストアで販売できる、音楽配信ディストリビューションサービス。2012年10月より、日本でのサービスを開始しており、アーティストへの総還元額は711億円を突破。国内外問わずアーティストが楽曲販売可能な音楽配信ストア及び新機能を追加し続け、積極的に事業展開を行っている。
http://www.tunecore.co.jp/
【会社概要】
会社名：チューンコアジャパン株式会社
設立：2012年2月
代表取締役社長：野田威一郎
資本金：4,500万円
《本件に関するお問い合わせ先》
チューンコアジャパン株式会社 PR担当
TEL：03-6824-9354 Email：contact@tunecore.co.jp