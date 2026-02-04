「株式会社岸和田スポーツ」様、新規パートナー決定のお知らせ

株式会社石川ツエーゲン

この度、ツエーゲン金沢のオフィシャルパートナーとして、「株式会社岸和田スポーツ」様にご協賛いただくことになりましたので、お知らせいたします。

「株式会社岸和田スポーツ」様 新規パートナー決定について

■契約内容

シルバーパートナー





■法人名/代表者株式会社岸和田スポーツ / 代表取締役社長 阪下 岳■連絡先所在地： 〒596-0054 大阪府岸和田市宮本町14-9TEL：072-439-8989

公式ホームページ：https://www.kishispo.com/#store

■業務内容

サッカーをメインとしたスポーツ用品全般の販売



■代表取締役社長 阪下 岳様コメント

岸和田スポーツは地域密着のサッカーショップを目指しております。

石川【金沢】のサッカーをツエーゲン金沢と共に盛り上げ、全力で応援していきます！！

強いもん金沢！！ツエーゲン金沢！！ファイトー！！