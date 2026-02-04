「株式会社岸和田スポーツ」様、新規パートナー決定のお知らせ
株式会社石川ツエーゲン
この度、ツエーゲン金沢のオフィシャルパートナーとして、「株式会社岸和田スポーツ」様にご協賛いただくことになりましたので、お知らせいたします。
「株式会社岸和田スポーツ」様 新規パートナー決定について
■契約内容
シルバーパートナー
株式会社岸和田スポーツ / 代表取締役社長 阪下 岳
■連絡先
所在地： 〒596-0054 大阪府岸和田市宮本町14-9
TEL：072-439-8989
公式ホームページ：https://www.kishispo.com/#store
■業務内容
サッカーをメインとしたスポーツ用品全般の販売
■代表取締役社長 阪下 岳様コメント
岸和田スポーツは地域密着のサッカーショップを目指しております。
石川【金沢】のサッカーをツエーゲン金沢と共に盛り上げ、全力で応援していきます！！
強いもん金沢！！ツエーゲン金沢！！ファイトー！！