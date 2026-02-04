【1日1枚30日で入学準備】短期間で手軽に取り組めるプリント教材が誕生！
株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、2026年2月5日に『新1年生じゅんびプリント（こくご・さんすう・せいかつ）』を発売いたします。
小学生向けプリント教材の大定番、黄緑色の表紙でおなじみの「全科プリント」シリーズから、小学校入学前におさえておきたいポイントを30日で確認できる、幼児版が誕生！
1日1枚ペリッとはがしてお子さんに渡すだけでOK。これまでの幼児ワークの「楽しさ」はそのままに、小学校のテストに近い「配点・採点」の要素をプラスしました。小学校入学後の学習をスムーズにスタートさせるためにぴったりな1冊です。
【商品の特長】無理なく続けられる3つのポイント
1．1日たったの1枚でOK
本紙はミシン目入りの切り取り式。1日1枚、表と裏を解くだけでOKなので、家庭学習や学童でも負担なく取り組めます。毎日「自分の名前」を書く欄があるので、小学校では必須の名前書きの練習にもなります。
2．小学校の「テスト」に慣れるテスト形式
オールカラーの親しみやすいイラストを使いつつ、配点つきのテスト形式を採用。ただ解くだけでなく、丸をもらう喜びを体験することで、自己肯定感を高め、入学後のテストに対する心理的なハードルを下げます。
3．がんばりシール＆もうすぐ1年生ボード
プリントが終わるたびにシールをボードに貼っていきます。全てのシールを貼り終えると「1年生」への準備はばっちり！ お子さんのモチベーションを最後まで維持します。
【学習内容】こくご・さんすう・せいかつの基礎をバランスよく
▶こくご：1年生の授業で役に立つひらがな・カタカナ・漢字のポイントを練習。しりとりなどの言葉遊びを通して、文字の読み書きを活用する力が身につきます。
▶さんすう：「5までのかず」から「ひきざんの導入」まで。カラーイラストで取り組みやすく、基礎をしっかり固めます。
▶せいかつ：学校生活の流れや「せいかつ」の授業で学ぶ内容をイメージできる問題を掲載。
▶おまけもんだい：間違い探しや絵探しなど、遊び要素も満載で飽きさせません。
忙しい親御さんにも嬉しい「手軽さ」
「親がつきっきりでないとできない」という負担を減らすため、お子さん一人でも取り組めるレベル感に設定しています。 おうちのかたは、「はがして渡す（準備）」と「一緒に答え合わせをする（確認）」だけでOK。丸（花丸）をつけてあげることで、お子さんの自己肯定感が高まると同時に、お子さんの得意と苦手も把握できます。
入学直前の総仕上げとして、また、入学後もスムーズに勉強に取り組むための学習習慣の土台作りとして、ぜひご活用ください。
［商品概要］
■『新1年生じゅんびプリント（こくご・さんすう・せいかつ）』
定価：1,210円（税込）
発売日：2026年2月5日
判型：A4／72ページ
電子版：なし
ISBN：978-4-05-206281-0
発行所：株式会社 Gakken
学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1020628100(https://hon.gakken.jp/book/1020628100)
公式サイト：https://www.gakken.jp/youjiw/(https://www.gakken.jp/youjiw/)
【本書のご購入はコチラ】
・Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4052062817(https://www.amazon.co.jp/dp/4052062817)
・楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18466482/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18466482/)
・セブンネット：https://7net.omni7.jp/detail/1107676234(https://7net.omni7.jp/detail/1107676234)
■株式会社 Gakken（Gakken Inc.）
https://www.corp-gakken.co.jp/
・代表取締役社長：南條 達也
・法人設立年月日：2009年1月13日（2022年10月1日商号変更）
・資本金：50百万円
・所在住所：〒141-8416 東京都品川区西五反田2丁目11番8号
・事業内容：出版・コンテンツ事業、グローバル事業、医療・看護出版コンテンツ事業、
園・学校向け事業、教室関連事業、EC・オンライン事業、広告事業を展開
■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）
https://www.gakken.co.jp/
・代表取締役社長：宮原 博昭
・法人設立年月日：1947年3月31日
・資本金：19,817百万円
・売上高：1,991億円、連結子会社：82社（2025年9月期）
東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）
・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号
・電話番号：03-6431-1001（代表）
・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社
教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、
学習教材などの出版・コンテンツ事業、
教科書・保育用品などの園・学校事業など
医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、
認知症グループホーム事業、
保育園・学童などの子育て支援事業など
グローバル：150か国以上で活動・事業展開