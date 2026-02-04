【1日1枚30日で入学準備】短期間で手軽に取り組めるプリント教材が誕生！

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、2026年2月5日に『新1年生じゅんびプリント（こくご・さんすう・せいかつ）』を発売いたします。

小学生向けプリント教材の大定番、黄緑色の表紙でおなじみの「全科プリント」シリーズから、小学校入学前におさえておきたいポイントを30日で確認できる、幼児版が誕生！

1日1枚ペリッとはがしてお子さんに渡すだけでOK。これまでの幼児ワークの「楽しさ」はそのままに、小学校のテストに近い「配点・採点」の要素をプラスしました。小学校入学後の学習をスムーズにスタートさせるためにぴったりな1冊です。

【商品の特長】無理なく続けられる3つのポイント

1．1日たったの1枚でOK

本紙はミシン目入りの切り取り式。1日1枚、表と裏を解くだけでOKなので、家庭学習や学童でも負担なく取り組めます。毎日「自分の名前」を書く欄があるので、小学校では必須の名前書きの練習にもなります。

2．小学校の「テスト」に慣れるテスト形式

オールカラーの親しみやすいイラストを使いつつ、配点つきのテスト形式を採用。ただ解くだけでなく、丸をもらう喜びを体験することで、自己肯定感を高め、入学後のテストに対する心理的なハードルを下げます。

3．がんばりシール＆もうすぐ1年生ボード

プリントが終わるたびにシールをボードに貼っていきます。全てのシールを貼り終えると「1年生」への準備はばっちり！ お子さんのモチベーションを最後まで維持します。

【学習内容】こくご・さんすう・せいかつの基礎をバランスよく

▶こくご：1年生の授業で役に立つひらがな・カタカナ・漢字のポイントを練習。しりとりなどの言葉遊びを通して、文字の読み書きを活用する力が身につきます。

▶さんすう：「5までのかず」から「ひきざんの導入」まで。カラーイラストで取り組みやすく、基礎をしっかり固めます。

▶せいかつ：学校生活の流れや「せいかつ」の授業で学ぶ内容をイメージできる問題を掲載。

▶おまけもんだい：間違い探しや絵探しなど、遊び要素も満載で飽きさせません。

忙しい親御さんにも嬉しい「手軽さ」

「親がつきっきりでないとできない」という負担を減らすため、お子さん一人でも取り組めるレベル感に設定しています。 おうちのかたは、「はがして渡す（準備）」と「一緒に答え合わせをする（確認）」だけでOK。丸（花丸）をつけてあげることで、お子さんの自己肯定感が高まると同時に、お子さんの得意と苦手も把握できます。

入学直前の総仕上げとして、また、入学後もスムーズに勉強に取り組むための学習習慣の土台作りとして、ぜひご活用ください。

［商品概要］

■『新1年生じゅんびプリント（こくご・さんすう・せいかつ）』

定価：1,210円（税込）

発売日：2026年2月5日

判型：A4／72ページ

電子版：なし

ISBN：978-4-05-206281-0

発行所：株式会社 Gakken

学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1020628100(https://hon.gakken.jp/book/1020628100)

公式サイト：https://www.gakken.jp/youjiw/(https://www.gakken.jp/youjiw/)

【本書のご購入はコチラ】

・Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4052062817(https://www.amazon.co.jp/dp/4052062817)

・楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18466482/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18466482/)

・セブンネット：https://7net.omni7.jp/detail/1107676234(https://7net.omni7.jp/detail/1107676234)

■株式会社 Gakken（Gakken Inc.）

https://www.corp-gakken.co.jp/

・代表取締役社長：南條 達也

・法人設立年月日：2009年1月13日（2022年10月1日商号変更）

・資本金：50百万円

・所在住所：〒141-8416 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・事業内容：出版・コンテンツ事業、グローバル事業、医療・看護出版コンテンツ事業、

園・学校向け事業、教室関連事業、EC・オンライン事業、広告事業を展開

■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）

https://www.gakken.co.jp/

・代表取締役社長：宮原 博昭

・法人設立年月日：1947年3月31日

・資本金：19,817百万円

・売上高：1,991億円、連結子会社：82社（2025年9月期）

東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）

・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1001（代表）

・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社

教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、

学習教材などの出版・コンテンツ事業、

教科書・保育用品などの園・学校事業など

医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、

認知症グループホーム事業、

保育園・学童などの子育て支援事業など

グローバル：150か国以上で活動・事業展開