エンタメ～テレ オリジナル 心霊モキュメンタリー岩澤宏樹監督作「放送局に届いたある映像」2026年2月4日（水）18:00～YouTubeにて配信開始！

名古屋テレビ放送株式会社

メ～テレ（名古屋テレビ放送株式会社）のグループ会社、名古屋テレビネクスト株式会社は、CS「エンタメ～テレ☆シネドラバラエティ（4月1日～『メ～テレNEXT ドラマ・エンタメ・ダンス』に名称変更」（運営：名古屋テレビネクスト株式会社）制作のオリジナル心霊モキュメンタリー「放送局に届いたある映像」を、2026年2月4日（水）18:00よりエンタメ～テレ公式YouTubeにて配信します。



■番組内容

放送局に差出人不明の奇妙なビデオテープが届いた。後日、放送局の従業員は、映像制作会社から不気味な映像を入手する。その２つの映像には、ある共通点があった…。

YouTube配信を織り込みながら、現実の時間軸と同時進行で起きる怪奇現象の数々を描く心霊モキュメンタリー。監督は「ほんとにあった！呪いのビデオ」「心霊グラインドハウス ～ねむりめ～」シリーズを手掛けた岩澤宏樹。



■この物語は、YouTubeから始まる…

本作は、放送に先駆けて本編の一部をエンタメ～テレ公式YouTubeにて先行配信し、その後、YouTube配信映像に新たな映像および考察パートを追加した放送版をオンエアします。さらに、放送版で新たに追加された映像は、後日YouTubeにて改めて配信されます。

配信はYouTube全9話、放送は全3話を予定。YouTubeのみの視聴でも物語は完結しますが、放送版にはYouTubeでは視聴できないパートが含まれており、作品世界をより深く楽しめる構成となっています。



■配信・放送スケジュール

YouTube.1：「Tape.1 キリトリ」 2/4（水）18:00～ https://youtu.be/AGvx3tN2xnE

YouTube.2：「Tape.2 クレショフ効果について」 2/11（水）18:00～

放送：第1話「放送してください」 2/14（土）21:00～

※YouTube.1～2にYouTube.3と考察パートを追加したバージョン

YouTube.3：「タイトル未定」 2/16（月）18:00～

以降のスケジュールは随時、公式サイトで更新します。



＜番組概要＞

「放送局に届いたある映像」

出演：花衣未菜、梶原翔、小野孝弘、串山麻衣、藤井花歩、たいせー（ヒーロージャパン）、阿部公平、中山祐太、山本崇斗、小池真名実、伊藤翔太、ボン、岩澤宏樹、伊藤一之、菊池宣秀

監督・脚本・編集：岩澤宏樹

助監督：菊池宣秀、佐々木勝己

音楽：ボン

プロデューサー：光若令真（名古屋テレビネクスト）

アシスタントプロデューサー・企画・宣伝：伊藤一之（名古屋テレビネクスト）

編成：天田惇（名古屋テレビネクスト）

宣伝：高岩絵里香（名古屋テレビネクスト）

協力：アイエス・フィールド、Bunter、キャスケット、跳ぶ鯨

ロケーション協力：鯉淵学園農業栄養専門学校、水戸市役所みとの魅力発信課



■配信

「エンタメ～テレ公式YouTube」（https://www.youtube.com/user/entermeitele）

2026年2月4日（水）18:00～配信開始（全9話予定）



■放送局 ＊メ～テレでの放送はありません

CS「エンタメ～テレ☆シネドラバラエティ」（http://www.entermeitele.com/）

※４月１日より「メ～テレNEXT ドラマ・エンタメ・ダンス」に名称変更

スカパー！サービス(CS301)、スカパー！プレミアムサービス、スカパー！プレミアムサービス光

ひかりＴＶ、J:COMほか全国のケーブルテレビにて視聴可能

視聴方法：https://www.entermeitele.com/howto/

2026年2月14日（土）21:00～ 第１話放送開始（全３話予定）

■番組URL：https://www.entermeitele.com/horror/kyokuaru.html

※この物語はフィクションです。

（C）エンタメ～テレ