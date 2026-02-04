バレンタインに向けて「GO LUNAR」一般販売開始、津南醸造が届けるブランド米魚沼産コシヒカリを用いた食用米純米大吟醸

津南醸造株式会社

新潟県中魚沼郡津南町に拠点を置く津南醸造株式会社（本社：新潟県中魚沼郡津南町、代表取締役：鈴木健吾、以下『津南醸造』）は、同社のフラッグシップブランド「GO（郷）」シリーズの最先端プロダクトである純米大吟醸酒 「GO LUNAR（ゴー・ルナー）」 を、2026年バレンタインデーに向けて一般向けにWEB限定で販売開始します。

※予約販売で、2月10日からの発送になります。

GO LUNARの販売サイト :https://tsunan-sake.stores.jp/items/697b092e3fed3c220e561a82?

「GO LUNAR」について

「GO LUNAR」は、津南醸造が実施した2025年のクラウドファンディングのプロジェクトにおいて、「月面での酒造り」という長期的ビジョンを象徴するプロダクトとして開発された純米大吟醸酒です。

豪雪地帯・津南のテロワールがもたらす超軟水と低温環境、そしてデータサイエンスとバイオテクノロジーを融合した津南醸造独自の“スマート醸造”により、従来の魚沼産コシヒカリが持つクリアさと奥行きを併せ持つ酒質を実現しています。ワイン樽での保存によりタンニンの味が加味されることにより、チョコレートや肉料理とのペアリングもおすすめの設計になっています。

GO LUNAR の特徴

魚沼産コシヒカリを使用

あえて酒米ではなく、地元・魚沼産コシヒカリを用いることで、透明感を維持しつつも深い味わいに。

微細藻類ユーグレナを活用した発酵技術

酵母を活性化させるためにユーグレナのエキスを活用し、低温でじっくりと発酵させることで、華やかな吟醸香を際立たせます。

ワイン樽熟成による芳醇な風味

ワインに見られる風味の熟成を実現し、日本酒の新たな可能性を追求。

本商品は、単なる嗜好品にとどまらず、「日本酒の未来」「発酵の可能性」「地球外環境への挑戦」といった思想を内包した、津南醸造の蔵の在り方を体現する一本です。

バレンタインギフトとして

津南醸造の GO LUNAR

フロスト瓶によるミニマルで洗練されたデザインは、バレンタインの贈り物としても最適です。

透き通ったロゼワインの様な色合いです。

大切な人へのギフトとしてはもちろん、日本酒ファンやテクノロジー・サイエンスに関心を持つ方への特別な一本としてもお楽しみいただけます。

津南醸造について

豪雪地にある津南醸造の酒蔵

津南醸造株式会社は、新潟県中魚沼郡津南町に本社を構える日本酒を生産する酒蔵で日本有数の豪雪地帯に位置し、標高2,000m級の山々から湧き出る天然水を仕込み水として活用しています。

「Brew for Future～共生する未来を醸造する～」をブランドコンセプトに、地元産の酒米「五百万石」を活用した伝統的な酒造りとともに、地元の食用米ブランドである「魚沼産コシヒカリ」を用いたテーブルライス日本酒の生産と販売を行っています。

津南醸造のWebページ： https://tsunan-sake.com/