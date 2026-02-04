【Hulu】「シカゴ・メッド」S10、「S.W.A.T.」S7など3月も話題の作品から名作まで、見逃せない海外ドラマを続々配信！

ＨＪホールディングス株式会社

2011年のサービス開始時から海外ドラマに注力してきた動画配信サービスHuluでは、これまでにも海外ドラマブームの火付け役となった“三大海外ドラマ”の1つと称されることもあるキーファー・サザーランド主演の「24 -TWENTY FOUR-」を始め、サバイバル・ヒューマンドラマの金字塔「ウォーキング・デッド」や、シカゴの街を守るという使命を持つ者たちを描く全米大ヒットドラマ「シカゴ」シリーズ、アメリカ海軍を舞台に国家を脅かす難事件を解決へと導く大ヒット犯罪捜査ドラマ「NCIS」シリーズ、さらに世界的にも大ヒットした伝説のクライム・サスペンス「CSI」シリーズなど、全世界で人気の海外ドラマを数多く配信し続けています。そして2026年3月も話題の作品から名作まで、見ごたえあふれる豊富なラインナップでお届けします！

緊迫した救急医療の現場で奮闘を続ける医師や看護師たち

重大な医療事件や困難な倫理的ジレンマでの葛藤や人間模様を描く医療ドラマ

3月20日(金)から「シカゴ・メッド」シーズン10国内最速見放題独占配信

シカゴにある総合病院、シカゴ医療センター(シカゴ・メッド)の救急部門で奮闘を続ける医師や看護師たち。彼らが最新の医療技術を駆使し、重大な医療事件や困難な倫理的ジレンマに立ち向かう姿や人間模様を描く医療ドラマ「シカゴ・メッド」シーズン10を3月20日(金)から国内最速見放題独占配信することが決定いたしました。

アメリカテレビ界が誇る名プロデューサーのディック・ウルフが製作総指揮を務める本作は、緊迫した医療現場で繰り広げられるドラマや目が離せない登場人物たちの人間関係、そして誰もが身近にある生と死が描かれ、幅広い世代に愛される作品です。“シカゴの街を守る”という使命感のもと、熱き物語が展開される大ヒットドラマ「シカゴ・メッド」シーズン10をいち早く見放題でお楽しみいただけます。さらにHuluでは本シリーズの関連作品も配信中！シカゴ消防局51分署を舞台に、救命活動に挑む勇敢な消防隊員たちの活躍を描いた大ヒットレスキュー・アクション「シカゴ・ファイア」シーズン1～11、シカゴの治安を守るためなら手段を選ばない悪徳警官ボイト率いる、シカゴ警察21分署特捜班の活躍をド迫力アクション満載に描く「シカゴ P.D.」シーズン1～10、そして法廷を舞台に検察官や捜査官たちの活躍を描く「シカゴ・ジャスティス」も配信しております。ぜひこの機会に「シカゴ」シリーズをHuluでご堪能ください。

TVシリーズでは他に類を見ない、スカッとできる豪快なアクションと熱い人間ドラマ

「S.W.A.T.」シーズン7、3月1日(日)から見放題独占配信

日本でも一世を風靡した70年代の人気ドラマ「特別狙撃隊 S.W.A.T.」の現代リブート版「S.W.A.T.」。そのシーズン7を3月1日(日)から見放題独占配信いたします。本作は「クリミナル・マインド／FBI vs. 異常犯罪」のデレク・モーガン役でも有名なシェマー・ムーアが、凶悪犯罪に立ち向かうS.W.A.T.チームの頼れるリーダー、ホンドーを演じ、2017年のスタートから世界中でファンを増やしてきました。一時はシーズン6をもってシリーズの終了が告知されていましたが、シェマー・ムーアや世界中のファンたちのコメントがSNSを席巻した結果、シリーズの継続が決定！ファンの情熱と作品愛の強さを感じさせる本作の見どころはなんと言ってもプロフェッショナルなS.W.A.T.チームが繰り広げるテンポのいい豪快なアクション。ブラックベティと名付けられた専用車両で出動、時にはバイクやヘリコプターに乗って犯人の追跡・狙撃を行い、見事な連携プレーで手強い武装集団をも制圧するチームの痛快な活躍は見応え抜群。また、危険を冒すチームのメンバーたちの強い絆を示す人間ドラマや、それぞれが自分の生き方を見出していくストーリーも胸を熱くするポイント！シーズン7では、ホンドーが10年越しで母を殺された少女との約束を果たすなど、様々な経験を通して父親として夫としての責任感に目覚めていく姿が描かれたり、長年ホンドーと苦楽を共にしてきたチームメイトのディーコンが家族と仕事の板挟みになりながら今後の生き方を選ぶ過程が綴られたりするなど、誰もが共感できる感動エピソードが満載です。

「LOST」製作陣が贈る、来訪者を閉じ込める悪夢のような街の謎に迫る

3月15日(日)から「フロム -閉ざされた街-」シーズン3見放題配信

全世界で社会現象となったサバイバル・サスペンス「LOST」シリーズの製作陣が贈る、悪夢のような街の謎に迫るサバイバル・ホラー「フロム -閉ざされた街-」シーズン3を3月15日(日)から見放題配信いたします。ドライブ中のジム一家は、森に囲まれた名もなき小さな街に迷い込んでしまいます。そこは外界と隔絶された場所で日没とともに“化け物”が現れ住民に襲い掛かる恐ろしい場所。終わりのない恐怖にじわじわと正気を蝕まれつつも何とか助け合って生き残ろうとしますが…。謎が謎を呼び、“出口の見えないトンネル”がひたすら続く中、次第に明らかになってくる奇妙な現象。果たして彼らは無事に街から脱出することが出来るのか？製作総指揮には「LOST」シリーズのジェフ・ピンクナーと、『アベンジャーズ／エンドゲーム』、『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』のルッソ兄弟が名を連ね、さらに監督には「ゲーム・オブ・スローンズ」シリーズのジャック・ベンダーら豪華製作陣が集結。得体のしれない恐怖と複雑に絡む人間ドラマをHuluでお楽しみください。

天才的な能力を持つ自閉症の青年が、医師として人として成長していく姿を描く

3月31日(火)から「グッド・ドクター 名医の条件 ザ・ファイナル」見放題配信

天才的な能力を持つ自閉症の青年が、医師として人として成長していく姿を描く「グッド・ドクター 名医の条件」がいよいよシーズン7をもって完結。最終シーズンとなる「グッド・ドクター 名医の条件 ザ・ファイナル」を3月31日(火)から見放題配信いたします。カリフォルニア州の権威ある聖ボナベントゥラ病院。院長グラスマンは、自閉症だが天才的な記憶力と驚異的な空間認知能力を持つサヴァン症候群の青年ショーンを自らの病院に外科研修医として招きます。しかし院長の座を狙う外科部長マーカスなど理事会メンバーや多くのドクターは、ショーンが自閉症であること自体が患者に不安を与えたり、現場に混乱をもたらすと彼の勤務に反対します。それでもただドクターになるという一心で、ショーンは難病を抱える患者たちを次々と救い、院内で旋風を巻き起こしていきます。全米で大ヒットしたヒューマンメディカルドラマの結末を心ゆくまでご堪能ください。

モリス・チェスナットがジョン・ワトソン医師役で主演を務める「ワトソン」シーズン1を、2月18日(水)より国内見放題独占配信いたします。歴史上最も偉大な探偵の物語を現代的な視点で再構築した本作は、犯罪解決から医療ミステリーの解明へと舞台を移した、ワトソンの活躍が描かれます。物語は、親友であり相棒でもあったシャーロック・ホームズが宿敵モリアーティの手にかかってから1年後の世界を描きます。主人公のジョン・ワトソン医師 (モリス・チェスナット) は、希少疾患専門のクリニックを率いる責任者として、医療の現場に復帰していました。しかし、過去は彼を解放してはくれません。100年以上にわたり人々を魅了してきた「シャーロック・ホームズ」の物語の世界で、今度はモリアーティとワトソンがそれぞれの新章を紡ぎ出します。医療現場で起こる謎は、果たしてどのように解き明かされるのか。ドラマ「エレメンタリー ホームズ&ワトソン in NY」製作陣が贈る新感覚の医療ドラマミステリー「ワトソン」シーズン1を、ぜひHuluでお楽しみください。

誰もが知る『白雪姫』や『アナと雪の女王』など有名なディズニー作品のキャラクターが、現代の世界に閉じ込められ、物語の世界とシンクロする衝撃的な設定で話題となった大ヒットドラマ「ワンス・アポン・ア・タイム」全7シーズンを見放題配信中です。悪い女王の呪いによって記憶を消され現実世界へ飛ばされてしまったおとぎ話の主人公たち。現実世界の舞台は、アメリカメイン州のとある町、ストーリーブルック。息子と名乗る少年に導かれ、ストーリーブルックへとやって来た主人公エマ・スワン。少し気になる住人たちの様子、そしてヘンリーが持つ不思議な絵本に導かれ、エマはこの町の謎を解くカギに少しずつ近づいていきます。なぜこの町に呪いがかけられたのか―？誰もが知る“おとぎの世界”と“現実世界”がシンクロする禁断のミステリー。白雪姫や赤ずきん、ピノキオ、アナと雪の女王などおとぎの話やディズニー映画のキャラクターが予想外の設定で次々と登場し、様々な謎と呪いがどう解けてゆくのか？次第にのめり込む、エピソードが進むほど“ハマる”本作を余すことなくご堪能ください。そして「シカゴ」シリーズなど一大フランチャイズを築いてきたクリエーターとして知られる名プロデューサーのディック・ウルフが手がける傑作ドラマ「LAW & ORDER」シリーズ。そんな本家「LAW & ORDER」のスピンオフとなる「LAW & ORDER：性犯罪特捜班」でオリビア・ベンソンの相棒刑事として人気を博したキャラクター、エリオット・ステイブラー刑事を主人公にした「LAW & ORDER：組織犯罪特捜班」シーズン4を見放題独占配信中！「LAW & ORDER：組織犯罪特捜班」は、アメリカのテレビ史上最も長く放送され続けているプライムタイムドラマ「LAW & ORDER：性犯罪特捜班」のスピンオフシリーズということもあり、制作発表当時から大きな話題を呼び、さらにショーランナーには「Lの世界 ジェネレーションQ」や「Empire 成功の代償」、「ハンドメイズ・テイル／侍女の物語」といったシリーズをヒットに導いてきた敏腕プロデューサーのアイリーン・チェイケンも名を連ねています。ニューヨーク市警性犯罪特捜班を退職後、10 年ぶりに一家でニューヨークに戻ることになったエリオット・ステイブラー。そんな矢先に妻のキャシーが爆破事件に巻き込まれてしまい…。多様化する犯罪組織を相手にする、先の読めないスリリングな捜査から繰り広げられる驚きの展開の数々にハラハラしながらも目が釘付けになってしまうはず！Huluでは「LAW & ORDER：組織犯罪特捜班」シーズン1～4の他にも、「LAW & ORDER：性犯罪特捜班」シーズン1～25、「LAW & ORDER：クリミナル・インテント」全10シーズンと「LAW & ORDER：クリミナル・インテント」の新シリーズ「LAW & ORDER：トロント」シーズン1～2も見放題配信中です。ぜひこの機会に「LAW & ORDER」シリーズをお楽しみください。さらにディック・ウルフが手掛ける全米大ヒットの本格捜査ドラマ「FBI：特別捜査班」シーズン7を2月7日(土)から見放題配信いたします。ニューヨークのFBI支局を舞台に、爆破、テロ、誘拐などさまざまな凶悪犯罪に挑む捜査官たちの活躍を描く本作は、スリリングな心理戦やダイナミックなアクションシーンを盛り込んだストーリーが一話完結形式で展開されていきます。全米における視聴率の上位常連という圧倒的人気により、いきなりシーズン9まで制作が決まった本作のシーズン1～6もHuluで配信中です。さらに、FBI国際捜査部“フライチーム”の活躍を描き、好評を博したFBIシリーズの第3弾「FBI：インターナショナル」シーズン1～4、そして最重要指名手配リストに名を連ねる凶悪な逃亡犯を追う捜査官たちの活躍を描く「FBI：Most Wanted ～指名手配特捜班～」シーズン1～5も配信中です。手に汗握るハラハラドキドキの展開が連続する「FBI」シリーズをご堪能ください。

さらにHuluではパンデミックによる文明崩壊後の世界を描いた世界的ベストセラー小説を映像化したSFサスペンス「ステーション・イレブン」シーズン1と、囚人と消防士が協力して山火事の消火活動を行うアクションドラマ「ファイア・カントリー」シーズン1を配信中。また「ファイア・カントリー」シーズン2は3月1日(日)から配信いたします。そして盲目の女性が事件の真相を追う新感覚ミステリー「イン・ザ・ダーク」全4シーズンを2月11日(水)から、『グッド・ウィル・ハンティング／旅立ち』で第70回アカデミー賞脚本賞を受賞したベン・アフレックとマット・デイモンが制作総指揮を務めるSFドラマ「インコーポレイテッド」シーズン1を2月18日(水)から配信！DCコミックスのヒーロー・バットマン誕生前のゴッサム・シティを描く「GOTHAM/ゴッサム」全5シーズンを3月1日(日)から配信いたします。

その他にも、ワシントンD.C.を拠点としアメリカ海軍に関する事件を捜査するNCISで、メンバーたちが活躍する姿をスリリングに描く大ヒットアクションドラマ「NCIS ～ネイビー犯罪捜査班」シーズン1～22やスピンオフ作品の「NCIS：LA ～極秘潜入捜査班～」全14シーズン、「NCIS：ニューオーリンズ」全7シーズン、「NCIS：ハワイ」全3シーズン、「NCIS：シドニー」シーズン1といった世界中で大人気の犯罪捜査ドラマ「NCIS」シリーズも配信中です。さらに1990年代に世界的なブームを巻き起こし、日本でも社会現象となった伝説のドラマ「ビバリーヒルズ高校白書／青春白書」。通称“ビバヒル”を全シーズン見放題で配信中です。過去、Huluでは本作を配信しておりましたが、権利の都合上配信できないエピソードも。しかし、現在配信中の本作では全シーズンの全てのエピソードを国内初となるHDリマスター版でお楽しみいただけます。また、ブッカー賞を2度受賞した世界的巨匠マーガレット・アトウッドによるディストピア文学の金字塔を原作に、米国Huluがドラマ化。2017年度エミー賞では作品賞を含む主要5部門を独占し、同賞で動画配信サービスのオリジナルドラマが作品賞を受賞するという史上初の快挙を達成した「ハンドメイズ・テイル／侍女の物語」全6シーズン、マーベル作品にて新たなキャプテン・アメリカを演じたアンソニー・マッキーと、映画『ゾンビランド』や『デッドプール』の脚本家がタッグを組んだ痛快感MAXで繰り広げられるノンストップ・カーアクション「ツイステッド・メタル」シーズン1～2など多数の話題作も配信中です。ぜひこの機会に話題の海外ドラマをHuluでご堪能ください。

