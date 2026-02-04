【Allbirds】大人気ダッシャーシリーズから4年ぶりに新作が誕生。日常の“小さな挑戦”を支える、新シューズ「Dasher NZシリーズ」2月5日発売
天然素材を活用し、足元に快適さとサステナビリティをお届けする「Allbirds」(以下、オールバーズ)は、人気の「ツリーダッシャーシリーズ」を4年ぶりにアップデートした新商品「Dasher NZ（ダッシャー ニュージー）」を、2026年2月5日（木）より販売開始します。
「Dasher NZ」は、毎日の生活に溶け込むスリムなデザインと、忙しい一日を快適に過ごすための機能を両立。『LET'S SAY YES - 日常の小さな挑戦を。Allbirdsと一緒に。』をキャッチコピーに、現代のライフスタイルに寄り添う一足として提案します。
【開発背景】毎日を忙しく生きるすべての人へ
快適なランニングシューズとして愛されてきたオールバーズの「ツリーダッシャー」シリーズ。その技術をより身近な生活のためにという想いで、 現代社会のライフスタイルを見つめ直し、通勤、散歩、立ち仕事といった「日常」を支えるために「Dasher NZ」が開発されました。
「一駅分歩いてみよう」「エレベーターではなく階段を使おう」。そんなふとした瞬間の「前向きな心（SAY YES）」を、足元から支えたい。その想いから、4年の歳月を経て、より日常のスタイリングに馴染むライフスタイルシューズとして「Dasher NZ」が新たに誕生します。
商品特徴
「前へ」進む推進力と、包み込まれるフィット感
アッパーにはユーカリの木を原料としたニット素材を使用し、まるでソックスのように甲を優しく包み込みます。
ソール設計は「前へ前へ」と足が出るような推進力と、弾むようなクッション性を兼ね備えています。多忙な一日を過ごしても「まだ歩きたい」と思えるほどの快適さを提供します。
日常に溶け込む「スリムシルエット」
従来のスポーティなボリューム感を抑え、ジャケットやスラックスといったきれいめなスタイルにも合わせやすいスリムなフォルムに刷新しました。
ビジネスシーンから休日の街歩きまで、オンオフ問わず「使える」デザインに仕上がっています。
地球への負荷は軽く、足取りも軽く
オールバーズが日頃から大事にしている自然への寄り添いも追求しています。
アッパーのユーカリ繊維に加え、ソールにはサトウキビ由来の素材を使用、シンプルで飽きのこないデザインに環境配慮と機能美を落とし込んでいます。
商品概要
Blizzard (Blizzard Sole)
Light Brunt Olive (Ntrl White Sole)
,Mushroom (Mushroom Sole)
Natural Black (Blizzard Sole)
Natural Black (Natura Black Sole)
名称： Dasher NZ（ダッシャー ニュージー）
発売日： 2026年2月5日（木）
価格： 20,900円（税込）
サイズ展開： 22~30cm
カラーバリエーション： Blizzard (Blizzard Sole), Light Brunt Olive (Ntrl White Sole), Mushroom (Mushroom Sole), Natural Black (Blizzard Sole) , Natural Black (Natura Black Sole), Dusty Pink (Warm White Sole)*3月上旬発売予定, Seagrass (Parchment Sole)*4月下旬発売予定
Blizzard (Blizzard Sole)
Mushroom (Natural White Sole)
Natural Black (Blizzard Sole)
Natural Black (Natural Black Sole)
Ochre (Weathered White Sole)
名称： Dasher NZ Relay（ダッシャー ニュージー リレー）
発売日： 2026年2月5日（木）
価格： 20,900円（税込）
サイズ展開： 22~30cm
カラーバリエーション：Blizzard (Blizzard Sole), Mushroom (Natural White Sole), Natural Black (Blizzard Sole), Natural Black (Natural Black Sole), Ochre (Weathered White Sole), Seagrass (Parchment Sole)*4月下旬発売予定
発売を記念し「#SAYYES」SNSキャンペーン、インストアイベントを開催！
10名様に新商品Dasher NZが届く！ #SAYYES SNSキャンペーン
期間： 2026年2月5日（木）～2月23日（祝・月）
応募方法： Instagramのストーリーズにて、「アクティブに過ごしている写真」を投稿。@allbirdsjapan, のメンション「#SAYYESキャンペーン」をタグ付けが必須
※鍵アカウントは投稿を確認できないため、公開アカウントへ変更してご応募ください
※ご当選時に投稿していただける方のみが対象となります
賞品： 抽選で10名様に、新商品「Dasher NZ」をプレゼント。
【Allbirds福岡店】登山系インフルエンサーShioriさん来店イベント
ご来店先着30名に、Shioriさんからの手書きのメッセージをプレゼント。
ご購入されたお客様は写真撮影もお楽しみいただけます！
日時： 2月11日（祝・水）12:00 ~ 17:00
場所： Allbirds キャナルシティ博多（キャナルシティ博多 センターウォーク南側3F）
内容： ご来店先着30名様への手書きメッセージプレゼント、ご購入されたお客様限定の写真撮影会、登山トークなど。
Shioriさん URL：https://www.instagram.com/shio__hike/
福岡を拠点にハイキング・登山の楽しさを発信するアウトドア系インフルエンサー、約10万人のフォロワーに山旅の景色や装備・体験をシェア、電車で行く山歩きや初心者向けの登山コツなど、気軽に山を楽しむライフスタイルを魅力的な写真と動画で紹介しています。
『こんにちは！Instagramで登山の楽しさを発信しているshioriです。
私は普段から登山を楽しむなかで、自然を大事にしています。そんな想いも重なり、今回 Allbirdsさんのイベントに初めて参加させていただくことになりました!いつも応援してくださっている皆さまにお会いできるのがとても楽しみです！ 2/11（水）は福岡店でお待ちしております！』
Allbirdsについて
サッカーの元ニュージーランド代表のティム・ブラウンとバイオテクノロジーの専門家であるジョーイ・ズウィリンジャー。2人の異色のチームにより、2016年にサンフランシスコで誕生したのが「Allbirds（オールバーズ）」です。
大きなロゴや派手なカラー、ケミカルな素材で作られた従来のシューズ製造に疑問を持ち、着目したのが、ティムの母国であるニュージーランドのメリノウールでした。ティムは優れたメリノウールの可能性を信じ、ジョーイとタッグを組み、快適性とサステナビリティ、シンプルなデザイン性を兼ね備えた「Allbirds」が誕生しました。
代表作である「Wool Runners（ウールランナー）」は高品質のメリノウールが柔らかく足を包み込みます。保温性、通気性、消臭性に優れたその快適性はもちろん、シューレースに再生ポリエステル、インソールにはヒマシ油、靴底はサトウキビから生まれた SweetFoam(R)を用い、カーボンフットプリントを抑えるといった環境に配慮した徹底的なモノ作りを行ってきました。さらには洗濯機で丸洗いできるその利便性が共感を呼びました。日々最新のテクノロジーを生み出しているシリコンバレーで支持を集め、アカデミー賞の受賞経験もあり環境活動家でもあるレオナルド・ディカプリオ氏が投資をし、その評価は世界中に広まっていきました。
その後も、ユーカリ繊維で作られた通気性と快適さをそなえたメッシュ構造の「Tree（ツリー）」シリーズ、100％植物性レザーの「Plant (プラント) 」シリーズを発売し、サステナブルで革新的な素材開発を行い、地球環境への負荷を考慮した現代社会に必要とされている商品を世の中に送り出しています。
店舗について
Allbirds原宿
ストア名：Allbirds 原宿（オールバーズ原宿）
住 所 ：東京都渋谷区神宮前1-14-34
原宿神宮の森ビル1階
電話番号： 03-6804-6827
営業時間：10：00 ～ 19：00 不定休
Allbirds丸の内
ストア名：Allbirds 丸の内（オールバーズ丸の内）
住 所 ：東京都千代田区丸の内3-4-1
新国際ビル1階 105区
電話番号： 03-6812-2580
営業時間：11：00 ～ 20：00 不定休
※ 日・祝日は10：00 ～ 19：00
Allbirds大阪
ストア名：Allbirds 大阪（オールバーズ大阪）
住 所 ：大阪市北区大深町4-20
グランフロント大阪 南館4F
電話番号： 06-6487-8841
営業時間：11：00 ～ 21：00 不定休
Allbirds キャナルシティ博多
ストア名：Allbirds キャナルシティ博多（オールバーズキャナルシティ博多）
住 所 ：福岡県福岡市博多区住吉1-2-22 キャナルシティOPA 3F
電話番号： 092-263-2132
営業時間：10：00 ～ 21：00 不定休
お問い合わせ先
株式会社ゴールドウイン カスタマーサービスセンター
TEL :0120-307-560
受付時間：9:30~17:00（土日祝日及び、当社指定休業日を除く)