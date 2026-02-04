スキンケアブランド「ALFACE+（オルフェス）」公式オンラインストアがアップデート！「肌に寄り添う」をよりスムーズに。
スキンケアブランド「ALFACE+（オルフェス）」を展開するロハス製薬株式会社は、公式オンラインストアをアップデートいたしました。4つの変更点で、多様な肌悩みに応え、お客様一人ひとりに寄り添うアイテムとの出会いをサポートします。
1.配送料がお使いいただきやすい金額になりました
これまではシステム上の都合もあり、一律で配送料700円とさせていただいておりましたが、アップデートによりゆうパケットで配送の場合は送料250円（税込）に、佐川急便様で配送の場合でも550円（税込）でお送りが可能になりました！
※沖縄県のみ別途料金設定させていただいております。ご了承ください。
また送料無料のラインについて旧来は3,800円以上と、商品を組み合わせて購入いただくには絶妙に届きにくいラインだと感じておりました。今回のアップデートにより、3,000円（税別）以上で送料無料となります！
2.e-gift機能が新規実装されました
お相手の住所が分からない場合でも、e-giftとして購入いただきリンクを送付するだけでギフトをお贈りできるようになりました！送付先などはお相手に設定いただけます。
2025年5月頃からラインギフトへの出店もする中で、たくさんのお客様がギフトで弊社商品をご購入いただいていることを知り、公式オンラインストアでも同じような形の送りやすいギフト機能を実装できないかと模索しておりました。
ぜひちょっとしたギフトとしても、ALFACEをお使いいただければと思います！
3.定期購入をよりお得にお買い求めいただけるようになりました
「解決力で選ぶALFACE」として、より継続的にお使いいただけるよう、定期購入していただければいただけるほどディスカウントするシステム（最大30%オフ）へ変更させていただきました。
定期購入可能な商品はこちら(https://alface-mask.com/collections/facemask?sort_by=created-ascending)
4.公式LINEとの連携を開始いたしました
公式LINEと連携していただくと、限定クーポンや新商品情報などをお届けします。お得なキャンペーンも実施予定ですのでぜひ連携をお願いいたします！
現在リニューアルキャンペーンとして、会員登録で200ptプレゼント＆LINE連携限定クーポン（全商品15%オフ）も発行しております。
※公式オンラインストアに会員登録いただくと、マイページよりLINE連携のボタンがございます。
これからも『ALL FACE. ALL HAPPY』を目指し、皆様のお肌悩みの解決を手助けできるよう努めて参ります。ALFACEを引き続きどうぞよろしくお願いします！
▼公式オンラインストア
https://alface-mask.com/
▼オルフェス公式Instagram
https://www.instagram.com/alface_lohas/
▼オルフェス公式InstagramPRアカウント
https://www.instagram.com/alface_lohas_pr/
▼オルフェス公式X(Twitter)
https://x.com/ALFACE_LOHAS