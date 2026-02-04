MangaNow、Alibaba Cloudと協業決定。2月6日より最新の動画・画像生成モデルを期間限定で“使い放題”提供、世界的コンテストの開催を開始

株式会社イーリサ

株式会社イーリサ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：大竹マニエル）は、日本発AI漫画生成プラットフォーム「MangaNow（マンガナウ）」において、Alibaba Cloudとの協業を決定し、2026年2月6日より協業企画を開始します。

https://manganow.ai/

本企画では、Alibaba Cloudが提供する最新の生成AI群を活用し、MangaNow上で最新の動画生成モデルおよび画像生成・画像編集モデルを、期間限定で“使い放題”で提供します。制作コストや回数の制約を極力取り払い、アイデアをすぐ形にして検証・改善できる環境を整えることで、短尺動画の企画・制作・編集・投稿までのサイクルを大幅に加速させます。

あわせて、制作した作品を世界に向けて発信できる機会として、世界的コンテスト（2月6日より予定）など、クリエイター参加型の施策も順次展開します。

協業の背景：Qwenは累計7億DL突破。“世界で最も広く使われる”オープンソースAIへ

Alibaba CloudのオープンソースAI「Qwen」シリーズは、開発者コミュニティで急速に普及し、累計ダウンロード数が7億を突破したと報じられています。さらに、オープンソースAIとして“世界で最も広く使われる”存在になったとも報じられ、グローバルでの採用が加速しています。

また、AirbnbがAIカスタマーサポート領域でQwenを活用している旨も報じられており、企業利用の文脈でも注目が集まっています。

Alibaba Cloudの規模：数字で見える“土台の強さ”

Alibaba Cloudは、グローバルで29リージョン／91アベイラビリティゾーン（AZ）を運用するクラウド基盤を展開しています。

また、Alibaba Groupの開示では、クラウド事業（Cloud Intelligence Group）のFY2025売上はRMB 118,028 million（約1,180億元）で、前年から+11%と成長しています。

さらに、Alibaba Groupは今後3年間で、クラウド／AI基盤に少なくともRMB 380 billion（3,800億元）を投資する計画を掲げています。

加えて、Gartnerの市場データでは、Alibaba Cloudがアジア太平洋地域のIaaS（およびIUS）市場において、市場シェア首位とされる年次実績が公表されています。

本企画で“使い放題”提供するモデル（動画＋画像）

動画生成（Wan 2.6シリーズ）

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=HjFX9c-wRJc ]- Wan2.6-T2V（Text-to-Video）- Wan2.6-I2V（Image-to-Video）- Wan2.6-R2V（Reference-to-Video）

最新の動画生成モデルでは、テキストから動画を生成するT2V、画像から動画を生成するI2Vなどの手法を活用し、マルチショット（複数カット）による物語表現や、会話シーンを意識したA/V同期など、表現力の強化が進んでいます。短尺動画の制作を前提にした設計で、アイデアを素早く形にし、改善を回す制作フローと相性が良い点が特徴です。

画像生成・画像編集（Wan 2.6-Image）

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=8MS68wQAzNo ]

画像生成に加え、画像編集やテキスト＋画像の混合出力にも対応します。動画の前後工程で必要になるサムネイル、キービジュアル、素材づくりまで含めて、同じ制作導線で進められるため、投稿までのスピードと完成度を同時に高められます。

企画概要（予定）

- 開始日：2026年2月6日(金)18：00（日本時間）- 内容：最新の動画生成モデル／画像生成・画像編集モデルを期間限定で“使い放題”提供- 追加施策：世界的コンテスト（予定）



※応募方法、開催期間、賞内容、推奨投稿フォーマット等は確定次第、公式XおよびMangaNow内で告知します。

今後の展望：単発で終わらない、継続的な連携へ

株式会社イーリサは、本協業を単発のキャンペーンにとどめず、Alibaba Cloud側の技術進化に合わせて、MangaNow上での提供モデルや制作体験を継続的にアップデートしていく方針です。

共同キャンペーン、テンプレート提供、制作チュートリアル、クリエイター向け施策などを通じて、世界中のユーザーがより簡単に作品を発信できる環境づくりを進めてまいります。

MangaNow（マンガナウ）について

MangaNowは、文章・動画・URLなどの素材を入力するだけで、専属AIエージェントが物語の構成からコマ割り、作画までをフルサポートし、プロ品質の漫画を自動生成できるサービスです。キャラクターの固定やセリフ編集も可能で、専門的なスキルがなくても作品制作を進められます。

また、MangaNowはリリース以来、国内にとどまらず海外からも注目を集めており、より多くのユーザーがスムーズに利用できるよう、日本語・英語・中国語・韓国語の4言語に対応しています。国や言語の壁を越えて、誰もがアイデアを作品として形にし、世界へ発信できる環境づくりを進めています。

会社概要

会社名：株式会社イーリサ

代表者：代表取締役 大竹マニエル

所在地：東京都渋谷区道玄坂２丁目１５番１号

設立：2021年3月

資本金：2,000,000円

URL：https://eresa.co.jp/

事業内容：インターネットのウェブサイト、ウェブコンテンツ及び

ホームページの企画、デザイン、制作、販売、運営及び管理