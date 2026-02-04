2026年5月16日(土)・17日(日)2Days開催「にじさんじフェス2026」新規企画＆展示情報を解禁！アトラクションの追加情報も公開！

ANYCOLOR株式会社ANYCOLOR株式会社(本社：東京都港区 代表取締役：田角陸、以下「当社」)が運営するVTuber / バーチャルライバーグループ「にじさんじ」は、「にじさんじフェス2026」の最新情報をお伝えいたします。

大人気の着ぐるみ&リアルヒーローが登場する「にじさんじグリーティングストリート」や、注目の「ラジオブース」のスケジュールを公開！

さらに、今年初の展示情報や、追加のアトラクションも続々解禁！

2026年5月16日(土)・17日(日)に幕張メッセ 国際展示場 展示ホール1～8で開催される「にじさんじフェス2026」のアトラクションや展示の最新情報を解禁しました。

さらに、大人気の着ぐるみ&リアルヒーローが登場する「にじさんじグリーティングストリート」および、「ラジオブース～FM2434～」のスケジュールも公開！会場を余すことなく楽しめる魅力が満載となっています。

また、入場券や「リアルヒーローグリーティング」参加券付き入場券の総合・個人ファンクラブ先行抽選申込は2026年2月4日(水)18時より受付スタート！

是非この機会をお見逃しなく！

オープンステージ

「Dance Live 2026」に本間ひまわり&椎名唯華のユニット出演が決定！

●Day2 5月17日(日) 15:45～16:45

Dance Live 2026

eclair (える / シスター・クレア)

ひましぃ (本間ひまわり / 椎名唯華)

KaRmel (山神カルタ / 倉持めると)

ぽとなる(ルイス・キャミー / 先斗寧 / 立伝都々 / 珠乃井ナナ)

ラジオブース～FM2434～

ライバーがパーソナリティーを務めるラジオブース「FM2434(エフエムニジサンジ)」を

にじフェス会場から生出演(2D)でお届けします！

※YouTubeでの同時配信を予定しています。

※実際のFMラジオ放送ではありません。

●Day1 5月16日(土)

10:30～11:00 猫屋敷美紅 / 夜牛詩乃

11:45～12:15 舞元啓介 / ジョー・力一

13:00～13:30 五十嵐梨花 / 立伝都々

14:15～14:45 リゼ・ヘルエスタ / 鈴原るる

15:30～16:00 桜凛月 / リュ ハリ

16:30～17:00 ドーラ / 社築

●Day2 5月17日(日)

10:30～11:00 山神カルタ / 来栖夏芽

11:45～12:15 愛園愛美 / 白雪巴

13:00～13:30 周央サンゴ / 栞葉るり

14:15～14:45 葉山舞鈴 / アルス・アルマル

15:30～16:00 蝸堂みかる / 十河ののは

16:30～17:00 ギルザレンIII世 / 赤羽葉子

アトラクション

●にじさんじグリーティングストリート ※一部事前チケット制

にじフェスに初登場する着ぐるみたちを公開！

一緒に楽しめる企画もご用意。みなさんをお待ちしています！

●ウォークスルーアトラクションにじ昔話

日本昔ばなし「さるかに合戦」が、にじさんじライバーによるオリジナルストーリーで登場！一歩中に足を踏み入れれば、そこはライバーたちが登場する絵本の世界。耳を澄ませば声が…！

出演者：

●Day1 5月16日(土)

ナレーション：神田笑一

樋口楓 / 花畑チャイカ / 本間ひまわり / 黒井しば / 魁星

●Day2 5月17日(日)

ナレーション：ソフィア・ヴァレンタイン

社築 / 天宮こころ / エリー・コニファー / レオス・ヴィンセント / 緋八マナ

●にじフェス2026参加記念フォトスタジオ with Google Pixel

選べるライバーは総勢175名以上！

Google Pixelを使用した当日限定フォトスタジオで記念撮影！

※入場券をお持ちの方はどなたでも無料で参加できます

●くろなん presents 「くろのわからの挑戦状」supported by SCRAP

くろのわの2名から、にじフェス来場者に挑戦状が届いた！

にじフェスの会場内を巡って謎解きに挑戦しよう！参加者には「限定デジタル壁紙」をプレゼント！

さらに謎を解けた方には「くろのわからのメッセージ動画」のプレゼントも！

※通信可能なスマートフォンをご用意ください。

※LINEアプリならびにChroNoiR公式LINEアカウントのトークルームを使用します。https://page.line.me/chronoir_info

●にじさんじ学院 昼休みのひと時 体験エリア

にじさんじライバーの昼休みを追体験！？

くだらなくもどこか輝かしい、青春の１ページを体験しよう！

【にじフェス2026出張版 USAMI’s ブートキャンプ】

あのUSAMI’sブートキャンプがにじフェスに登場！？あなたも一緒に筋トレを楽しもう！

出演者：宇佐美リト / 小柳ロウ

【~進路調査票出してないのお前だけだぞ~ 紙飛行機を遠くに飛ばすだけのゲーム】

僕たちはどうしようもなく今を生きてる。進路調査票を紙飛行機にしてできる限り遠くへ飛ばそう！

出演者：社築 / フレン・E・ルスタリオ / 渡会雲雀 / 石神のぞみ

【にじさんじ学院最速スマッシャーは君だ！】

ラケット？を使って最速スマッシャーの称号を掴み取れ！

出演者：樋口楓 / ベルモンド・バンデラス / 倉持めると / 北見遊征

【僕たちの自作ピッチングゲーム】

その１球に渾身の想いを込めて。ライバー自作の的をあなたも撃ち抜こう！

出演者：花畑チャイカ / 加賀美ハヤト / 栞葉るり / 珠乃井ナナ

【体力測定コーナー】

高く跳べ！強く握れ！ライバーたちの記録とあなたの記録を比較してみよう！

出演者：月ノ美兎 / ギルザレンIII世 / 鈴木勝 / 葉加瀬冬雪 / オリバー・エバンス / セラフ・ダズルガーデン / ルンルン / 七瀬すず菜

●にじDANCE☆踊ってみてブース

にじさんじの人気楽曲を歌唱ライバーと一緒に踊れるブースが登場！

人気楽曲を一緒に踊っちゃおう！

展示

●にじさんじライブ共通衣装展示

にじさんじ 8th Anniversary LIVE 「CONCERTO」に出演する総勢16名のライブ共通衣装を展示！

●美術室

◎樋口楓 presents ライバー私物展示

恒例の私物展示今年のテーマは3つ！

１.持ち歩いている必需品

２.ライバーからもらった思い出のもの

３.配信で使用したもの

展示ライバー：

樋口楓 / 家長むぎ / 文野環 / 森中花咲 / 夕陽リリ / 鈴木勝 / 本間ひまわり / 鷹宮リオン / 夜見れな / 天宮こころ / 不破湊 / 来栖夏芽 / 甲斐田晴 / 北小路ヒスイ / 周央サンゴ / リュ ハリ / 倉持めると / 緋八マナ / ミラン・ケストレル / 梢桃音 / 司賀りこ / 五木左京 / 一橋綾人 / 十河ののは / 猫屋敷美紅 / 夜牛詩乃 / 皇れお / マリア マリオネット / ヴェザリウス バンデージ

◎レイン・パターソン presents 香水展示

人気企画「レインの美活」にじフェス出張版！今年も登場！

ライバーが普段使用している香水を展示！

展示ライバー：

レイン・パターソン / シスター・クレア / ドーラ / 加賀美ハヤト / 白雪巴 / ハ ユン / 小清水透 / 緋八マナ / 酒寄颯馬

◎える&轟京子 presents にじフェスジャージアレンジ＋マネキンメイク展示

各クラス2名でジャージアレンジを作成！

コーデに合わせたメイクも発表！

展示ライバー：

主催：える、轟京子

レッド：周央サンゴ / 東堂コハク

オレンジ：伏見ガク / 宇佐美リト

イエロー：魔界ノりりむ / 星川サラ

グリーン：酒寄颯馬 / 城瀬いすみ

ブルー：弦月藤士郎 / 四季凪アキラ

インディゴ：魁星 / 渚トラウト

バイオレット：竜胆尊 / 綺沙良

◎えま★おうがすと&一橋綾人 presents 推薦図書展示

読書家ライバーの推薦図書を展示！

展示ライバー：

えま★おうがすと / 一橋綾人 / 家長むぎ / ギルザレンIII世 / シスター・クレア / 緑仙 / ニュイ・ソシエール / 来栖夏芽 / ましろ爻 / 栞葉るり / ルンルン

◎新人ライバー写真展示

2025年にデビューしたライバーの思い出写真を展示！

展示ライバー：

五木左京 / 一橋綾人 / 蝸堂みかる / 十河ののは / 猫屋敷美紅 / 夜牛詩乃 / 篠宮ゆの / 城瀬いすみ / 皇れお / 花籠つばさ / フリオドール / ケイリクス・デボネア / セイブル / ジール・ギンジョウカ

◎イラスト展示

体育祭をテーマにライバーのイラストを展示！

展示ライバー：

文野環 / 鷹宮リオン / 町田ちま / 愛園愛美 / 雪城眞尋 / アルス・アルマル / ラトナ・プティ / 健屋花那 / ライ ガリレイ / ライラ アルストロエメリア / 北小路ヒスイ / 周央サンゴ / 東堂コハク / デレム カド / 司賀りこ / ルンルン / 十河ののは / 猫屋敷美紅 / 夜牛詩乃 / レン ゾット / スカーレ ヨナグニ / ドッピオ ドロップサイト

◎鯉のぼり展示

5月開催を記念し各クラス代表1名が自作鯉のぼりを展示！

展示ライバー：

雲母たまこ / 五十嵐梨花 / 伊波ライ / 愛園愛美 / ミラン・ケストレル / 栞葉るり / 佐伯イッテツ

◎にじさんじ絵しりとり

今年は多数のライバーで絵しりとりに挑戦！

●おさんぽふらっふぃい

ふらっふぃい(黒井しば / でびでび・でびる / ルンルン)の3匹が会場内をおさんぽします！

【おさんぽタイムテーブル】

●Day1 5月16日(土)

11:30～12:00 ルンルン

13:00～13:30 黒井しば

15:00～15:30 ふらっふぃい(黒井しば / でびでび・でびる / ルンルン)

●Day2 5月17日(日)

12:30～13:00 でびでび・でびる

16:00～16:30 ふらっふぃい(黒井しば / でびでび・でびる / ルンルン)

※おさんぽ時間は当日の状況により時間が変更になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

●ワールド・オブ・にじさんじ

「にじぱぺっと」たちが歌い・踊る、“魔法のような”世界。

にじさんじの様々なワールドの中に一歩足を踏み入れれば、「にじぱぺっと」たちの声が聞こえてくるかもしれません。

・作詞作曲編曲：弦月藤士郎

・歌唱：周央サンゴ

展示ライバー：

文野環 / 森中花咲 / 花畑チャイカ / 加賀美ハヤト / ルイス・キャミー / 長尾景 / 北小路ヒスイ / 周央サンゴ / 東堂コハク / 西園チグサ / 先斗寧 / 宇佐美リト / 佐伯イッテツ / 立伝都々 / 綺沙良 / 梢桃音 / 司賀りこ / 珠乃井ナナ / ルンルン / 雲母たまこ / 早乙女ベリー / 酒寄颯馬 / 渚トラウト / 七瀬すず菜

●NIJI×Buddy ブース

にじさんじが送るぬいぐるみグッズ達の特別展示！

◎にじぱぺっと

クラスジャージを身に着けた約180体のにじぱぺっとが皆さんをお出迎えします。

◎にじたうん

にじたうんへようこそ！

ふわふわもけもけの住人たちが住む「にじたうん」へご招待します。

◎ROF-MAL / わんにゃくしょん！ / さんくま

ユニットシリーズのいきものたちもにじフェス初登場！

●にじストア ボイスビジュアル展示

にじさんじオフィシャルストアから発売された

「コンセプトボイス」「シチュエーションボイス」「ボイスドラマ」シリーズのビジュアルが大集合！

●場内アナウンス

会場内で司会者とゲストのトークが放送されます！

●その他 会場展示

◎資料展示室

◎ANYCOLOR MAGAZINE

◎スタンディパネル

◎クラスフラッグ

チケット

【スペシャルステージ観覧券】

当選したスペシャルステージの観覧が可能。

※展示会場への入場には別途入場券が必要です。

・VACHSS LIVE “THE TAKEOVER”：11,000円(税込)

・Uncharted Spheres：11,000円(税込)

・にじさんじ 8th Anniversary LIVE 「CONCERTO」Day1：11,000円(税込)

・にじさんじ 8th Anniversary LIVE 「CONCERTO」Day2：11,000円(税込)

＜販売スケジュール＞

■一般販売(先着)

2026年2月14日(土)12:00 ～

https://eplus.jp/nijisanji-fes2026/stage/

※総合・個人ファンクラブ先行抽選、イープラス先行抽選申込は終了いたしました。

＜注意事項＞

・座席は全席指定です。

・おひとり様2枚まで購入可能です。

スペシャルステージ観覧券をご購入の場合、入場券がなくともスペシャルステージを観覧いただけます。

・スペシャルステージ観覧券のみをお持ちの場合でも、グッズはご購入いただける予定です。

【アトラクション参加券付き入場券】

展示会場への入場と、当選したアトラクションへの参加が可能。

・「視聴覚室」参加券付き入場券(入場特典付き)：8,500円(税込)

＜販売スケジュール＞

■一般販売(先着)

2026年2月14日(土)12:00 ～

https://eplus.jp/nijisanji-fes2026/room/

・「リアルヒーローグリーティング」参加券付き入場券(入場特典付き)：7,500円(税込)

＜販売スケジュール＞

■総合ファンクラブ先行抽選

2026年2月4日(水)18:00 ～ 2月15日(日)23:59

https://eplus.jp/nijisanji-fes2026/hero-fc/

■イープラス先行抽選

2026年3月4日(水)12:00 ～ 3月10日(火)23:59

https://eplus.jp/nijisanji-fes2026/hero-ep/

■一般販売(先着)

2026年3月28日(土)12:00 ～

https://eplus.jp/nijisanji-fes2026/hero/

＜注意事項＞

・ライバーの生出演はございません。

・入場券は参加アトラクションと同日のもののみ、1日分となります。

・おひとり様1枚まで購入可能です。

・なお、入場券には整理番号が存在しないため、先着順でのご入場となります。そのため、別で入場券を購入した方とも同時にご入場可能です。

【入場券(入場特典付き)：6,000円(税込)】

展示会場への入場が可能。

※事前抽選制のアトラクションへの参加や、スペシャルステージの観覧は別途チケットが必要です。

＜販売スケジュール＞

■総合・個人ファンクラブ先行抽選

2026年2月4日(水)18:00 ～ 2月15日(日)23:59

https://eplus.jp/nijisanji-fes2026/entry-fc/

・2026年2月25日(水)に卒業を予定している小野町春香のファンクラブはお申し込み対象外となります。

■イープラス先行抽選

2026年3月4日(水)12:00 ～ 3月10日(火)23:59

https://eplus.jp/nijisanji-fes2026/entry-ep/

■一般販売(先着)

2026年3月28日(土)12:00 ～

https://eplus.jp/nijisanji-fes2026/entry/

＜注意事項＞

・入場券は参加アトラクションと同日のもののみ、1日分となります。

・おひとり様1枚まで購入可能です。

・なお、入場券には整理番号が存在しないため、先着順でのご入場となります。

そのため、別で入場券を購入した方とも同時にご入場可能です。

開催概要

タイトル：にじさんじフェス2026

会期：

・展示開催期間 2026年5月16日(土)・5月17日(日)9:00~18:00

・スペシャルステージ開催期間 2026年5月14日(木)～5月17日(日)

会場：

展示会場▶幕張メッセ 国際展示場 展示ホール1～6

スペシャルステージ会場▶幕張メッセ 国際展示場 展示ホール7～8

アクセス：

〒261-8550 千葉県千葉市美浜区中瀬２丁目１

チケット：2025年11月30日(日)20:00より順次販売開始

主催：にじさんじフェス2026製作委員会

公式サイト：https://fes.nijisanji.jp/2026/

公式X：https://x.com/nijisanji_app

ハッシュタグ：#にじフェス2026 #NIJIFes2026

◆ 報道関係者様からの問い合わせ先：press@nijisanji-fes.jp

【にじさんじプロジェクトについて】

「にじさんじプロジェクト」は多種多様なインフルエンサーが所属するVTuber/バーチャルライバープロジェクトであり、各種イベントやグッズ・デジタルコンテンツの販売、楽曲制作などを通じて次世代のエンタメを加速させていくことを目的としています。現在、約150名の所属ライバーが個性を存分に活かし、YouTube等の動画配信プラットフォームにて活動しています。



＜リンク一覧(にじさんじプロジェクト)＞

公式サイト：https://www.nijisanji.jp

X：https://x.com/nijisanji_app

YouTube：https://www.youtube.com/c/nijisanji

Instagram：https://www.instagram.com/nijisanji_official

TikTok：https://www.tiktok.com/@nijisanji_official

bilibili：https://space.bilibili.com/410484677

にじさんじオフィシャルストア：https://shop.nijisanji.jp

にじさんじ FAN CLUB：https://www.nijisanji.jp/fanclubs

【ANYCOLOR株式会社について】

NEXT ENTERTAINMENT FACTORYー「魔法のような、新体験を。」ー

ANYCOLOR株式会社は、2017年5月2日に設立されたエンターテイメント系スタートアップです。私達は「エンタメ経済圏」が加速する新時代の切り込み役として、世界の人々の日常に魔法をかけていきます。

＜リンク一覧(ANYCOLOR株式会社)＞

コーポレートサイト：https://www.anycolor.co.jp

最新情報：https://www.anycolor.co.jp/news

採用情報：https://www.anycolor.co.jp/recruit

Webマガジン：https://magazine.anycolor.co.jp

X：https://x.com/ANYCOLOR_Inc

YouTube：https://www.youtube.com/c/anycolor_inc

■ 会社概要

会社名：ANYCOLOR株式会社

本社：東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト11F

代表者：代表取締役CEO 田角 陸