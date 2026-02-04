累計部数50万部突破！ヤンデレ系ラブ・サスペンス『救い、巣喰われ』ドラマ化記念・書店フェアを開催！メディア化記念帯も順次展開！
マイクロマガジン社（東京都中央区）が刊行するコミックレーベル・コミックRouge『救い、巣喰われ』ドラマ放送・配信開始を記念して、2026年2月12日（木）～書店フェアを開催いたします！
また、1～4巻が実写ドラマの写真を使用したメディア化記念帯で登場！
放送に向けてますます盛り上がりを見せる「すくすく」にご期待下さい。
※フェア、メディア化記念帯いずれも、書店により展開時期は異なります。
※一部書店では取り扱いがございません。予めご了承ください
書店フェア詳細
■特典：描き下ろしイラストカード（非売品・1種）
■対象期間：2026年2月12日～
※特典がなくなり次第終了。
■配布方法：フェア対象タイトルから１冊お買い上げごとに１枚プレゼント。
■対象書店リスト(https://microgrouplibrary.com/web/files/%E3%80%8C%E3%81%99%E3%81%8F%E3%81%99%E3%81%8F%E3%80%8D%E3%83%95%E3%82%A7%E3%82%A2%E5%8F%82%E5%8A%A0%E5%BA%97%E8%88%97%E4%B8%80%E8%A6%A7.pdf)
【フェア対象書籍】
『救い、巣喰われ』１～４巻
漫画：カモ
原作：琴子
定価：1～3巻 748円（本体680円＋税10%）、4巻 792円（本体720円＋税10%）
救い、巣喰われ １
救い、巣喰われ 2
救い、巣喰われ 3
救い、巣喰われ 4
・画像はイメージです。
・配布特典には各店舗ご用意数に限りがございます。先着順にて予告なく終了となりますのでご了承ください。
・配布開始日は流通状況や店舗の事情等により前後する場合がございますが、予めご了承ください。
・店舗ごとに配布方法や、購入ルールなどが異なる場合がございます。各店舗のご案内に従ってご利用いただけますようお願い申し上げます。
・紙書籍が対象となります。電子書籍は対象外となります。
書籍情報
『救い、巣喰われ』原作：琴子／漫画：カモ
（コミックRouge連載／マイクロマガジン社刊）
https://comicrouge.jp/detail/sukusuku.html
偏愛×執着──
壊れるほど、愛している。
駆け出しアイドルの天は、同じアイドルグループの仲間から嫌がらせを受ける日々を送っていた。
そんな中、人気俳優の宝生アキと出会い、アキが出演するドラマの代役をやることになる。
彼女の演技者としての才能を見出すとともに、アキの嗜虐心が疼きはじめた…。
二人の偏った愛の行く末とは――。
◆カモ先生Xアカウント：@tdnduck(https://x.com/tdnduck)
◆琴子先生Xアカウント：@kotokoto25640(https://x.com/kotokoto25640)
ドラマ放送情報
【STORY】
駆け出しアイドルの南瀬天（阪口珠美）は、仲間の嫌がらせに耐える日々を送っていた。そんな中、偶然出会った人気俳優・宝生千秋（NOA）のドラマで代役を務めることになり、2人の運命が動き出す。千秋は、悪友・浬（阿久根温世）から、“天を落とせるか”賭けを持ち掛けられイタズラに天に近づくが、次第に彼女の純真さに惹かれていく。
そして、愛情は徐々に独占欲に変わり、愛と執着の境界が壊れ始めるー
▼スタッフ
出演：NOA
阪口珠美 阿久根温世（ICEx）
田中幸太朗 青島心 上原あまね 鈴木秀脩 / 遊井亮子 坪倉由幸
監督：酒見アキモリ、佃 直樹、塚田芽来
脚本：遠山絵梨香
制作プロダクション：メディアプルポ
製作：「救い、巣喰われ」製作委員会・MBS
▼放送情報
ドラマ特区『救い、巣喰われ』
MBS 2026年2月12日より毎週木曜 深夜00:59～
※第１話 2月12日（木）01:09～ ※第２話 2月19日（木）02:33～
テレビ神奈川 2026年2月12日より毎週木曜 よる11:30～
チバテレ 2026年2月13日より毎週金曜 よる11:00～
テレ玉 2026年2月18日より毎週水曜 深夜00:30～
とちテレ 2026年2月19日より毎週木曜 よる11:30～
群馬テレビ 2026年2月19日より毎週木曜 深夜00:00～
配信
TVer、MBS動画イズムで見逃し配信
FODにて独占見放題決定！
▼公式HP
https://www.mbs.jp/sukusuku/
▼公式SNS
■ X（＠dramatokku_mbs(https://x.com/dramatokku_mbs)）
■ Instagram（@dramatokku_mbs(https://www.instagram.com/dramatokku_mbs/)）
■ TikTok 全作品共通 ： @drama_mbs(https://www.tiktok.com/@drama_mbs?lang=ja-JP)
ドラマ特区公式アカウント ： @dramatokku_mbs(https://www.tiktok.com/@dramatokku_mbs?lang=ja-JP)
★公式タグ #ドラマすくすく #ドラマ特区
原作
原作︓「救い、巣喰われ」 原案：琴子／漫画：カモ（コミックRouge連載／マイクロマガジン社刊）
クレジット
ドラマ素材︓「救い、巣喰われ」製作委員会・MBS
コミックRouge
「真っ赤なルージュを着けたくなる」そんな刺激が欲しい女子のためのコミックレーベル
女性マンガ『救い、巣喰われ』や、『甘えて愛でて溶かされて』『かっこいい俺でいたいのに！』などBL作品も多数ラインナップしております！
コミックRouge公式サイト https://comicrouge.jp/(https://comicrouge.jp/)
コミックRouge編集部X https://twitter.com/comic_rouge(https://twitter.com/comic_rouge)
コミックRouge BL部X https://twitter.com/COMIC_RougeBL(https://twitter.com/COMIC_RougeBL)
マイクロマガジン社
マイクロマガジン社は世界に求められる、ユニークで斬新なエンターテイメントを発信する総合出版社です。
マイクロマガジン社公式YouTube：https://www.youtube.com/@micromagazineinc.9547
公式YouTubeチャンネルでは、様々なジャンルの書籍紹介動画を公開中！
【問い合わせ先】
mm_koukoku@microgroup.co.jp