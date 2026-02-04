空から、陸から。現場から進めるスマート農業を提案-マゼックス、AGRI EXPO 新潟 2026に出展

株式会社マゼックス

米どころ新潟は、作付面積・収穫量ともに全国上位（北海道と1～2位を競う）を誇る一方、農業従事者の減少・高齢化が進み、猛暑年には米の一等米比率の低下が課題となっています。

県内では水田の複合化（大豆・小麦・飼料用米など）や法人化・担い手集約、スマート農業の導入が加速。さらに、枝豆・ル レクチエ・チューリップ切花といった野菜・果樹・花きでも全国上位の産地力を持ち、多様な現場ニーズが存在します。こうした背景を踏まえ、株式会社マゼックスは“空×陸”の実機連携で、現場起点の省力化・高効率化を後押しします。

株式会社マゼックス（本社：大阪府東大阪市、代表者名：吉野 弘晃）は、2026年2月25日（水）～27日（金）に朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター 展示ホールで開催される「AGRI EXPO 新潟 2026」に出展いたします。マゼックスは、国内メーカーとして、国産の農業用ドローンとスマート農機を組み合わせ、「空から、陸から。」現場から進めるスマート農業を推進。

本展では、農薬・肥料散布ドローン「飛助」シリーズや運搬用ドローンに加え、ALLYNAV製の自動操舵・自動走行ソリューションを一堂に展示し、水田作はもちろん、複合化や果樹・園芸までを見据えた包括提案を行います。

■出展の見どころ

・空×陸の連携で作業全体を最適化 散布・運搬・走行・除草までをつなぐトータル提案。作目や圃場条件に応じた最適な役割分担をご提案します。

・新潟の現場ニーズに即したユースケース 水田の適期・適量散布や畦畔の草刈り、省力的な圃場間運搬、果樹園での薬剤散布・除草などを具体例でご紹介します。

・中山間地域・小区画への強み 傾斜地や小区画、果樹棚下など「大型機が入りにくい」現場での省力化アイデアを解説します。

・導入を後押しする個別相談 機種選定、運用フロー、共同利用や法人運用、法令・安全運用のポイントまで、課題に即してご相談を承ります。

■展示内容

農薬・肥料散布ドローン（国産）

・飛助15 ・飛助10 ・飛助mini

運搬用ドローン（国産）

・軽助25

自動操舵システム（ALLYNAV）

・AF718 ・AF305

自動走行スピードスプレーヤー（ALLYNAV）

・Aries300N

＜※追加機種＞自動草刈りロボット（ALLYNAV）

・Tauras80E

農薬散布ドローン 飛助15農薬散布ドローン 飛助10Taurus80E

自動草刈りロボット（ALLYNAV）

Aries300N

自動走行スピードスプレーヤー（ALLYNAV）

AF718

自動操舵システム（ALLYNAV）

■このような方におすすめ

・人手不足で散布や草刈り、運搬の負担が大きい

・傾斜地・段畑・狭小圃場で機械化に悩んでいる

・水田の複合化（大豆・小麦・飼料用米など）や果樹・園芸を含めて効率化したい

・ドローンとスマート農機を組み合わせて作業全体を最適化したい

・導入の進め方や法令・安全運用をまとめて相談したい

■開催概要

イベント名：AGRI EXPO 新潟 2026（出展社：株式会社マゼックス）

開催日時：2026年2月25日（水）～27日（金）

会場：朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター 展示ホール

出展場所：小間番号10-24

イベント情報：https://agri2026.reg-visitor.com/exhibitor/85_1/S00147161

web来場者登録：https://agri2026.reg.tsoint.jp/ja/client-register

■来場のご案内

事前登録のうえ、当日は「小間番号10-24（マゼックス）」へお越しください。

圃場条件（作目・面積・勾配・散布や草刈りの課題、運搬の導線）などをお持ちいただくと、より具体的なご提案が可能です。

■本件に関するお問い合わせ

担当：篠田

TEL：072-960-3221

Email：company@mazex.jp

Web：https://mazex.jp/

■会社概要

社名：株式会社マゼックス

代表者名：吉野 弘晃

本社所在地：〒578-0982 大阪府東大阪市吉田本町3丁目4-8

事業内容：産業用・農業用ドローンの製造・販売、修理・操縦指導、部品販売、スマート農業機器の販売 等

https://mazex.jp/