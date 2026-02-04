食事制限でも、運動でもない、ダイエットの新提案。からだの仕組みを味方につける。他力本願ダイエット誕生！『FORMAバーンカットルナ』2月4日（水）新発売

株式会社プレミア・ビューティ・アンド・スパ



エステティックサロンの運営を行う株式会社プレミア・ビューティ・アンド・スパ（本社：東京都港区、代表取締役社長：近藤亜美、以下 PBS）は、女性本来の美しいシルエットづくりを追求するボディケアブランド「FORMA（フォルマ）」より、ダイエットサプリメント『バーンカットルナ』を、2026年2月4日（水）に発売いたします。

『バーンカットルナ』は、従来の燃焼系サプリメント『バーンヒートサプリメント』の「自ら燃えるからだをつくる」というテーマを継承しながら、設計をアップデートしたダイエットサプリメントです。

本商品は、PBSが運営するエステティックサロン（アユアラングレース、アユアランリンク）および公式オンラインショップ「Premier Beauty Shop」にてお求めいただけます。

開発背景

PBSが運営するエステティックサロンには、年代を問わず、ダイエットを目的とした女性のお客様に多くご利用いただいていますが、ダイエットの基本は「摂取と消費のバランス」であるがゆえに、結果は努力や意志次第、という認識になりがちです。

しかし、食事量を極端に減らしたり、運動量をやみくもに増やしたりすることは、健康への影響はもちろん、継続という点においても、仕事や家事、育児など日々多くの役割を担う女性にとって、決して現実的とは言えません。

頑張らなければならないことがすでに多い毎日の中で、自己努力だけに頼らない選択肢があってもいいのではないか。

その想いから、PBSは発想そのものを見直しました。

◆からだの仕組みを味方につけて、賢く他力本願ダイエット。

既についてしまった脂肪（過去）に向き合いながら、これからのからだの変化（未来）にも目を向ける。そんな視点から、からだの仕組みに先回りするという発想にたどり着きました。

『バーンカットルナ』は、我慢や努力だけに縛られず、食事やエイジングを楽しみながら、賢く理想を叶えるダイエットをご提案します。

『バーンカットルナ』商品特徴

１. BURN：燃焼｜既についてしまった脂肪（過去）に向き合う

溜める脂肪「白色脂肪細胞」と、燃やす脂肪「褐色脂肪細胞」の役割の違いに着目。

日常の中で、からだが本来持つ“燃やす力”を引き出し、自ら燃えるからだづくりをサポートします。（葛の花由来イソフラボン配合）

２. CUT：抑制｜食事との付き合い方（今～未来）を見直す

余分に摂取しがちな食事由来の「糖質」「脂質」の吸収のされ方に配慮。

毎日の食事を楽しみながら、溜め込みにくいからだへと導きます。

（ターミナリアベリリカ由来没食子酸配合）

３. LUNA：調整｜これからのからだの変化（未来）に備える

年齢やライフステージとともに変化していく、からだのリズム。

女性特有の“ゆらぎ”にも配慮した設計をプラスして、今だけでなく、これからのからだも支えます。

（プレエクオール(R)配合）

販売概要

【商品名】FORMAバーンカットルナ

【価格／内容量】 11,286円（税込）／180粒

【ご使用方法】栄養機能食品として、1日6粒を目安に、水またはぬるま湯とともにお召し上がりください。

【販売チャネル】 アユアラングレース

アユアランリンク錦糸町店

アユアランリンク札幌店

アユアランリンク札幌中島公園店

ECサイト『プレミアビューティショップ』：https://shop.premier-beauty.co.jp/

会社概要

会社名：株式会社プレミア・ビューティ・アンド・スパ（ケン・コーポレーショングループ）

代表取締役社長：近藤 亜美

所在地：港区西麻布一丁目3番4号KN134ビル5階

事業内容：エステティックサロンの運営、サロン専売商品の企画・開発

URL：https://www.premier-beauty.co.jp/

お問合せ先

メディア関係者様

株式会社プレミア・ビューティ・アンド・スパ 広報担当：高橋

TEL:03-5771-4300

E-Mail:kouhou@premier-beauty.co.jp

商品・メニューに関する一般一般のお客様

株式会社プレミア・ビューティ・アンド・スパ お客様相談室

TEL:0120‐35-5557（月～金11:30～18:30）