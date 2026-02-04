高さ約2.5m！？東京最大級のガチャガチャが東京ミッドタウン日比谷に登場！「2026年 TCL 冬季オリンピック ポップアップイベント（東京）」開催

株式会社 TCL JAPAN ELECTRONICS

TCL JAPAN ELECTRONICS（本社：東京都中央区、代表取締役：蒋 賛）は、2026年2月6日（金）から2月8日（日）までの3日間、東京ミッドタウン日比谷 アトリウムにて、ミラノ・コルティナ2026オリンピック・パラリンピック冬季競技大会の世界観を体感できるイベント「2026年 TCL 冬季オリンピック ポップアップイベント（東京）」を開催いたします。

■ 開催背景

TCLは、家庭用オーディオ・ビジュアル機器および家庭用電化製品分野において、ワールドワイド・オリンピック／パラリンピック・オフィシャル・パートナーとして、ミラノ・コルティナ2026冬季大会を応援しています。

大会開催に向けてTCLは、世界共通キャンペーン「Wishes for Greatness（偉大さへの想い）」を展開しています。すべてのスポーツの夢が、子どもの頃の憧れから始まったように、誰もが心に描く“想い”こそが、未来を切り拓く原動力になる――そのメッセージを、テクノロジーと体験を通じて世界中に届けています。

本ポップアップイベントは、そのキャンペーンの一環として開催されるもので、日本にいながら冬季オリンピックの熱気や高揚感を体感できる場として企画しました。

会場では、VRによるスキー競技体験エリアや、ミラノ・コルティナ2026公式マスコット「ミロ」「ティナ」の巨大フィギュア展示など、オリンピックの世界観を存分に楽しめる体験型コンテンツをご用意しています。さらに、すべてのコンテンツを体験し、SNS投稿を行っていただいた方には、高さ約2.5mの巨大ガチャマシンに挑戦いただける特典もご用意。ここでしか手に入らない限定ノベルティをプレゼントします。

■ 開催概要

イベント名：2026年 TCL 冬季オリンピック ポップアップイベント（東京）

開催期間：2026年2月6日（金）～2月8日（日）

営業時間：11:00～21:00

※営業時間は予告なく変更となる場合があります

会場：東京ミッドタウン日比谷 アトリウム1F

（東京都千代田区有楽町1-1-2）

入場料：無料

■ イベントコンテンツ紹介

・TCL スキーシミュレーター体験エリア

VR技術を活用したスキー競技体験に挑戦。実際の競技コースを再現したステージをTCLの大画面で体感し、まるでゲレンデに立っているかのような臨場感でプレイいただけます。

・マスコットエリア

ミラノ・コルティナ2026オリンピック・パラリンピック冬季競技大会の公式マスコット「ミロ」「ティナ」巨大フィギュアが登場。記念撮影スポットとしてもお楽しみいただけます。

・TCL 家電展示エリア

大型テレビをはじめ、エアコンや洗濯機など、TCLの最新家電製品を展示。映像美と機能性を、実際に体感いただけます。

■ 東京最大級のガチャガチャに挑戦

会場内のエリアをすべて体験し、SNS投稿を行うことで、巨大ガチャマシンに挑戦いただけます。ガチャガチャでは、ここでしか手に入らない限定ノベルティをプレゼント。そのほか、会期中は複数のキャンペーンを予定しています。

■ TCLについて https://www.tcl.com/jp/ja

TCLは、中国発で世界屈指の総合家電製品メーカーです。TCLは、日々のイノベーションにより、お客様方の「クリエイティブライフ」を支える商品を提供し続けることに創業以来心がけております。そして、ネットワーク動画再生技術および、TCLグループ製の液晶パネルの先端技術を活かした高品質の液晶テレビをお客様へお届けしております。今後も、液晶テレビを販売供給するにあたり、万全なる品質管理と充実したアフターサービスを最大の目標として掲げ、日々製品の品質向上に努めてまいります。