TVアニメ『インゴクダンチ』キービジュアル第1弾＆キャラクタービジュアル第1弾解禁！2026年4月よりTV放送決定！キャスト第1弾＆キャスト・スタッフコメント到着公式サイト公開！

株式会社ウェイブ

株式会社ウェイブ（所在地：東京都豊島区、代表取締役社長：関口航太）は、TVアニメ『インゴクダンチ』につきまして、この度キービジュアル第1弾の解禁および公式サイトの公開、さらに放送時期・キャスト第1弾情報を発表いたしました。

本作は『淫獄団地』（KADOKAWA・原作：搾精研究所／漫画：丈山雄為）を原作とし、超過激人妻ミステリーが魅力の作品です。今回、主人公ヨシダら主要キャラクターを描いたキービジュアル第1弾を解禁。加えて公式HP（URL：https://ingoku-danchi.deregula.com/）を公開し、作品情報やキャスト・スタッフコメントも掲載しております。

■キービジュアル第1弾解禁！

TVアニメ『インゴクダンチ』より、主人公ヨシダをはじめとする主要キャラクターが描かれたキービジュアル第1弾を解禁いたしました。

■キャラクタービジュアル第1弾発表！

登場キャラクターのビジュアルを公開しました。

▲ヨシダ

主人公。父親が入院することになったため、代理として団地の管理人を務めることになる。

▲カタギリ

2号棟在住の女性。アフィカスで「人妻危険度ランク」というWikiを作っている。

▲カンザキ

憂国商事のセールスレディ。住民でもないのに人妻危険度ランクAと恐れられている。

▲ゴウダ

5号棟の住人。フルコン空手の達人で夫婦仲はアツアツ。

■キャスト第1弾発表！

本作では、1人のキャストが複数キャラクターを演じ分ける点も大きな見どころとなっています。

ヨシダ役：和久野愛佳

カタギリ、ワタナベ、イチノセ、ミズタニ、サナモリ、カンザキ、シキジョウ、ゴウダ、サカクラ、イカヤマ役：優木かな

主人公ヨシダ役を和久野愛佳が演じるほか、優木かなが複数の人妻キャラクターを一挙に担当。

シーンごとに表情を変える演技の振り幅にもご注目ください。

■キャストコメント到着！

作品への意気込みを語る、キャスト陣からのコメントが到着しました。

・和久野愛佳（ヨシダ役）

「私自身、いわゆるおねショタが大好きだったので役が決まった時は「いいんですか…！？」という気持ちでした。

実際のアフレコでは優木さん演じるワタナベや、優木さん演じるイチノセ、さらに優木さん演じるミズタニなどたくさんの人妻に翻弄されるヨシダくんを楽しく演じさせていただきました。

初回の収録はとても緊張していたのですが、 キャストさんもスタッフさんも皆さんあたたかくて安心して臨めました。」

・優木かな（カタギリ役）

「カタギリさんの声を担当します、優木かなです。

インゴクダンチの人妻の中で一番の常識人。そして、ヒロイン枠だと思っています。きっとそうです。

なので、カタギリさん役が決まった日はお祝いにケーキを買って帰りました！一生懸命演じさせていただきます！」

・優木かな（ワタナベ役）

「ワタナベさんの声を担当します、優木かなです。

インゴクダンチで一番最初に登場する変態人妻ワタナベさん。インゴクダンチの人妻の顔と言っても過言ではないと思っています。

なので、ワタナベさん役が決まった時はとても驚きました！一生懸命演じさせていただきます！」

・優木かな（イチノセ役）

「イチノセさんの声を担当します、優木かなです。

インゴクダンチに登場する人妻の中でも、イチノセさんは特に魅力的だと思っています。個人的に大好きなキャラクターです。

なので、イチノセさん役が決まった時はとても光栄でした！一生懸命演じさせていただきます！」

・優木かな（ミズタニ役）

「ミズタニさんの声を担当します、優木かなです。

原作を読んで「このキャラを演じるの楽しそう！」と思ったのを覚えています。ヌルヌルヌルヌル言いたくて。

なので、ミズタニさん役が決まった時はとても嬉しかったです！一生懸命演じさせていただきます！」

・優木かな（サナモリ役）

「サナモリさんの声を担当します、優木かなです。

私は出不精でおうち大好き人間なので「一番自分に似てるのでは？」と思っていました。

なので、サナモリさん役が決まった時は運命を感じました！一生懸命演じさせていただきます！」

・優木かな（カンザキ役）

「カンザキさんの声を担当します、優木かなです。

原作を読んで、とてもやりがいのあるキャラクターだと思っていました。語尾は伸ばせるだけ伸ばしたい。

なので、カンザキさん役が決まった時は喉が心配でした！一生懸命演じさせていただきます！」

・優木かな（シキジョウ役）

「シキジョウさんの声を担当します、優木かなです。

猫、猫はいいですよ、なんたって猫ですからね。

なので、シキジョウさん役が決まった時はとても嬉しかったですにゃあ。」

・優木かな（ゴウダ役）

「ゴウダさんの声を担当します、優木かなです。

「○○……○○○○○○○○○……」（ネタバレのため伏せ）という台詞を言えるのはゴウダさんだけ！

なので、ゴウダさん役が決まった時は「○○……○○○○○○○○○……」（ネタバレのため伏せ）をたくさん練習しました。」

・優木かな（サカクラ役）

「サカクラさんの声を担当します、優木かなです。

私はお酒が弱いので、お酒が大好きなサカクラさんを演じられるとは思っていませんでした。

なので、サカクラさん役が決まった時はシャンメリーを飲んでお酒を飲んだ気分になりました。」

・優木かな（イカヤマ役）

「イカヤマさんの声を担当します、優木かなです。

イカヤマさんまで！私でいいんすか！もうキャストコメント思いつかないですよ！

なので、イカヤマさん役が決まった時は「1人10役なんて役者冥利につきる」と本気で思いました。」

■スタッフ解禁！

本作を手がけるスタッフ情報を公開いたしました。

・監督：所俊克

・シリーズ構成：黒崎エーヨ

・キャラクターデザイン：西本真吾

・色彩設計：佐藤秀一

・美術監督：高橋忍

・撮影監督：みやがわよしかず

・音響監督：司馬明徳

・音楽：柏木るざりん

・プロデュース：デレギュラ

・アニメーション制作：Elias

・製作：ウェイブ

■スタッフコメント到着！

本作に携わるスタッフからコメントが寄せられました。

・監督：所俊克

「アニメ化の話を貰って『本気か？』と疑うアニメを担当することが多い中でも

超弩級に本気でやるのかコレをっと疑う作品。短い尺ではありますが

全身全霊全力で詰め込めるだけ詰め込んだ愛すべき変態人妻達の雄姿を

堪能してください。無事放映が完走できることを願ってます。」

・キャラクターデザイン：西本真吾

「キャラクターの雰囲気を出来るだけ原作に寄せつつ、アニメになることで各キャラの変態っぷりがより際立つように頑張り

たいと思います。個人的な推しはサナモリちゃんです。是非、ご家族と一緒に観てくださいねー！」

■公式サイト公開！

作品の最新情報を集約した公式サイトが本日オープンしました。

URL：https://ingoku-danchi.deregula.com/

公式X：@ingoku_anime(https://x.com/ingoku_anime)

■TVアニメ『インゴクダンチ』作品情報

■放送情報

2026年4月より放送開始

■原作「淫獄団地」は『カドコミ』『ニコニコ漫画』にて連載中！

「カドコミ」URL ：https://comic-walker.com/detail/KC_002779_S?episodeType=first

「ニコニコ漫画」URL ：https://manga.nicovideo.jp/comic/46238

■『インゴクダンチ』原作情報

「淫獄団地」



▼原作あらすじ

「搾精病棟」著者による超過激人妻サスペンス！人の欲望を増幅させる謎の衣装「リビドークロス」を着た変態人妻達が襲い来る――！変態人妻の脅威から団地を守れ、新米管理人ヨシダ！

▼著者

原作：搾精研究所／漫画：丈山雄為

▼コミックス

URL：https://www.kadokawa.co.jp/product/322102000752/

■Information

公式サイト ：https://ingoku-danchi.deregula.com/

アニメ公式X ：https://x.com/ingoku_anime

AnimeFesta ：https://animefesta.iowl.jp/



＊画像を使用の際は、下記のコピーライト表記の記載をお願いいたします。

(C)搾精研究所・丈山雄為／KADOKAWA／ウェイブ