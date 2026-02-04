会期1カ月も経たず「NAKED meets ガウディ展」動員5万人達成！

株式会社ネイキッド

株式会社ネイキッド（英語表記：NAKED, INC.／所在地：東京都渋谷区／代表：村松亮太郎）は、2026年1月10日（土）から3月15日（日）まで寺田倉庫G1ビルにて開催中の「ガウディ没後100年公式事業 NAKED meets ガウディ展」（主催：NAKED meets ガウディ展製作委員会）において、開幕の1月10日（土）～2月4日（水）までの26日間で会期1カ月を待たずして、累計来場者数5万人を達成したことをご報告いたします。

本展は、アントニ・ガウディ没後100年という節目の年に、サグラダ・ファミリアの「イエスの塔」完成とあわせて開催される公式展覧会です。ガウディ建築の源泉に迫る貴重な資料展示に加え、NAKEDならではの演出を通じて、建築・芸術・思想を五感で体験できる内容となっています。1月10日（土）より開幕した本展が、会期1ヶ月も経たず累計来場者数5万人を達成しました。4月17日（金）より、大阪での巡回（会期：4月17日(金)～6月15日(月)）も決定しています。

■大人通常当日券から最大400円もお得！ 数量限定の平日グループ限定チケット販売開始

この反響を受け、より多くの方に本展をお楽しみいただけるよう、平日限定の“グループ割”チケット（数量限定）の販売を開始いたします。大人平日当日券2,700円（税込）のところ、1人あたり400円引になるお得な平日限定チケットです。

※予定枚数に達し次第、販売終了となります。

※全て税込価格表記です

※グループ内に小人を含む場合にはお得にならない場合がございます。

＜平日グループ限定チケット＞

3名グループチケット：6,900円／4名グループチケット：9,200円／5名グループチケット：11,500円

■ 仕事帰りや夜のお出かけにも！ 金土日祝限定の“ナイトチケット販売開始＆金曜日は20時まで延長開館

金土日祝の17時以降入場で、各チケットから200円引きとなるナイトチケットを販売します。また、金曜日は20時まで延長開館（＆土日祝は朝9時より。※３月6日金曜は１８時まで）開館しています。ゆっくり鑑賞・体験を楽しみたい方におすすめの限定チケット＆延長開館です。

■ スペシャルティコーヒー専門店 猿田彦珈琲とのコラボキャンペーンがスタート！

「たった一杯で幸せになるコーヒー屋」をコンセプトに、素材・焙煎・抽出までこだわり抜いた一杯を提供するスペシャルティコーヒー専門店・猿田彦珈琲とのコラボレーションとして、本展をイメージしたオリジナルブレンド「ガウディブレンド」を猿田彦珈琲の下記店舗にて販売が決定！ 自然へのまなざしと、素材・手仕事への徹底したこだわりから唯一無二の美を生み出したガウディの創造性と、豆の個性を引き出し“ここでしか味わえない一杯”を届ける猿田彦珈琲のクラフトマンシップが響き合うことから、本企画が実現しました。また、同期間中、対象店舗にて本展のチケット半券をご提示いただくと、ドリンク50円引きとなる来場者特典も実施されます。ガウディの創造性を「味覚」という新たな切り口で表現し、展覧会の余韻を猿田彦珈琲で楽しめる企画となっています。

販売期間：2026年1月24日（土）～3月15日（日）

販売店舗：本店、アトレ恵比寿店、渋谷店、原宿駅店、ルミネ新宿店、池袋店

作品・展示紹介

Area1タイトル：旅の始まりArea2タイトル：記憶の森Area3タイトル：創造のるつぼ、バルセロナArea4タイトル：ガウディの工房１.Area4タイトル：ガウディの工房２.Area5タイトル：生命のかたち１.Area5タイトル：生命のかたち２.Area5タイトル：生命のかたち３.Area6タイトル：サグラダ・ファミリア 永遠の聖堂１.Area6タイトル：サグラダ・ファミリア 永遠の聖堂２.Area7タイトル：未来への種１.Area7作品名：GAUDI ×DANDELION２.

開催概要

公式サイト： https://meets.naked.works/gaudi/(https://meets.naked.works/gaudi/)

NAKED, INC.（ネイキッド）について

1997年に村松亮太郎が設立したクリエイティブカンパニー。“Core Creative, Total Creation, and Borderless Creativity”を理念に、ジャンルを問わず活動。近年ではリアルとバーチャルをクロスオーバーした様々な体験を創出。アート、エンターテインメント、カルチャー、伝統、教育、音楽、都市、食、スポーツなど、LIFE(生活)のあらゆるSCENE(シーン)において新たな体験や価値を生み出している。2022年より、京都のメタバースやAR/VR企画を手がけ、バーチャル×リアルで京都の文化発信とアート体験を届けるプロジェクト『NAKED GARDEN ONE KYOTO』をスタート。2025年から、京都駅ビル東広場を舞台に、京都の伝統・食・アートが融合した文化発信を担う『庭プロジェクト』を始動し、観光と日常が交差する新たな文化体験の創出に取り組んでいる。

代表作には、東京駅プロジェクションマッピング『TOKYO HIKARI VISION』、世界で開催中の花の体感型アート展『NAKED FLOWERS』、食×アートの体験型レストラン『TREE by NAKED yoyogi park』、『NAKED桜の新宿御苑2023』、G7広島サミット 社交夕食会演出、シンガポール屈指の動物園マンダイ・ワイルドライフ・リザーブとのコラボイベント、『NAKED meets 二条城』、京都駅ビル東広場のリニューアルプロジェクト『庭プロジェクト』など。

