あなたの“チア”が秋葉原を動かすRAB ESPICE「秋葉原CheerSPOTジャック」開幕！

ISARIBI株式会社

アニソンダンスパフォーマー「REAL AKIBA BOYZ」のグループ内ユニット RAB ESPICE（アールエービー エスピス） が、ゾマやかじゃない!、ネス、とぅーしに加え、凪・KOSUKE を迎えた新体制で挑む初の東名阪ワンマンライブツアー「VIVID VISION」。その開催を記念し、秋葉原の街を巻き込むプロジェクト「秋葉原CheerSPOTジャック」が、2月3日よりついにスタートしました。

今回の企画は、ファンが贈る「チア（応援）」が街頭ビジョン、CHARGESPOT筐体、限定グッズといった“リアルな街の変化”へとつながっていく参加型プロジェクトで、RAB ESPICEの「踊ってみた」動画をチアするだけで、応援の熱量がそのまま秋葉原の景色を動かし、ESPICEの存在感をさらに拡張していきます。

さらに、個人チアでは“推しからの特別な返礼”が届く仕組みも用意されており、30チアで推しメンバーからの御礼動画、50チアでCheerSPOT限定オリジナルアクスタ、100チアで推しメンバーのコラボバッテリーと、ここでしか手に入らない特典が獲得できます。推しへの想いが、推し本人からの“直接のありがとう”として返ってくる、ファン必見の特別企画です。また、参加者全員のチアが積み上がるほど秋葉原がESPICE色に染まっていくグループ特典も展開され、ファンの力で街を変えていく“みんなで作るアキバジャック”が実現します。

ダンスミュージックビデオやキービジュアルの公開など、東名阪ツアー「VIVID VISION」へ向けた盛り上がりが加速する中で始動した今回のCheerSPOTジャックは、新体制となったRAB ESPICEの勢いを象徴する大型企画として、ファンとともにツアー熱を最高潮へ押し上げていきます。

【RAB ESPICE 公式リンク】

X（旧Twitter）：https://x.com/RAB_ESPICE

Instagram：https://www.instagram.com/rab_espice/

RAB ESPICE × CheerSPOT コラボキャンペーン概要

【実施期間】

2026年2月3日(火) ～ 2026年2月28日(土)

【ファン特典（個人チア達成報酬）】

あなたが贈ったチア数に応じて、豪華限定特典をプレゼント！

30チア： 推しメンバーからの御礼動画

50チア： 推しメンバーのCheerSPOT限定オリジナルアクスタプレゼント

100チア： 推しメンバーのコラボバッテリープレゼント



【グループ特典（累計チア目標）】

参加者全員の合計チア数に応じて、秋葉原の街がESPICEに染まります！

3,000チア メンバー全員にCHARGESPOT無料券プレゼント（3ヶ月）

4,000チア 秋葉原のCHARGESPOT筐体にて特別動画放映

5,000チア コラボバッテリーを秋葉原にレンタル投下

6,000チア 秋葉原に特別ラッピングCHARGESPOT筐体を10箇所設置



【参加方法】

みんなのチアで、秋葉原をジャックしよう

詳しい参加方法はCheerSPOTアプリをチェック！

https://service.cheerspot.com/



■RAB ESPICE ONEMAN LIVE TOUR 2026「VIVID VISION」

東名阪ツアー／チケット販売中

詳細：https://abstreem.co.jp/RAB/archives/4679

・2026 年 3 月 19 日（木）＠Zepp Nagoya

・2026 年 3 月 21 日（土）＠NHK 大阪ホール

・2026 年 4 月 5 日（日）＠Kanadevia Hall（東京）

REAL AKIBA BOYZ

ネット上の関連動画総再生数5億再生超！

レペゼン秋葉原のオタクダンサーチーム「REAL AKIBA BOYZ」！

ブレイクダンスでは、今なお日本代表として世界大会に出場するなど功績を残しながら、アニソン・ボカロ・JPOPに振付した「踊ってみた動画」をネットに投稿し続け、一千万、数百万再生を超える作品も次々と生み出している。さらに「REAL AKIBA JUNIORZ」というジュニア組織を誕生させ、後輩の育成にも尽力している世界唯一のダンスアーティスト。

2023年世界最大のヒット楽曲となったYOASOBIの「アイドル」に、「オタクのコール」として楽曲参加。第74回紅白歌合戦へYOASOBIとのコラボレーションとして出演を果たす。他、Googleオフィシャルイベント「YouTube FanFest World Wide」や中国・ビリビリマクロリンク、ブラジル・アニメフレンズなど世界各国のフェスに出演。さらに世界最大のアニソンフェス「Animelo Summer Live」にも連続出演、SnowMan佐久間大介の楽曲＆MV参加をはじめ、ダンスアーティスト史上初となる「THE FIRST TAKE」にも出演をするなど、アーティスト/YouTuberとしても活躍の幅を広げる。

2025年９月には４度目のメジャーデビューという謎の経歴をひっさげ、オリジナル・カバー曲含め全１４曲収録のフルアルバム「ぼくらのマスターピース」をSACRA MUSICよりリリースを予定。

REAL AKIBA BOYZ 公式YouTube:

https://www.youtube.com/@realakibaboyz(https://www.youtube.com/@realakibaboyz)

公式X (旧Twitter)：https://x.com/RAB_CREW(https://x.com/RAB_CREW)

Instagram：https://www.instagram.com/real.akiba.boyz/(https://www.instagram.com/real.akiba.boyz/)





【+++PLUS ULTRA】

行ける！もっと、先へ。さらに、向こうへ。

世界で活躍できる！

そんな可能性を秘めた様々なジャンルのオタクが集結。

ダンスを中心に、ミュージック&アートにおいてインフルエンス能力を持った

クリエイターとアーティスト達が集った事務所及びエージェント・育成機構、

それが「METEORA st.（メテオラストリート）」です。

設立してわずか3年目で、総勢100人超のプレイヤーが入所。（2024年4月現在）



私たちMETEORA st.は、更なる成長を目指すため、

インターネットでの活躍だけでなく、ライブやリアルスペースへと

活躍を広げる事務所を目指して、プレイヤーの【Plus Ultra】を一緒に模索し続けます。



行ける！

もっと、ずっと、向こうへ。

WEBサイト：https://www.meteora-st.jp/(https://www.meteora-st.jp/)