飲酒運転の撲滅を誓う「LIVE SDD 2026」radikoオリジナルチャンネルでの当日限定生配信が決定！

スマートフォンやパソコン等でラジオが聴ける無料サービス「radiko（ラジコ）」を提供する株式会社radiko（代表取締役社長：池田 卓生、所在地：東京都港区）は、FM大阪が推進する飲酒運転撲滅プロジェクト「STOP! DRUNK DRIVING PROJECT（SDD PROJECT）」の一環として開催されるライブイベント、「LIVE SDD 2026（2026年2月14日（土）大阪城ホール開催）」を、radikoオリジナルチャンネルにて当日限定で生配信することを決定しました。

本配信は、「LIVE SDD」史上初となるradikoでの生配信となり、会場に集う約1万人の熱気とともに、音楽とメッセージを全国へリアルタイムでお届けします。

radikoオリジナルチャンネルでは、ライブ本編に加え、開演前の15時から特別番組を配信。STOP! DRUNK DRIVING PROJECTの紹介や、これまで18回開催されてきた『LIVE SDD』の軌跡を振り返ります。

■ 番組概要

タイトル： radikoオリジナルチャンネル『LIVE SDD 2026』（読み：ライブ・エスディーディー・ニセンニジュウロク）

配信日時：2026年2月14日(土) 15:00-19:30（予定）

（タイムフリー、タイムフリー30での配信はございません。）

出演：STARDUST REVUE / TRF / 渡辺美里 / ゴスペラーズ / ゆず / アンジュルム /

超ときめき(ハート)宣伝部 / FANTASTICS / CLASS SEVEN

番組DJ：RIO

radikoオリジナルチャンネルURL： https://radiko.jp/r_seasons/10031990 （※2026年2月5日開局予定）

■SDD(STOP! DRUNK DRIVING PROJECT） 特設サイト

https://fmosaka.net/sdd/

■radikoとは

radiko（https://radiko.jp/）はスマートフォンやパソコン等でラジオやポッドキャストが聴ける無料のサービスです。過去7日以内に放送されたラジオ番組をさかのぼって聴ける「タイムフリー」機能（無料）や、エリアを越えて全国のラジオ番組を楽しめる「エリアフリー」機能（月額385円/税込※1）、時間制限なく過去30日以内のラジオ番組が聴ける「タイムフリー30」（月額480円/税込※2）機能などを通じて、家の中はもちろん、通勤通学などの移動時にも、時間や場所を選ばず、どなたでも手軽に音声コンテンツを楽しんでいただくことができます。

2025年12月に15周年を迎え、「FIND YOUR VOICE.」をスローガンとして掲げ、音声聴取体験を拡張させ、よりユーザーと強く繋がり、新しい楽しみ方を提供する存在へと成長・進化すべく、爆笑問題・太田光をradiko15周年PR大使に迎え、オリジナルポッドキャスト番組を制作・配信するほか、木戸大聖出演、Saucy Dog音楽担当のブランドムービーの発表、公式キャラクター「ラジまる」、各種キャンペーンなど様々な周年企画を実施しています。

【radiko15周年特設サイト】 https://15th.radiko.jp/

ラジコ参加局：民放ラジオ全99局・NHK（ラジオ第1、NHK-FM）

※1）App Store, Google Play から登録の場合は月額480円/税込

※2）App Store, Google Playから登録の場合は月額620円/税込