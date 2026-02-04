「ゲゲゲの鬼太郎」から小松和彦（文化勲章）まで。20組（総勢約100名）が出演。“鬼在月”小豆島で開催の「YOKAI EXPO 2026」（2026/02/22）ステージスケジュール発表！

小豆島ヘルシーランド株式会社

小豆島観光協会／妖怪美術館（館長：柳生忠平）は、2026年2月22日（日）香川県・小豆島で開催する「YOKAI EXPO 2026」のステージスケジュールが決定したことをお知らせします。子供たちに人気のゲゲゲの鬼太郎やゲーム「桃鉄」のキャラクターをはじめ全国の妖怪キャラが登場するほか、妖怪美術館館長で現代妖怪画の第一人者 柳生忠平 を中心に、妖怪文化研究を牽引してきた民俗学者 小松和彦、日本有数の妖怪資料蒐集家 湯本豪一 が集結。妖怪画大賞の審査やトークには、鋭い観察眼と独特のユーモアで知られる漫画家 和田ラヂヲ、気鋭の日本画家 平良志季 が参加します。さらに、幻想的な世界を生み出す影絵師 川村亘平斎、迫力ある演奏で会場を揺らす 四海水軍太鼓、会場を一体にするアニソンユニット SAMURAI３ など、学術・アート・パフォーマンスが交差する一日限りの妖怪絵巻が繰り広げられます。

※鬼在月（おにありづき）とは出雲の「神在月」に着想を得て名付けた、小豆島ならではのコンセプトです。

妖怪美術館：小豆島土庄町の「迷路のまち」にある妖怪アートの美術館。館長は妖怪画家の柳生忠平。4つの古民家ギャラリーで妖怪作品を展示し、収蔵点数は900点を超える。年々新たに生まれる現代妖怪が世界的に注目され、仏の出版社より日-英語による図録書籍が出版されている。公式サイト https://meipam.net/ 電話0879-62-0221

YOKAI EXPO 2026 ロゴ

「YOKAI EXPO 2026」 ステージスケジュール

本イベントは「日本最大級の妖怪見本市」として妖怪と妖怪文化を愛する人々が一堂に会するイベントであり、妖怪をテーマに地域振興をする団体、研究者、アーティスト、クリエイター、コスプレイヤー、パフォーマーなど、あらゆる妖怪文化を育む人々が集い、世界に向けて妖怪文化を発信します。妖怪文化と観光、そして地域が交差する特別な一日を、ぜひ小豆島でお楽しみください。

YOKAI EXPO 2026 開催概要

出演者を含む記念写真（前回の様子）妖怪コスプレイヤーのファッションショー（前回の様子）民俗学（妖怪）研究の第一人者によるトークショー（前回の様子）妖怪を中心としたキャラクターが出演＆グリーティング（前回の様子）

「YOKAI EXPO 2026」は、「日本最大級の妖怪見本市」として妖怪と妖怪文化を愛する人々が一堂に会するイベントです。妖怪をテーマに地域振興をする団体、研究者、アーティスト、クリエイター、コスプレイヤー、パフォーマーなど、あらゆる妖怪文化を育む人々が集い世界に向けて妖怪文化を発信します。



・同時開催：第4回 四国妖怪フェスティバル、第4回 節分お疲れ様会

・日時：2026年 2月22日（日）10：00～16：00

・場所：土庄町総合会館 フレトピアホール 香川県小豆郡土庄町甲267-78

・主催：一般社団法人 小豆島観光協会、妖怪美術館

・協力：小豆島ヘルシーランド株式会社、株式会社パオ・フィール、小豆島・迷路のまちアートプロジェクトMeiPAM、小豆島・迷路のまち妖怪プロジェクト実行委員会

・後援：土庄町、小豆島町、土庄町教育委員会、小豆島町教育委員会

・出展ブース：86組106ブース（予定）

・来場予定：3,500人

・入場料：無料

■ 主な出演者

小松和彦様（民俗学・文化人類学者）

湯本豪一様（民俗学者・妖怪研究家）

平良志季様（日本画家）

和田ラヂヲ様（ギャグ漫画家）

柳生忠平（妖怪画家・妖怪美術館館長）



【妖怪美術館とは】

香川県・小豆島の迷路のまちで900体をこえる妖怪造形作品を展示する美術館。まちの中に点在する4つの古民家をスマホガイドアプリを使いながらめぐる。妖怪の起源から現代の妖怪まで「妖怪造形大賞」に応募された900体を超える作品を展示・保管しています。「妖怪を世界へ」私たちは「妖怪（＝Yokai）を「SAMURAI」（侍）、「KAWAII」（かわいい）と同じような世界語にしたいと考えています。館長は小豆島生まれの妖怪画家・柳生忠平。

妖怪美術館 香川県小豆郡土庄町甲398 0879-62-0221 mail@meipam.net





運営会社：小豆島ヘルシーランド株式会社とは

瀬戸内・小豆島で、オリーブの栽培や研究、化粧品や食品の開発・製造、通信販売などを行うMeiPAM 小豆島・迷路のまちアートプロジェクトの共同運営。地域活性化事業の企画・推進・運営。

社名：小豆島ヘルシーランド株式会社

所在地：香川県小豆郡土庄町甲2721-1

代表取締役社長：柳生敏宏

設立：1985年

HP：https://shl-olive.co.jp/





