人気クリエイター作品や雑貨が大集結！「ことりマーケット大阪」開催♪

株式会社ことりカフェ





「小鳥たちを眺めながら、まったりコーヒータイム♪」をコンセプトにした「ことりカフェ上野本店」（http://kotoricafe.jp/）を運営する株式会社ことりカフェ（本社：東京都台東区 代表取締役 川部志穂）は、2026年2月5日～9日の5日間、京阪百貨店守口店（大阪府守口市）にて、「ことりマーケット大阪」（企画：ことりカフェ）を開催いたします。小鳥を愛するクリエイター作品が全国より大集結！人気作家の在廊もお楽しみいただけます。鳥まみれの素敵な作品が勢ぞろいした会場をお楽しみください。お菓子や飼育用品、あったグッズのセールコーナーもございます。

メインビジュアルを描いた「ゆとり屋」氏のオーダー会も開催。人気作家の作品も全国より集まります！ぴよ手帖氏イラストのずかんのサイン会も開催します。

開催日時 2026年2月5日（木）～2月9日（月）

※午前10時～午後7時（最終日は午後6時閉場）

会場 京阪百貨店守口店8階 大催事場

「シマエナガのずかん」ぴよ手帖サイン会について

2月5日（木）午前10時～午後14時 ※先着15名様

2月8日（日）午前10時～午後14時 ※先着15名様

★各日とも「ぴよ手帖」ブースにて書籍をお取りいただき、お会計後、ご指定時間（書籍に貼付け済）にブースまでお越しください。その際にお買い上げレシートをご提示ください。

★10分以上指定の時間に遅れた場合は、時間の都合上、一番最後になる場合がございますのでご注意ください。

★ご指定時間が記載してある書籍が対象になりますので、必ずサイン会当日にお買い求めください。

★お持ち込みの書籍にはサインはできません。予めご了承の程どうぞ宜しくお願い致します。

特典は「ゆとり屋」イラストのＡ５クリアファイル。税込3300円以上お買い上げのお客様一会計につき1枚、先着500名様にプレゼント♪