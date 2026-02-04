ヒュンメル×ツエーゲン金沢、2/7-15に金沢市のクラソ・プレイス香林坊で期間限定ショップOPEN！

株式会社エスエスケイ

デンマークのスポーツブランドhummel（ヒュンメル）は、ツエーゲン金沢のアパレルブランド「WAYZ（ウェイズ）」のポップアップショップを石川県金沢市のクラソ・プレイス香林坊に、2月7日から15日までの期間限定でOPEN。コラボグッズなど最新の春夏アイテムが並ぶほか、2月14日には大谷駿斗選手と庄司朋乃也選手のサイン会＆フォトセッションが行われます。

金沢市内のクラソ・プレイス香林坊のKISHISPO金沢店内で期間限定ショップ！

ヒュンメルがサポートを始めた2021年より、ツエーゲン金沢のアパレルブランド「WAYZ（ウェイズ）」で行ってきた期間限定ショップ。今シーズンは、石川県金沢市にあるクラソ・プレイス香林坊の3FにあるKISHISPO金沢店内に9日間限定で登場。これからの春夏シーズン、スタジアムでの応援時やデイリーに使いたくなるアイテムが並びます。

hummel PLAY × WAYZ スウェットフルジップジャケット Price：12,210円(税込)

Size：S/M/L/O/XO（UNISEX）



ストレッチ性があり、ソフトな風合いのライト裏毛素材を使用したスウェットフルジップジャケット。右胸にはバンブルビーのロゴ、左胸にはWAYZロゴを刺繍。ダブルジップ仕様で、着こなしの自由度が高く、多様なコーディネートが楽しめます。軽くてやわらかい素材感で着心地が良いのも特徴。

hummel PLAYスウェットフルジップジャケット Price：12,210円(税込)

Size：S/M/L/O/XL（UNISEX）

hummel PLAY スウェットロングパンツ Price：8,690円(税込)

Size：S/M/L/O/XO（UNISEX）

選手たちが試合入場時に着用するアンセムジャケットで、左胸にはツエーゲン金沢のエンブレムを配置。ポリクレスト素材のブラックエンブレムは高級感が漂う風合いです。また、スウェットロングパンツも選手着用モデルで、セットアップで着用が可能です。

hummel PLAY×WAYZ 長袖シャツ Price：8,580円(税込)

Size：S/M/L/O/XO（UNISEX）

ストレッチ性があり、程よい張り感の天竺素材を使用したロングTシャツ。吸汗速乾素材で汗をすばやく吸収し、発散。快適な着心地が持続します。また、UVカット効果もあり、紫外線から肌を守ります。

ショップイベント

2月14日の11：00～12：00に、大谷駿斗選手と庄司朋乃也選手によるサイン会&フォトセッションを実施。本ショップ期間中の税込5,000円以上のレシート持参で参加できます。

※都合により参加選手が変更・欠席の場合もあります。

※対象期間中であればレシートを合算することは可能です。(レシート発行できないガチャガチャなどは不可）

※本ショップ以外のレシートは対象外です。

※サイン会用にペンや色紙など、ご持参ください。またフォトセッションはお客様のカメラ・スマホを預かります。

ショップ情報

石川県金沢市香林坊2丁目1-1 クラソ・プレイス香林坊3F（Kemari87 KISHISPO 金沢店内)

期間：2026年2月7日（土）～ 2月15日（日）

営業時間：10:00～20:00 ※クラソ・プレイス香林坊に準ずる

ツエーゲン金沢について

ツエーゲン金沢は、サッカーJ3リーグに所属するクラブチームで、金沢市を中心に石川県全域をホーム タウンとして活動。「ツエーゲン」は、ドイツ語で「2」を意味する“Zwei（ツヴァイ）”と「進む 意味する“Gehen（ゲーン）”から、『チームとサポーターが共に進んでいく』ことを意味。金沢 「強いんだっ！」を意味する“つぇーげん！”もかけたチーム名です。

【OFFICIAL WEBSITE】http://www.zweigen-kanazawa.jp/

【OFFICIAL ONLINE SHOP】https://www.zweigen-kanazawa.jp/

WAYZについて

2019年にツエーゲン金沢が立ち上げたコンセプトコレクション「WAYZ」。このブランドの根底にあるものは、スポーツの枠にとどまらないクラブの価値です。多くの人々の生きがいになるという、クラブの本質を体現するブランドとして。そして、意志を持って歩む人たちのワードローブとして。「WAY Z」はひとりひとりの自分らしい毎日を支える、多彩なアイテムを展開していきます。

【OFFICIAL ONLINE SHOP】https://shop.zweigen-kanazawa.jp

ヒュンメルについて

デンマークのスポーツブランド「hummel(ヒュンメル)」は、世界で初めてスタッド付きのフットボールブーツを開発し、1923年に誕生。革靴でサッカーをしていた当時、真っ平らな靴底にスタッドを付け、グリップ力の飛躍的向上をもたらし、今までできなかったプレーを可能にしました。そこで重過ぎるために理論上飛べないとされるマルハナバチ（ドイツ語でhummel）が努力を重ねて飛べるようになったという逸話を重ね合わせ、ブランドネーム＆ロゴに採用。100年の歴史を経て、現在は、「CHANGE THE WORLD THROUGH SPORT（スポーツを通して世界を変える）」をビジョンに、独自のブランドストーリーを展開。新しいチャレンジを続けています。

【OFFICIAL WEBSITE】https://www.hummel.co.jp/