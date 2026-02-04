【ママスタッフの声から生まれた！】どこでも干し芋　累計8,000袋突破手軽に持ち運べる魅力をもっと直感的に。パッケージリニューアル

株式会社おいもや

株式会社おいもや（本社：静岡県掛川市、代表取締役：関谷夕佳）は、人気商品「どこでも干し芋 40g 個包装シリーズ」 のパッケージデザインを一新し、2025年12月より順次リニューアル発売いたしました。

本商品は、近年、健康志向の高まりにより、「素材がわかりやすい」「安心して選べる」「外出先でも食べやすい」といった視点でのおやつ選びが重視されるようになっています。こうした声を受け、おいもやでは“どこでも干し芋”のコンセプトがより伝わるパッケージ を目指し、デザイン・情報設計の両面から見直しを行いました。

自然素材のおやつという選択肢 ～商品特長が一目で伝わるデザインへ～

１. ひと目で「干し芋」が伝わるデザインへ

国産さつまいもを使用した素材そのものの美味しさ が直感的に伝わるデザインに刷新。初めての方でも安心して手に取れる、シンプルで分かりやすいパッケージになりました。

▼どこでも干し芋

https://www.oimoya.com/c/item/80001/

２. 「どこでも」食べやすいを、もっと分かりやすく

持ち運びやすい個包装という特長が伝わるよう、利用シーンをイメージしやすい表現に変更。仕事の合間・外出先・シェア用など、日常に寄り添うおやつ としての魅力を強化しました。

３. お配り・ストックにも選ばれやすく

複数袋入り商品としての使いやすさを明確化。職場・イベント・ギフトなど、まとめ買い・配りやすさ が伝わる設計にすることで、ストック用・お配り用としても選びやすくなりました。

「どこでも干し芋」誕生のきっかけは、子育てママの想い。

「どこでも干し芋」誕生のきっかけは、野球を頑張る高校生の子供の捕食として干し芋を持たせているママの発想。干し芋は、主成分である炭水化物がゆるやかに吸収されるため、エネルギー補給に適した食品とされています。さらに、食物繊維やビタミン、ミネラルも豊富に含まれており、間食（補食）として取り入れることで、空腹感を穏やかに満たしながら不足しがちな栄養素を補うことができます。「空腹を満たすだけの間食」から「栄養を補う補食」へ。

捕食に持たせたいと400ｇ入りの大袋を購入し、ラップで小分け、ジップロックに入れて保存。「小分けの干し芋があったらいいな」の想いからを商品化した「どこでも干し芋」です。

まずは今すぐできる形で、既製品の袋にシール貼付のパッケージからスタート。

累計8,000袋を突破し、売上を支える商品として成長中。

これまで既製品の袋にシールを貼って小規模に販売してきた商品が、

お客様からのご好評を受け、このたびオリジナルパッケージとして新たにスタート

いたしました。

商品コンセプトをより分かりやすく伝えることで、手に取っていただいた

お客様に、より一層魅力を感じていただける仕様へと進化しております。

■おいもや本店サイト https://www.oimoya.com/