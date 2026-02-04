「今しかない一瞬」を、もっと楽しく、もっと安心して選べるように。ロケーション専用サイトが新オープン。

有限会社三景スタジオ詳細を見る :https://www.studio-palette.com/kidslocation/

ベビー・キッズのロケーション専用サイトが新オープン

「今しかない成長の一瞬」を、もっと楽しく、もっと安心して選んでいただけるように。

有限会社三景スタジオ（代表取締役：大西康弘）は、ベビー・キッズ向けフォト撮影特化サイトを2月に新オープンいたしました。

「選びやすさ」と「わかりやすさ」を徹底追求し、衣装や撮影イメージを直感的に探せる新機能を搭載。お子さまの大切な“今”を、より安心して、より楽しく残せるサイトへと進化しました。

■ 成長の一瞬は、二度と戻らない

赤ちゃんのぷにぷにした手。

はじめて立てた日。

少し照れながら笑う七五三の姿。

子どもの成長は、本当にあっという間です。

SNSが身近な時代だからこそ、ただの記録ではなく「わが子らしさが伝わる写真」を残したいと願うご家族が増えています。

私たちは、そんなご家族の想いに応えるため、北海道のスタジオ・ロケーション撮影をより快適に選べる仕組みを整えました。

■ 理想の撮影がすぐ見つかる、3つのアップデート

1. 雰囲気・衣装から選べる検索機能

「ナチュラルな雰囲気で撮りたい」|「かわいいドレスを着せたい」|「和装で七五三を残したい」

そんな感覚的な希望から、ぴったりのスタジオ・衣装・撮影事例をすぐに探せるようになりました。

理想のイメージを具体化できます。



2. わかりやすい料金表示で安心

撮影プランや追加料金の内容を明確に表示。

「あとから費用が増えないか不安」という声に応え、安心して選べる仕組みを整えました。

大切なお子さまの記念だからこそ、納得して選んでいただけます。

3. スタジオや撮影の魅力を深掘り紹介

各店舗対象のロケ地や人気衣装、季節ごとのおすすめ撮影などを詳しく紹介。

「どんな写真が撮れるの？」

「人見知りでも大丈夫？」

そんな疑問に応えるコンテンツを充実させました。

撮影前からワクワクしていただけるサイトを目指しています。

■ これからも“家族の宝物”を増やしていくために

私たちは、赤ちゃんから大人になるまで、人生の節目を写真で残すお手伝いをしています。

ベビー撮影、七五三、入学、成人、婚礼まで。

その時その時の「今しかない姿」を、未来へ残すこと。

これからも、使いやすさと安心感を両立しながら、家族の思い出づくりをサポートしてまいります。

★ピックアップロケーション北海道神宮

厳かな空気に包まれた北海道屈指の神社、北海道神宮。

木立に囲まれた参道と伝統的な社殿が、凛とした和の雰囲気を演出。

桜や新緑、雪景色まで、四季折々の自然とともに格調高い撮影が可能。

詳細を見る :https://www.studio-palette.com/kids_location/hokkaido-jingu

中島公園

水と緑に囲まれた都会のオアシス、中島公園。

菖蒲池や歴史的建物が点在し、和洋どちらの雰囲気も演出可能。

桜や新緑、紅葉、雪景色まで、季節ごとに多彩な撮影が楽しめるロケ地。

詳細を見る :https://www.studio-palette.com/kids_location/nakajima-park

会社概要と店舗情報

有限会社三景スタジオは、フォトスタジオ運営事業と衣装レンタル事業を展開し、お客様の特別な瞬間を形にするお手伝いをしています。

＜会社概要＞

会社名：有限会社三景スタジオ

代表取締役：大西康弘

事業内容：フォトスタジオ運営事業（子供、婚礼、成人、卒業、証明等の記念写真）、衣装レンタル事業

＜店舗情報＞

写真工房ぱれっと サッポロファクトリー店

北海道札幌市中央区北2条東4丁目サッポロファクトリーえんとつ広場1F

011-207-4466

Palette+plus 札幌東店

北海道札幌市東区北18条東16丁目1-3

011-788-8068

Palette+plus 札幌西岡店

北海道札幌市豊平区西岡3条7丁目219

011-807-4343

写真工房ぱれっと 旭川店

北海道旭川市永山3条5丁目1-4

0166-73-8485

写真工房ぱれっと帯広店

北海道帯広市西17条南3丁目43-15

0155-67-8008

写真工房ぱれっと函館北斗店

北海道北斗市七重浜4丁目44-1イオン上磯店内

0138-49-5116

三景スタジオ旭川本店

旭川市2条12丁目右3号

0166-25-0864

営業時間や定休日、その他詳細は各店舗までお問い合わせください。

【アライアンスパートナー募集】

「写真工房ぱれっと」は、やフォトサービスを共に盛り上げてくださるパートナー企業様を募集しています。ご興味をお持ちの企業様は、お気軽にお問い合わせください。

担当者 : デザイン部 森田

連絡先 : design@sankeistudio.co.jp