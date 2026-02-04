『ぷよぷよ!!クエスト』“ぷよの日2026記念キャンペーン 第1弾”開催！「サーカスの奇術師アルル＆カーバンクル」「ダークネスイッセン」が新登場する“ぷよの日記念フルパワーガチャ”も開催中！

株式会社セガ

株式会社セガは、大好評配信中のパズルRPG『ぷよぷよ!!クエスト』にて、2026年2月4日（水）より、“ぷよの日2026記念キャンペーン 第1弾”を開催します。

また、「サーカスの奇術師アルル＆カーバンクル」「ダークネスイッセン」が新登場する“ぷよの日記念フルパワーガチャ”を同日より開催します。

【ぷよの日2026記念キャンペーン 第1弾】

◆“ぷよの日2026記念ログインボーナス（第1弾）”開催

開催期間：2026年2月4日（水）15:00～2月16日（月）3:59

内容：期間中、ログインすると最大30個の「魔導石」がもらえるログインボーナスを開催します。

◆“ぷよの日2026記念スペシャルプレゼント”開催

開催期間：2026年2月4日（水）15:00～2月16日（月）3:59

内容：ログインすると、1回限定で「ぷよの日記念フルパワーガチャクーポン」×10枚や各2,424個の「ぷよ野菜」がもらえるスペシャルプレゼントを開催します。

◆“第2回ワールドハントイベント”開催

開催期間：2026年2月4日（水）15:00～2月15日（日）23:59

内容：イベント限定カード「[★6] サーカスのどうぶつ使いチコ」や最大40個の「魔導石」、「ぷよの日記念フルパワーガチャクーポン」などの豪華な報酬が獲得できる“第2回ワールドハントイベント”を開催します。本イベントは、対象クエストをクリアすると獲得できるアイテム「ワールドコイン」を集めるハンティングイベントです。

[★7] サーカスのどうぶつ使いチコ

＜「サーカスのどうぶつ使いチコ」とは・・・＞

忘れ去られた神殿を守り続けてきた一族の少女。

ひょんなことから、サーカスでどうぶつ使いをすることになったみたい。

息の合った曲芸で、観客を楽しませているようだ。

スキル：ワンダーハンドラー Lv.2

効果：2ターンの間、黄属性を含む攻撃で味方全体の攻撃力を4.8倍にする

さらに2ターンの間、ネクストぷよを全て「プラス状態」にする

発動条件：きいろぷよを40個消す

リーダースキル：がんばりやさんのテイマー Lv.2

効果：味方全体の攻撃力を4.5倍、体力を3.5倍、回復力を1.5倍にし、クエスト出発時1回のみフィールド上の色ぷよをランダムで3個ハートBOXに変える

さらにスタメンの「どうぶつ」の数が3以上の場合、通常攻撃時のみハートBOXを消すごとに味方全体のスキル発動ぷよ数を3個減らす

◆「サーカスの奇術師アルル＆カーバンクル」「ダークネスイッセン」新登場！ “ぷよの日記念フルパワーガチャ”開催

開催期間：2026年2月4日（水）15:00～2月28日（土）23:59

内容：表情変化キャラクターでコスト64の「サーカスの奇術師アルル＆カーバンクル」と、フルパワースキルを持った「ダークネスイッセン」が新登場する“ぷよの日記念フルパワーガチャ”を開催します。

「サーカスの奇術師アルル＆カーバンクル」はホーム画面の「お気に入りキャラクター」やクエスト・バトルの「リーダー」に設定するとさまざまな表情が楽しめます。

ガチャを引くごとに貯まるガチャパワーに応じて「[WS] サーカスの奇術師アルル＆カーバンクル」や「[WS] ダークネスイッセン」などが追加で獲得できるガチャパワー機能対応です。「ぷよの日記念フルパワーガチャクーポン」を使ってガチャを引くこともできます。

また、「サーカスの奇術師アルル＆カーバンクル」「ダークネスイッセン」は、開催中の“第2回ワールドハントイベント”で特効スキルが付与されます。

＜新登場キャラクター紹介＞

[★7] サーカスの奇術師アルル＆カーバンクル

「とくもりチェンジ」後

＜「サーカスの奇術師アルル＆カーバンクル」とは・・・＞

冒険が大好きな魔導師のタマゴ。

とあるサーカスのマジシャンとして、まだまだ腕を磨いている途中...かと思えば、結果的にみんなを驚かせることには成功しているみたい？

「とくもりチェンジ」後

スキル：クロースアップミラクル Lv.2

効果：3ターンの間、フィールド効果を「マジカルファンタジア」にし、味方全体にダメージを90％軽減する「バリア」を付与する

さらに3ターンの間、なぞり消し数を5個増やし、同時消し係数を6.5倍にする

発動条件：あおぷよを40個消す

フルパワースキル：クロースアップミラクル Lv.2

効果：3ターンの間、フィールド効果を「マジカルファンタジア」にし、味方全体にダメージを99％軽減する「バリア」を付与する

さらに3ターンの間、なぞり消し数を8個増やし、同時消し係数を7.5倍にする

発動条件：あおぷよを55個消す

リーダースキル：とっても元気な手品師のタマゴ Lv.2

効果：味方全体の攻撃力を5.5倍、体力を3.5倍、回復力を2倍にし、通常攻撃時のみきいろぷよを4個消すごとにスキル発動ぷよ数を4個減らす

黄属性カードがデッキに2体以上存在する場合、味方全体の攻撃力をさらに1.3倍にする

とくもりサポートスキル（１）効果（Lv.10）：

効果：味方ターン終了時、味方全体に最大体力の10%の回復

とくもりサポートスキル（１）発動条件：いつでも発動！

とくもりサポートスキル（２）効果（Lv.10）：

効果：味方全体のとくもりクリティカルの発動率、ダメージアップ倍率をそれぞれこのカードのとくもりクリティカルLv. ×5％、×5％アップする(このとくもりスキルは重複可能)

とくもりサポートスキル（２）発動条件：いつでも発動！

[★7] ダークネスイッセン

＜「ダークネスイッセン」とは・・・＞

とある組織の時空科学者たちを率いる、ナゾめいた人物...が、時空をこえる能力を手に入れた姿。

時空改変を重ね、皆の願いが叶う世界を創ろうとする意志は、もはや止められない？

スキル：ダークネス・ミレニアム Lv.2

効果：相手全体を4ターンの間、「怯え」「封印」状態にし、3ターンの間、相手全体が受けるダメージを3.5倍にする

発動条件：むらさきぷよを40個消す

フルパワースキル：ダークネス・ミレニアム Lv.2

効果：相手全体を4ターンの間、「怯え」「封印」状態にし、3ターンの間、相手全体が受けるダメージを4倍にする

発動条件：むらさきぷよを55個消す

リーダースキル：時空をこえる千年の闇 Lv.2

効果：味方全体の攻撃力を5倍、体力を3.5倍にし、通常攻撃時のみむらさきぷよを消した場合、味方全体のスキル発動ぷよ数を5個減らす

さらに味方が相手に状態異常を付与する場合、その状態異常のターン数を＋2する

◆“メインストーリー第12部 みーんなつながる!!ぷよクエの世界”公開

開始日：2026年2月4日（水）15:00～

内容：2月4日（水）15時より、“メインストーリー第12部 みーんなつながる!!ぷよクエの世界”を公開します。メインストーリー限定で入手できる、★7へんしんが解放された新キャラクター「テン」「イッセン」が登場します。

また、第12部追加にあわせて「魔導石」が獲得できる“メインストーリークリアミッション”や、メインストーリーをクリアすると獲得できるユーザー経験値とコインが2倍になる“メインストーリー進行応援ボーナス”を開催します。

＜追加されるメインストーリー＞

“みーんなつながる!!ぷよクエの世界”

メインストーリー第11部「７の世界」第4章「まじわらない世界」＞「散歩する人たち その後」をクリアで開放

章／エリア名

第1章／Aの喜劇

第2章／Rの嘆き

第3章／Sの大打撃っ！

＜メインストーリークリアミッション＞

開始日：2026年2月4日（水）15:00～

内容：2月4日（水）15時より、「[WS] テン」や「[WS] イッセン」などが獲得できるメインストーリークリアミッションが追加されます。

[★7] テン

スキル：ねむねむ自動設計 Lv.3

効果：2ターンの間、このカードとこのカードに隣接するカードの攻撃力を8倍にする

さらに2ターンの間、ネクストぷよを全て「プラス状態」にする

発動条件：みどりぷよを40個消す

リーダースキル：インターン時空デザイナー Lv.3

効果：味方全体の攻撃力と体力を3.5倍にし、通常攻撃時のみみどりぷよを4個消すごとにスキル発動ぷよ数を3個減らす

[★7] イッセン

スキル：時空千年計画 Lv.3

効果：味方全体の攻撃力減少、回復力減少を解除し、2ターンの間、相手全体が受ける全属性ダメージを4.2倍にする

発動条件：むらさきぷよを40個消す

リーダースキル：ナゾめく時空カリスマ上司 Lv.3

効果：味方全体の攻撃力と体力を3.5倍にし、通常攻撃時のみむらさきぷよを消した場合、味方全体のスキル発動ぷよ数をスタメンの主属性数＋2減らす

◆ギルドイベント“時空トンネルラッシュ”開催

開催期間：2026年2月11日（水）15:00～2月15日（日）23:59

内容：“時空トンネルラッシュ”は、ギルドのメンバーとギルドボスをたおすイベントです。一筋縄ではいかない、さまざまな効果を持ったステージも出現します。

ギルドボスの撃破数に応じ、「シーズンポイント」や各色の「Lv.7クリティカルストーン」、「魔導石」などの報酬がギルドメンバー全員にプレゼントされます。また、ギルドボスへの挑戦回数に応じて、「シーズンポイント」や「Lv.10カラフルクリティカルストーン」などの報酬を手に入れることができます。

◆「ダークネスイッセン」登場記念SNSキャンペーン

応募期間：2026年2月4日（水）～2月5日（木）23:59まで

内容：『ぷよぷよ!!クエスト（ぷよクエ）』公式Xアカウントと公式Instagramアカウントにて、キャンペーンに参加した方の中から抽選でそれぞれ3名様に、「[★6] ダークネスイッセン」をプレゼントするキャンペーンを開催します。

＜参加方法＞

X：『ぷよぷよ!!クエスト（ぷよクエ）』公式Xアカウント（ https://x.com/puyoquest ）をフォロー＆対象のポストをリポストする。

Instagram：『ぷよぷよ!!クエスト（ぷよクエ）』公式Instagramアカウント（ https://www.instagram.com/puyoquest/ ）をフォロー＆対象のポストにいいねをする。

＜プレゼント内容＞

X：「[★6] ダークネスイッセン」×3名様

Instagram：「[★6] ダークネスイッセン」×3名様

◆「子安武人さんサイン色紙」プレゼントキャンペーン開催

応募期間：2026年2月8日（日）まで

内容：『ぷよぷよ!!クエスト（ぷよクエ）』公式Xアカウントにて、キャンペーンに参加した方の中から抽選で3名様に、「ダークネスイッセン」役 子安武人さんのサイン色紙をプレゼントするキャンペーンを開催します。

＜参加方法＞

『ぷよぷよ!!クエスト（ぷよクエ）』公式Xアカウント（ https://x.com/puyoquest ）をフォロー＆対象のポストをリポストする。

＜プレゼント内容＞

「ダークネスイッセン」役 子安武人さんサイン色紙×3名様

＜「ぷよぷよ」とは＞

「ぷよぷよ」シリーズは、発売から30年以上にわたり、世界中で愛され続けるアクションパズルゲームです。1991年に初代『ぷよぷよ』がMSX2版とファミコンディスクシステム版で登場し、翌1992年にはセガよりアーケード版とメガドライブ版を発売しました。同じ色の“ぷよ”を4つ以上つなげて消すシンプルでわかりやすいルール、可愛らしいキャラクター、さらに落ち物アクションパズルゲームとして初めて対戦形式を導入したゲーム性により、爆発的なヒットを記録しました。その後もシリーズは進化を続け、家庭用ゲーム機やPC、スマートフォンなど、さまざまなプラットフォームで展開され、世代を超えて幅広い層に楽しまれています。

さらに、JESU（日本eスポーツ協会）公認タイトルとしてプロ選手が活躍するeスポーツシーンでも注目を集め、国内外で熱戦が繰り広げられています。2026年、35周年を迎えた「ぷよぷよ」は、これからも“だいれんさ”の楽しさを皆さまにお届けします！

＜ぷよぷよ!!クエストとは＞

『ぷよぷよ!!クエスト』は、「ぷよぷよ」の基本ルールはそのままに、従来の「ぷよぷよ」とは異なるスマートフォン向けに最適化された簡単な操作性と、誰でも味わえる「連鎖の爽快感」が楽しめるゲームとなっています。2013年4月24日にサービスを開始したiOS版『ぷよぷよ!!クエスト』は、App Store無料総合ランキングで1位を獲得し、10日間で100万ダウンロードを達成（2013年5月3日時点）しました。

現在では、合計3,000万ダウンロードを超え（2026年2月現在）、多くの方に楽しんでいただいています。

【タイトル概要】

名称： ぷよぷよ!!クエスト

推奨動作環境： iOS 15.0 以上／Android OS 8.0以上(64bit端末)

App Store URL： https://itunes.apple.com/jp/app/id595291824(https://itunes.apple.com/jp/app/id595291824)

Google Play URL： https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sega.PuyoQuest(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sega.PuyoQuest)

配信開始日： 2013年4月24日

価格： 基本無料（アイテム課金あり）

ジャンル： パズルRPG

メーカー： セガ

著作権表記： (C) SEGA

公式サイト：

『ぷよぷよ!!クエスト』公式サイト： https://puyopuyoquest.sega-net.com/(https://puyopuyoquest.sega-net.com/)

『ぷよぷよ!!クエスト』公式X： https://twitter.com/puyoquest(https://twitter.com/puyoquest)

『ぷよぷよ!!クエスト』公式Instagram： https://www.instagram.com/puyoquest/(https://www.instagram.com/puyoquest/)

ぷよぷよポータルサイト： https://puyo.sega.jp/(https://puyo.sega.jp/)

「ぷよぷよ」公式X： https://twitter.com/puyopuyo20th/(https://twitter.com/puyopuyo20th/)

「ぷよぷよ」公式Facebook： https://www.facebook.com/puyosega/(https://www.facebook.com/puyosega/)

「ぷよぷよ」公式ブログ： https://ameblo.jp/puyo-sega/(https://ameblo.jp/puyo-sega/)

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。